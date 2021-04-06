"Чудеса инженерной осведомленности". Двое оккупантов погибли, один ранен при манипуляциях с миной ПОМ-2 в районе села Сокольники, - ОТГ "Північ"
Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Північ".
"В то же время по данным разведки стало известно, что 4 апреля в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на временно оккупированной территории "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопехотной мине ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией, российско-оккупационные войска понесли потери среди личного состава-двое оккупантов погибли, один-ранен", - следует из сообщения.
саша паламарчук
06.04.2021 10:06
5 копійок
06.04.2021 10:10
Александр Александр #482640
06.04.2021 10:42
саша паламарчук
06.04.2021 10:06
Evro7
06.04.2021 10:42
MausMike
06.04.2021 10:09
Артм Воронцов
06.04.2021 10:09
5 копійок
06.04.2021 10:10
Серый Вовк
06.04.2021 10:11
Владислав Обужеванний
06.04.2021 10:44
Серый Вовк
06.04.2021 11:10
Welt Schmerz
06.04.2021 13:18
I D #477595
06.04.2021 10:12
mech45
06.04.2021 10:14
IgorYakovlevich
06.04.2021 10:37
Alexx Lexton
06.04.2021 12:48
Александр Александр #482640
06.04.2021 10:42
Ancad Zener
06.04.2021 11:44
олег иванов #434516
06.04.2021 12:42
alex lagun
06.04.2021 14:01
Руслан Пругло
06.04.2021 10:43
Юго-Восток
06.04.2021 10:43
Владислав Обужеванний
06.04.2021 10:46
Веретено
06.04.2021 11:09
Anatoliy Panchenko #420291
06.04.2021 11:22
Анатолик
06.04.2021 11:42
✘
Анатолик
06.04.2021 11:44
Welt Schmerz
06.04.2021 13:16
alex lagun
06.04.2021 14:02
