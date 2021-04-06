В Румынии обнаружили новый штамм коронавируса - мутацию британского штамма, которая может снижать эффективность вакцин

В Румынии обнаружили новый штамм коронавируса E484K – мутацию британского штамма, который, согласно некоторым исследованиям, может снижать эффективность вакцин.

Мутацию обнаружили у пациента из Сучавы, который в последнее время не бывал в Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новый вариант коронавируса, у которого есть характеристики как британского штамма B1.1.7, так и мутации E484K, обнаружили в университете Сучавы имени Штефана чел Маре во время теста на основе секвенирования.

Как отметили в университете, помимо британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса в феврале в Великобритании открыли новый вид мутации вируса — E484K. Пока в Британии такой штамм вируса обнаружили у 43 человек. Однако ученых беспокоит тот факт, что этот вариант вируса, согласно исследованиям, помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин.

В течение последних двух недель в Румынии провели более 90 тестов на выявление этого вируса. В 88 случаях румынские ученые обнаружили выявленный в Великобритании генетический вариант коронавируса В.1.1.7, и в одном случае — его мутацию (E484K).

Следует отметить, что этот штамм вируса ранее обнаружили также в Японии, Индонезии и Бразилии.