За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 39 человек, выздоровели - 697, выявили 1432 новых случая, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1432 новых случая заболевания коронавирусом (всего 169100).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, за сутки заболели: 805 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 576 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, 25 девочек от 15 дней до 15 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 39 летальных случаев от вируса (всего 3656).

За сутки в Киеве госпитализировали 141 больного COVID-19 и 491 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем 697 человек преодолели коронавирус (всего 108256).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (320), Деснянском (246) и Днепровском (163) районах.

