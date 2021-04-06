РУС
Новости Языковой вопрос
Отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области, - Креминь

Отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области, - Креминь

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, которое Запорожский облсовет принял в 2012 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 №2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Креминь добавил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

язык (3786) русский язык (589) Запорожская область (3437) Креминь Тарас (137)
Топ комментарии
+17
06.04.2021 10:05 Ответить
06.04.2021 10:05 Ответить
+9
В 12 році цю постанову приймали риганали. Тепер префарбувались в зажопників.
06.04.2021 10:03 Ответить
06.04.2021 10:03 Ответить
+7
Нашій незалежності.
Фуйло бреше, що напав на Україну, для захисту мокшанської.
Тому, мандель, та інша погань, яка намагається, під різними приводами, протягти кацапську- ВОРОГИ.
06.04.2021 10:47 Ответить
06.04.2021 10:47 Ответить
В 12 році цю постанову приймали риганали. Тепер префарбувались в зажопників.
06.04.2021 10:03 Ответить
06.04.2021 10:03 Ответить
В порохоботов большинство перефарбувалось ,зажопники на втором месте по их количеству
06.04.2021 12:38 Ответить
06.04.2021 12:38 Ответить
Gut!
06.04.2021 10:03 Ответить
06.04.2021 10:03 Ответить
06.04.2021 10:05 Ответить
06.04.2021 10:05 Ответить
В борщ надзюрити, для чого?
06.04.2021 19:59 Ответить
06.04.2021 19:59 Ответить
Мендельштам, ти все зрозуміла? На рУССКИЙ УКРАИНСКИЙ покушаються! Вмикай НЕПОНІМАНІЄ та ВОЗМУЩЕНІЄ!
06.04.2021 10:14 Ответить
06.04.2021 10:14 Ответить
окупаційна мова чіпляється як реп,яхи..., погрожуючи нашій рідній мові.
06.04.2021 10:15 Ответить
06.04.2021 10:15 Ответить
Нашій незалежності.
Фуйло бреше, що напав на Україну, для захисту мокшанської.
Тому, мандель, та інша погань, яка намагається, під різними приводами, протягти кацапську- ВОРОГИ.
06.04.2021 10:47 Ответить
06.04.2021 10:47 Ответить
06.04.2021 11:36 Ответить
06.04.2021 11:36 Ответить
Золоті слова.
06.04.2021 12:27 Ответить
06.04.2021 12:27 Ответить
В окупантів нема мови - вистачає язика, як у собаки!
06.04.2021 20:02 Ответить
06.04.2021 20:02 Ответить
А мандель казала, що "українську російську" можна, .
06.04.2021 10:28 Ответить
06.04.2021 10:28 Ответить
Я рускій би виучіл только затєм, штоп лехче дапрашивать плєнних.
06.04.2021 10:47 Ответить
06.04.2021 10:47 Ответить
Там по сетям ходит мулька, пострадавших любителей руцкава миръка, типа даёшь втарой руцкий гасударственный, пачему нет. Но на самом деле хотят, то они один руцкий, українська для них, как и любой другой, как бельмо на глазу. Тоталитарный руцкий миръ этим живёт и кормится.
06.04.2021 11:05 Ответить
06.04.2021 11:05 Ответить
За що суперечка за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапську мову, мову нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу? Адже російська мова це нахабно вкрадена і перероблена жахливими москалями Українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської. І не слов'янська а угро-фiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову українців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там розмовляли тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше тільки трохи на напів-слов'янській койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль - кацап Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови пра-українців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця підроблена штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цього личакового підступно замаскованого під ніби-то навіть головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонсько-мокшанського та азійського походження за ДНК.-
06.04.2021 11:27 Ответить
06.04.2021 11:27 Ответить
Підтримую. Хиновці, московити навіть з іншого поселення, бо то містами назвати неможливо, спілкувалися через толмачів, бо одне одного не розуміли. Їх мова угро-фінська. Хинови разом із половцями нападали на Русь. В знаменитому творі XII століття "Слово о полку Ігоревім" автор на староруській мові виклав в римах подію, похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців і хинови. Там є такі рядки "хиновскиє стрєли...", що знамениті фальсифікатори російської історії Кармазін і Соловйов, перевели як це ханські стріли. Тобись половські хани напали на Русь, а добре знали, що то хинова, майбутні московити, які себе у 1721 році назвали росіянами вкравши всі наші рукописи і на вільних місцях листів дописали своїх хиновських князів. З рукописів зробили "зводи", а рукописи знищили, сказали, що спалив Наполеон, коли у 1812 році зайшов у москву.
06.04.2021 12:45 Ответить
06.04.2021 12:45 Ответить
Вот и ладненько!
06.04.2021 11:28 Ответить
06.04.2021 11:28 Ответить

Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків ЗЕбілів - капітулянтів та українофобів (пендель) вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.-
06.04.2021 11:45 Ответить
06.04.2021 11:45 Ответить
І ні одного вопля немає, що забороняють і знищують українську.А в Україні різні космополіти, малороси прилізли на керівні пости держави, яка називається Україна і не захищають її устрій, в переліку якого першою є мова, а продовжують плюндрувати, знищувати. Не вчили і не вчать українську і нас намагаються спихнути в бік російської, використовуючи владу. Скільки можна катувати мову в Україні? Не подобається - не лізь, їдь в свою московію і співай на рашистській. Та ні, вони падли лізуть керувати українцями, грабувати цю країну, бо якщо ти її не любиш, не поважаєш, то яке ти добро для неї зробиш?
А Аваков, який вже 7 років керує МВС і тільки погірший ситуацію. Пам'ятаю в перший рік створення поліції звертався до патрульних в Миколаєві, Кривому Розі, Дніпрі і вони розмовляли українською, а зараз всі без виключення російською.І пан Аваков не наводить в цьому питані порядок, а продовжує свою малороську політику, бо сам розмовляє недержавною і заохочує підлеглих. Що такий тупий, чи такий ворог?То виходить, що замість України будують малоросію?
06.04.2021 13:04 Ответить
06.04.2021 13:04 Ответить
я - задовлений!!!
06.04.2021 13:19 Ответить
06.04.2021 13:19 Ответить
 
 