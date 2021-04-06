Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных - 132,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина занимает 11-е место в мире и 3-е в Европе
По состоянию на утро 6 апреля в мире зарегистрировали 475 953 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 402 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 132 438 657 случаев инфицирования, из них 700 678 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 874 344 человек, из них 11 688 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 106,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3.
