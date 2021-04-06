РУС
В Румынии обнаружили новый штамм коронавируса - мутацию британского штамма, которая может снижать эффективность вакцин

В Румынии обнаружили новый штамм коронавируса E484K – мутацию британского штамма, который, согласно некоторым исследованиям, может снижать эффективность вакцин.

Мутацию обнаружили у пациента из Сучавы, который в последнее время не бывал в Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новый вариант коронавируса, у которого есть характеристики как британского штамма B1.1.7, так и мутации E484K, обнаружили в университете Сучавы имени Штефана чел Маре во время теста на основе секвенирования.

Как отметили в университете, помимо британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса в феврале в Великобритании открыли новый вид мутации вируса — E484K. Пока в Британии такой штамм вируса обнаружили у 43 человек. Однако ученых беспокоит тот факт, что этот вариант вируса, согласно исследованиям, помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США выявили новый штамм коронавируса с двойной мутацией

В течение последних двух недель в Румынии провели более 90 тестов на выявление этого вируса. В 88 случаях румынские ученые обнаружили выявленный в Великобритании генетический вариант коронавируса В.1.1.7, и в одном случае — его мутацию (E484K).

Следует отметить, что этот штамм вируса ранее обнаружили также в Японии, Индонезии и Бразилии.

+6
Когда уже будет украинский вирус? Отстаем, как всегда?
06.04.2021 10:10 Ответить
+1
британский, африканский, румынский, папуасский, гондурасский... Похоже, этот цирк лет на десять, если не навсегда. Ну и в любое время можно еще какой-то вирус "обнаружить" Вирус крутится - миллиарды на распилах мутятся
06.04.2021 10:24 Ответить
+1
все вирусы постоянно мутируют. что вас в этом удивляет?
06.04.2021 10:39 Ответить
"Бесконечный кайф"
06.04.2021 10:08 Ответить
Хто не знайшов свій штам, - той лох!
06.04.2021 11:43 Ответить
Когда уже будет украинский вирус? Отстаем, как всегда?
06.04.2021 10:10 Ответить
не желай этого, ведь исполняется и тогда будем первыми исчезнувшей нацией от вируса.
06.04.2021 10:14 Ответить
вот вот румынский молдавский немецкий китайский русский украинский японский осталось получать новые штаммы каждого города села поселка... так что запас для кретенизма есть и еще если такое правда??!! вопрос остается актуальным а к чему какому месту те прививки то....
06.04.2021 10:30 Ответить
всякая прививка теряет смысл уже в начале массовой вакцинации, действительно странный вирус
06.04.2021 10:36 Ответить
К короновирусу нужно относится как к версиям гриппа. Предохраняться, создавать лекарства облегчающие течение болезни. Кто-то заболевает, потом выздоравливает или не выздоравливает. И не тратить триллионы долларов на эту заразу, только ухудшая ситуацию.Т е относится деловито, профессионально и спокойно. Кто хочет прививается, без особых шансов на успех. Или не прививается. И не надо этих истерик с карантинами. Есть ряд стран обошедшихся без карантинов и ситуация там намного лучше чем в Европе (Белоруссия, Вьетнам, Япония, КНР, Швеция и др.)В конце концов короновирус не чума и не черная оспа
06.04.2021 13:20 Ответить
КНР и другие вводили жесткий карантин, ну а Белорусским лидерам плевать
07.04.2021 20:50 Ответить
если придумали лекарство хотя бы облегчающее течение болезни, то оно появилось уже, а так пока попытки подобное создать тщетны
07.04.2021 20:51 Ответить
Переболеешь в легкой форме, а не будешь валяться присмерти неделю.
06.04.2021 10:38 Ответить
так можно и умереть после прививки не заболев Короной....
06.04.2021 11:27 Ответить
Та нафиг они вообще впали ваши вакцины!!!торгуют водой!мошейники,аферисты !
06.04.2021 10:12 Ответить
спроси это у китайцев, почему так. Ведь они больше знают о механизме мутации вируса
06.04.2021 10:15 Ответить
может еще у эрефийцев спросить?
06.04.2021 10:19 Ответить
это кто то придуманный на скорую руку?
06.04.2021 10:29 Ответить
британский, африканский, румынский, папуасский, гондурасский... Похоже, этот цирк лет на десять, если не навсегда. Ну и в любое время можно еще какой-то вирус "обнаружить" Вирус крутится - миллиарды на распилах мутятся
06.04.2021 10:24 Ответить
все вирусы постоянно мутируют. что вас в этом удивляет?
06.04.2021 10:39 Ответить
началась война вирусами и вакцинами.......
06.04.2021 10:27 Ответить
Не исключено что короновирус имеет искусственное происхождение и какая-то лаборатория подбрасывет всё новые его версии в борьбе с вакцинацией.
06.04.2021 13:07 Ответить
Вероятнее всего так и есть
06.04.2021 14:02 Ответить
Ситуация очень похожа на гриппозную, где возникают все новые штаммы, а вакцинации бесполезны
06.04.2021 13:11 Ответить
 
 