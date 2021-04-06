Крупная партия вакцины от коронавируса Pfizer доставлена в Польшу, поставки AstraZeneсa ожидаются в ближайшие дни
В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer. 870 тысяч доз препарата в настоящее время распределяют по пунктам вакцинации.
Как сообщает Польское радио, об этом заявил председатель Агентства материальных резервов Михаил Кучмеровский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.
Кроме того, вакцина Pfizer - не единственная, которой отдают предпочтение поляки, чтобы как можно быстрее привить все население. Уже к 11 апреля в стране ожидают следующую партию вакцины от AstraZeneсa в количестве 172 тысячи доз.
Следует отметить, что в Польшу до конца апреля доставят вакцины Pfizer, AstraZeneсa и Moderna. Кроме того, в стране ожидают первую доставку вакцины Johnson&Johnson, которая популярна в США.
Отметим, что вакцинация от коронавируса в Польше началась еще в конце пошлого года - 27 декабря. Прививки полякам делают препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Уже по стране получили первую дозу вакцины 4 585 575 человек. А полностью вакцинировали от коронавируса 2 073 334 человека.
по мнению зеленского поляки лошары ...
Не знаю как вам, но мне, это очень даже было не трудно, когда я только услышал что он баллотируется в президенты
https://www.radiosvoboda.org/a/news-stepanov-vakcynacija/31182548.html
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582