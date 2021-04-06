Отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области, - Креминь
Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, которое Запорожский облсовет принял в 2012 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
"Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 №2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
Креминь добавил, что решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
Фуйло бреше, що напав на Україну, для захисту мокшанської.
Тому, мандель, та інша погань, яка намагається, під різними приводами, протягти кацапську- ВОРОГИ.
Знищив мову, тоді без мови умертвиш націю а без мови і нації загубиш і державу. А без держави, нації и мови народ перетворюється в жалюгідних рабів в колонії.. У 2014 році до тимчасової окупації проклятими кремлівськими фашистами українського Криму навчання державною українською мовою проводилося для 10,2 тисячі жителів півострова, після окупації немає жодного учня. Такі офіційні дані дослідження "Фонду відкрита політика", передає Укрінформ. Так 2014-році да окупації Криму українська мова була предметом для вивчення в 169 закладах різного рівня. Тоді навчання українською проводилося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%). А тепер немає жодного учня (0,000%), про що йдеться в дослідженні "Фонду відкрита політика".Ось так прокляті російські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла відразу після окупації Криму почали планомерно знищувати і знищили українську мову в цьому тимчасово ними окупованому який став поки що російською фашистською резервацію,(бантустаном), на Українському півострові. Повністю знищили загарбники українську мову і ще виродки як в насмішку знущаючись маніакально і навіть через своїх продажних холуїв виродків ЗЕбілів - капітулянтів та українофобів (пендель) вимагають щоб ми українці вчили чужу нам кацапську мову, мову наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.-
А Аваков, який вже 7 років керує МВС і тільки погірший ситуацію. Пам'ятаю в перший рік створення поліції звертався до патрульних в Миколаєві, Кривому Розі, Дніпрі і вони розмовляли українською, а зараз всі без виключення російською.І пан Аваков не наводить в цьому питані порядок, а продовжує свою малороську політику, бо сам розмовляє недержавною і заохочує підлеглих. Що такий тупий, чи такий ворог?То виходить, що замість України будують малоросію?