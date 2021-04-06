РУС
Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский

Уже осенью прививки существующими сейчас вакцинами могут не иметь смысла. Это связано с тем, что даже при небольшом изменении белка, против которого стимулируют векторные вакцины, может произойти расхождение антигена и антител, что сделает вакцину неэффективной.

Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Векторные вакцины и РНК-вакцины стимулируют иммунитет против фрагмента белка шипа, то есть, даже при небольшом изменении этого белка может быть расхождение антигена и антител, что приведет к неэффективности вакцины. Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительный частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом", — рассказывает иммунолог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медицинская система Украины может делать около 13 миллионов вакцинаций в месяц: причем это в спокойном режиме, - Степанов

Он добавляет, что последние исследования уже показывают неэффективность вакцин по отношению к "южно-африканскому" варианту, поэтому есть предположение, что аналогично будет и с бразильским, и с последующими вариантами. Поэтому возникла необходимость создания новых вакцин.

"Вакцинация во втором полугодии 2021 года существующими вакцинами уже потеряла смысл, поскольку пандемия близится к завершению и осенью необходимо применение новых сезонных вакцин", — отметил Андрей Волянский. 

+8
Ты считаешь доктор медицинских наук тупее политиков популистов, которые в безвыходной ситуации придумали мантру про вакцинацию и усердно всучивают ее тупому населению?
06.04.2021 10:53 Ответить
+8
да я так считаю, потому что сейчас количество больных в Израиле очень сильно уменьшилось и начали закрывать ковидные отделения в клиниках. И произошло это благодаря повально вакцинации. И именно Израиль сейчас выходит первый из локдауна и возвращается к нормальной жизни. А в Украине "великий иммунолог" продолжает рассказывать, что вакцинация неэффективна, а люди продолжают умирать от ковида сотнями ежедневно.
06.04.2021 10:58 Ответить
+6
Нужно успеть вколоть пока ещё помогает
06.04.2021 10:49 Ответить
еще одна Ванга вылезла, это оправдание проваленной вакцинации такое? типа зачем вакцины тогда вообще нужны
06.04.2021 10:48 Ответить
Он врач-иммунолог, а ты кто?
06.04.2021 12:49 Ответить
"Есть сейчас" где? В Израиле уже закончили вакцинацию и подтвердили её эффективность тем, что "есть сейчас" в Израиле.
06.04.2021 10:48 Ответить
Ты считаешь доктор медицинских наук тупее политиков популистов, которые в безвыходной ситуации придумали мантру про вакцинацию и усердно всучивают ее тупому населению?
06.04.2021 10:53 Ответить
да я так считаю, потому что сейчас количество больных в Израиле очень сильно уменьшилось и начали закрывать ковидные отделения в клиниках. И произошло это благодаря повально вакцинации. И именно Израиль сейчас выходит первый из локдауна и возвращается к нормальной жизни. А в Украине "великий иммунолог" продолжает рассказывать, что вакцинация неэффективна, а люди продолжают умирать от ковида сотнями ежедневно.
06.04.2021 10:58 Ответить
Если Израиль откроет границы завезут новые штаммы, на которые не действуют прививки. Завезут и з закрытыми, но позже.
06.04.2021 11:07 Ответить
Проведут еще одну вакцинацию и снова успешно.
06.04.2021 11:12 Ответить
Как бы в Украине и без вакцинаций заболеваемость зимой очень сильно уменьшилась, но пришел новый британский штамм и началось все с начала. То же будет позднее и в Израиле, если жёстко не закроют границы, но вряд-ли это можно назвать нормальной жизнью.
06.04.2021 11:22 Ответить
В Израиле УЖЕ закрыли границы. И УЖЕ закончили вакцинацию. Надо будет - провакцинируют еще раз всех за месяц.
06.04.2021 11:29 Ответить
Так никогда теперь и не откроют, чем провакцинируют? Есть вакцина от любого штамма, даже ещё не появившегося? За деньги не все вопросы можно решить, мир сложнее...
06.04.2021 11:32 Ответить
Ты задаёшь глупые вопросы, на которые стремишься получить глупые ответы. От КОВИДа вакцины изначально не было вообще, но, когда появилась необходимость, появилась и вакцина. Вполне эффективная вакцина, о чем говорит опыт Израиля.
06.04.2021 11:39 Ответить
Если тебе не нравиться что-то, это не значит, что этого нет. Почему не эффективны вакцины против гриппа, простой очень вопрос.
06.04.2021 11:55 Ответить
Ты знаешь ответ на этот вопрос. А вот ты ответь - какую цель ты преследуешь своими вопросами? Что ты хочешь доказать?
06.04.2021 11:56 Ответить
с такой логикой зачем ты вообще живешь? Зачем принимаешь лекарства? Если ... а если. Я не рассуждаю про если. На данный момент есть факт, что Израиль просто мегатемпами уменьшил уровень заболеваемости в своей стране используя для этого вакцинацию. А твои рассуждения - это лишь домыслы и предположения.
06.04.2021 12:43 Ответить
вакцину придумали посерьезней ученые, чем этот лопух) малейшее изменение этого белка может сделать вирус вообще незаразным
06.04.2021 11:05 Ответить
Когда была испанка вакцинаций не было, грипп мутировал и стал не смертельным. В вакцинах есть смысл если быстро проколоть группу людей и полностью изолировать от других штаммов, такое в больших масштабах невозможно.
06.04.2021 11:11 Ответить
Пока он стал не смертельным, от него умерло около 50 миллионов человек.
06.04.2021 11:18 Ответить
Испанка изначально была гораздо опаснее ковида, умирали от нее молодые.
06.04.2021 11:24 Ответить
Опаснее при том уровне медицины. Когда-то и от аппендицита умирали без вариантов выжить.
06.04.2021 11:30 Ответить
Нужно успеть вколоть пока ещё помогает
06.04.2021 10:49 Ответить
Та не, он в целом прав. Забыл только сказать, что при малейшем изменении этого белка резко повышается вероятность того, что вирус перестанет цепляться к людям.
06.04.2021 11:08 Ответить
Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский
06.04.2021 10:53 Ответить
У верующих в вакцинацию от ковида сильно подгорит.
06.04.2021 10:55 Ответить
самая эффективная вакцина от вируса это пистолет .. говорят, 100% результат всегда и везде ...
06.04.2021 11:02 Ответить
Почекаємо, чим вакцинації, в США завершиться. Д.Байден планує до літа вакцинувати ВСЕ населення США (300+ мільйонів) і зустріти День Незалежності без масок та обмежень. Тем взяв серйозний:2,5-3,0 млн вакцинацій на добу!
Вже вакциновано понад 120 млн осіб
06.04.2021 11:21 Ответить
наука не оперирует понятиями веры, это хрестанутые и прочие религиозные в своего дедушку на облачке могут верить)
06.04.2021 11:04 Ответить
Євреї ніколи не дозволяють собі так говорити про віру (не лише свою, а й будь-яку іншу).
Засланий кацатроль?
06.04.2021 11:15 Ответить
Среди евреев разговоры о религии носят вид отчаянных споров, наверное, по-хлеще, чем в других религиях. Даже то, кого можно называть евреем, у евреев вопрос совсем не закрытый...
06.04.2021 11:41 Ответить
Именно вера, то что рассказывают по телевизору. Почти никто своей головой не думает, хотя очевидный пример - бесполезные вакцины против гриппа.
06.04.2021 11:15 Ответить
Этим шипом вирус цепляется за рецепторы АСЕ-2. Малейшее изменение этого белка может сделать вирус вообще незаразным.
06.04.2021 10:59 Ответить
Ну да. Это его ключ-пропуск.
Этот белок всё время меняется. Менее заразные версии отсеиваются естественным отбором. Более заразные распространяются далее.
06.04.2021 11:10 Ответить
А может и более заразным, как "британец"
06.04.2021 12:58 Ответить
Смысла нет, у нас вакцины нет, вся надежда на милость божью. Слава богу теорий много.
06.04.2021 11:20 Ответить
Старые вакцины выкупит Степанов,они не пропадут.
06.04.2021 11:31 Ответить
Можно будет купить еще одно пальто...три куртки...и дубленку..😃
06.04.2021 11:36 Ответить
"Официальные лица" преследуют несколько целей:
банальное зарабатывание денег через финансирование противоэпидемических мероприятий, отработка методик управления населением в условиях постиндустриального (сейчас чаще говорят "цифрового") общества, попытка влияния на демографические процессы.

