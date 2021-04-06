РУС
10 953 23

Голубовская о ситуации с COVID в Украине: Так трудно, как сейчас, еще не было

В Украине ситуация с COVID-19 на сегодня самая тяжелая за все время пандемии: огромное количество больных, ресурсы ограничении, а медицинских работников не хватает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила в прямом эфире телеканала НАШ ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

"Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда нет возможности у вируса адаптироваться, видоизменяться и делать из себя еще больше агрессивного агента", - рассказала Голубовская.

Также она поддерживает введение комендантского часа для уменьшения количества заболевания коронавирусом.

"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения вируса. Понятно, что когда-то он дойдет до нас, но есть понятие сезонности, возможно, летом он был бы менее агрессивным. Какие рекомендации для людей, которые сейчас путешествуют, если человек возвращается домой, то нужно изолироваться и подождать заболеете вы или нет. А тест не имеет никакого значения, тест в 30% случаях может быть отрицательным", - отметила она.

Врач подчеркнула, что так трудно, как сейчас, еще не было за время пандемии, огромное количество больных, а ресурс ограничен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская

карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)
+9
"Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний..."

кушайТЕ
показать весь комментарий
06.04.2021 10:33 Ответить
+7
так легко как сегодня еще не будет.. интересно что вы запоете через полгода... не знаю как там трудно ......но судя по вояжам по курортам нашего кретина Вавочки того как выросли в разы кратно в 10-100 раз доходы олигархов они бы опровергли что им тяжко...
показать весь комментарий
06.04.2021 10:27 Ответить
+7
А вы не пробовали договориться с вирусом где то "посредине"?
показать весь комментарий
06.04.2021 10:29 Ответить
так легко как сегодня еще не будет.. интересно что вы запоете через полгода... не знаю как там трудно ......но судя по вояжам по курортам нашего кретина Вавочки того как выросли в разы кратно в 10-100 раз доходы олигархов они бы опровергли что им тяжко...
показать весь комментарий
06.04.2021 10:27 Ответить
народу-ковид, олигархам- бабло...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:30 Ответить
Буде ще гірше. Насувається 9-й вал.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:27 Ответить
9 вал начнется ,когда зеля с катара привезет катарский вирус
показать весь комментарий
06.04.2021 11:37 Ответить
А вы не пробовали договориться с вирусом где то "посредине"?
показать весь комментарий
06.04.2021 10:29 Ответить
судя по тому, что она ходит лишь по сепарским каналам - то она даже договариваться не собирается - сразу сдаваться
показать весь комментарий
06.04.2021 10:39 Ответить
Нужно на фсё асфальт положить и пройтись катком.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:31 Ответить
"Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний..."

кушайТЕ
показать весь комментарий
06.04.2021 10:33 Ответить
ЗЕлохи хавають великою ложкою і весело причмокують. Хуже нібудіт.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:39 Ответить
Половина населення носить засмальцьовані маски на підборідді, але вперто звинувачують оточуючих в захворюваності
показать весь комментарий
06.04.2021 10:44 Ответить
если строем ходишь то почему мычишь без разрешения?
или по работе?
показать весь комментарий
06.04.2021 10:52 Ответить
маска на підборідді....але у руках (погано видно який Святий) скоріш Миколай Чудотворець...
Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було - Цензор.НЕТ 8390

...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:12 Ответить
У нас в Запорожье закрыли шкуро-венерологический диспансер. Имущество отдали на разворовывание, дела пациентов кинули на произвол. Вот такое позорище, а не власть. Очень хорошее 5-ти этажное помещение с евроремонтом в палатах, со столовой и двумя лабораториями закрыла власть. Вот такая жесть.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:05 Ответить
То-ли ещё будет !
показать весь комментарий
06.04.2021 12:27 Ответить
І медпрацівників шкода, і хворих людей шкода. Але далі буде ще гірше.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:59 Ответить
зате стєпашка вспіне до куртяхи докупити авто в колір і хатинку (за кордоном... до комплекту)
а на лікарів і середній персонал (хто ще держиться) дійсно дуже велике навантаження...і безвихідь (бо в сводках одне - в житті інше)
показать весь комментарий
06.04.2021 13:16 Ответить
Так, стєпашка наче золоту жилу знайшов.

Взагалі не уявляю, як лікарі витримують це пекло.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:16 Ответить
О, кікімора нарисувалася. Що ти тут забула, кікіморо? У фонді "виродження" зарплату все одно не підвищать. Бо клепки явно бракує. Як і всім твоїм колегам.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:33 Ответить
О! Горбатий маніяк несексуальний вийшов з лазні. Шо, падлюка, скучив за мною?

Лапоть, вчи мову: не «нарисувалася», а намалювалася. Ти сюди заходиш мене обговорювати чи новини?
показать весь комментарий
06.04.2021 15:52 Ответить
Йде 3 рік правління зелебобіка оманського,якого вибрали дебіли 73%!І з кожним роком все гірше й гірше.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:37 Ответить
ю
показать весь комментарий
07.04.2021 16:35 Ответить
 
 