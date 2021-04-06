Голубовская о ситуации с COVID в Украине: Так трудно, как сейчас, еще не было

В Украине ситуация с COVID-19 на сегодня самая тяжелая за все время пандемии: огромное количество больных, ресурсы ограничении, а медицинских работников не хватает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила в прямом эфире телеканала НАШ ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

"Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда нет возможности у вируса адаптироваться, видоизменяться и делать из себя еще больше агрессивного агента", - рассказала Голубовская.

Также она поддерживает введение комендантского часа для уменьшения количества заболевания коронавирусом.

"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения вируса. Понятно, что когда-то он дойдет до нас, но есть понятие сезонности, возможно, летом он был бы менее агрессивным. Какие рекомендации для людей, которые сейчас путешествуют, если человек возвращается домой, то нужно изолироваться и подождать заболеете вы или нет. А тест не имеет никакого значения, тест в 30% случаях может быть отрицательным", - отметила она.

Врач подчеркнула, что так трудно, как сейчас, еще не было за время пандемии, огромное количество больных, а ресурс ограничен.

