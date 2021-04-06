"Чудеса инженерной осведомленности". Двое оккупантов погибли, один ранен при манипуляциях с миной ПОМ-2 в районе села Сокольники, - ОТГ "Північ"

Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Північ".

"В то же время по данным разведки стало известно, что 4 апреля в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на временно оккупированной территории "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопехотной мине ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией, российско-оккупационные войска понесли потери среди личного состава-двое оккупантов погибли, один-ранен", - следует из сообщения.

