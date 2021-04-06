Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский
Уже осенью прививки существующими сейчас вакцинами могут не иметь смысла. Это связано с тем, что даже при небольшом изменении белка, против которого стимулируют векторные вакцины, может произойти расхождение антигена и антител, что сделает вакцину неэффективной.
Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Векторные вакцины и РНК-вакцины стимулируют иммунитет против фрагмента белка шипа, то есть, даже при небольшом изменении этого белка может быть расхождение антигена и антител, что приведет к неэффективности вакцины. Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительный частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом", — рассказывает иммунолог.
Он добавляет, что последние исследования уже показывают неэффективность вакцин по отношению к "южно-африканскому" варианту, поэтому есть предположение, что аналогично будет и с бразильским, и с последующими вариантами. Поэтому возникла необходимость создания новых вакцин.
"Вакцинация во втором полугодии 2021 года существующими вакцинами уже потеряла смысл, поскольку пандемия близится к завершению и осенью необходимо применение новых сезонных вакцин", — отметил Андрей Волянский.
Вже вакциновано понад 120 млн осіб
Засланий кацатроль?
Этот белок всё время меняется. Менее заразные версии отсеиваются естественным отбором. Более заразные распространяются далее.
банальное зарабатывание денег через финансирование противоэпидемических мероприятий, отработка методик управления населением в условиях постиндустриального (сейчас чаще говорят "цифрового") общества, попытка влияния на демографические процессы.
Такой подход, кстати, объясняет феномен Сингапура, где только 28 летальных исходов.
Высокий уровень жизни, мощная система здравоохранения, сбалансированная демографическая пирамида, хороший индекс здоровья населения, адекватная адресная защита групп риска и при этом быстрые предельно жесткие меры в отношении иностранных рабочих (дормитории-общежития мгновенно полностью закрываются при наличии заболевшего или контакта).
90% переболевает бессимптомно или с минимальными проявлениями.
Риск умереть 2 на 1000.
То есть 998 из 1000 инфицированных не умирают, при этом 900 просто не заметят инфицирования.
А вот этих несчастных двоих кандидатов на летальный исход надо выявить заранее и беречь, как в Сингапуре. А не подпитывать своими иррациональными страхами глобальный маятник. Будьте здоровы!
