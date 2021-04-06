РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5449 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
184 1

За сутки в ВСУ зарегистрировано 182 новых случая заболевания коронавирусом: 22 человека госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 182 новых случая заболевания коронавирусом: 22 человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 6 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 959 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 19 269 человек, летальных случаев 66. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 950 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 22 человека. С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 28 282 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2 558 военные медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда, - Степанов

За минувшие сутки привито от COVID-1 267 человек.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 430 человек, зафиксированы 13 276 новых случаев заражения, 10 240 человек - выздоровели.

карантин (16729) ВСУ (6854) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання вам, рідненькі. Бережи вас Господь.
показать весь комментарий
06.04.2021 10:53 Ответить
 
 