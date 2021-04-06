1 107 1
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 39 человек, выздоровели - 697, выявили 1432 новых случая, - Кличко. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1432 новых случая заболевания коронавирусом (всего 169100).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, за сутки заболели: 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, 25 девочек от 15 дней до 15 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также зафиксировано 39 летальных случаев от вируса (всего 3656).
За сутки в Киеве госпитализировали 141 больного COVID-19 и 491 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Вместе с тем 697 человек преодолели коронавирус (всего 108256).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (320), Деснянском (246) и Днепровском (163) районах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yuriy Smith
показать весь комментарий06.04.2021 10:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль