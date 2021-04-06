РУС
6 867 27

"Чудеса инженерной осведомленности". Двое оккупантов погибли, один ранен при манипуляциях с миной ПОМ-2 в районе села Сокольники, - ОТГ "Північ"

Части и подразделения оперативно-тактической группировки "Північ" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Північ".

"В то же время по данным разведки стало известно, что 4 апреля в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на временно оккупированной территории "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопехотной мине ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией, российско-оккупационные войска понесли потери среди личного состава-двое оккупантов погибли, один-ранен", - следует из сообщения.

Автор: 

Топ комментарии
+20
земля вам бетоном тварі!
06.04.2021 10:06 Ответить
+11
06.04.2021 10:10 Ответить
+11
Бесплатный совет лугандонским рукожопым - мины, гранаты и прочую пиротехнику надо распиливать на складе ГСМ или на оружейном складе в присутствии всего личного состава лугандонской армии.... Успехов! Не благодарите.
06.04.2021 10:42 Ответить
земля вам бетоном тварі!
06.04.2021 10:06 Ответить
Да и не рождались они вовсе, так, биомусор
06.04.2021 10:42 Ответить
Нехай щастить!
06.04.2021 10:09 Ответить
наглядный пример обезьяны с гранатой.......
06.04.2021 10:09 Ответить
06.04.2021 10:10 Ответить
А где енот ???
06.04.2021 10:11 Ответить
06.04.2021 10:44 Ответить
Отлично .
06.04.2021 11:10 Ответить
Зашквареним оркам - міцного здоров'я і карколомних пригод у статевому житті.
06.04.2021 13:18 Ответить
Почему так мало погибло? Ребята, пожалуйста умирайте чаще....Я хоть и русский, но я ненавижу нашу страну і нашего президента. Надеюсь он сдохнет скоро....очень скоро
06.04.2021 10:12 Ответить
Ролик в сети посмотрели и решили попробовать?
06.04.2021 10:14 Ответить
То, что двое орков отправились в ад, это хорошо (плюсую), но вчера двое наших погибли. Орки научились дистанционному минированию (раньше такого не говорили), и при небольшом числе обстрелов у нас регулярно есть погибшие. Может быть, надо принимать какие-то меры, а не только в ОБСЕ жаловаться?
06.04.2021 10:37 Ответить
кацапи їм постачають, ці міни призначені для дистанційного мінування, мабуть самі ж і мінують, он дали оркам, так ті підірвались.
06.04.2021 12:48 Ответить
Бесплатный совет лугандонским рукожопым - мины, гранаты и прочую пиротехнику надо распиливать на складе ГСМ или на оружейном складе в присутствии всего личного состава лугандонской армии.... Успехов! Не благодарите.
06.04.2021 10:42 Ответить
обязательно болгаркой
06.04.2021 11:44 Ответить
Не советуйте глупости.Всё отлично разбивается кувалдой.
06.04.2021 12:42 Ответить
06.04.2021 14:01 Ответить
Все знают, что они сами себя обстреливают.
06.04.2021 10:43 Ответить
Почаще бы так было
06.04.2021 10:43 Ответить
Мина - отличная игрушка для сепаров
06.04.2021 10:46 Ответить
Дарвін, ти молодець!
06.04.2021 11:09 Ответить
Из сообщений в печати складывается такое впечатление что оккупанты дохнут только по пьяни или по собственной тупости, а наши войска только сидят в окопах и погибают от огня противника. Надеюсь, что не все так печально как выглядит.
06.04.2021 11:22 Ответить
06.04.2021 11:42 Ответить
06.04.2021 11:44 Ответить
Молоток імені Дарвіна.
06.04.2021 13:16 Ответить
06.04.2021 14:02 Ответить
 
 