Крупная партия вакцины от коронавируса Pfizer доставлена в Польшу, поставки AstraZeneсa ожидаются в ближайшие дни

Крупная партия вакцины от коронавируса Pfizer доставлена в Польшу, поставки AstraZeneсa ожидаются в ближайшие дни

В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer. 870 тысяч доз препарата в настоящее время распределяют по пунктам вакцинации.

Как сообщает Польское радио, об этом заявил председатель Агентства материальных резервов Михаил Кучмеровский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.

Кроме того, вакцина Pfizer - не единственная, которой отдают предпочтение поляки, чтобы как можно быстрее привить все население. Уже к 11 апреля в стране ожидают следующую партию вакцины от AstraZeneсa в количестве 172 тысячи доз.

Следует отметить, что в Польшу до конца апреля доставят вакцины Pfizer, AstraZeneсa и Moderna. Кроме того, в стране ожидают первую доставку вакцины Johnson&Johnson, которая популярна в США.

Отметим, что вакцинация от коронавируса в Польше началась еще в конце пошлого года - 27 декабря. Прививки полякам делают препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Уже по стране получили первую дозу вакцины 4 585 575 человек. А полностью вакцинировали от коронавируса 2 073 334 человека.

Читайте также: В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8612) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Pfizer (180) AstraZeneca (141)