Такой подход, кстати, объясняет феномен Сингапура, где только 28 летальных исходов.
Высокий уровень жизни, мощная система здравоохранения, сбалансированная демографическая пирамида, хороший индекс здоровья населения, адекватная адресная защита групп риска и при этом быстрые предельно жесткие меры в отношении иностранных рабочих (дормитории-общежития мгновенно полностью закрываются при наличии заболевшего или контакта).

nado-no-risk-umeret-2-na-1000-nuzhno-berech-etih-dvuh-neschastnyh-a-ne-podpityvat-situaciyu-irracionalnymi-strahami-1526639.html
06.04.2021 11:54 Ответить
Надо ли бояться COVID-19? Надо. Это новая разновидность "древнего" вируса и значительная часть населения восприимчива.
90% переболевает бессимптомно или с минимальными проявлениями.
Риск умереть 2 на 1000.
То есть 998 из 1000 инфицированных не умирают, при этом 900 просто не заметят инфицирования.
А вот этих несчастных двоих кандидатов на летальный исход надо выявить заранее и беречь, как в Сингапуре. А не подпитывать своими иррациональными страхами глобальный маятник. Будьте здоровы!
https://gordonua.com/blogs/andrey-volyanskiy/nado-li-boyatsya-covid-19-nado-no-risk-umeret-2-na-1000-nuzhno-berech-etih-dvuh-neschastnyh-a-ne-podpityvat-situaciyu-irracionalnymi-strahami-1526639.html
06.04.2021 11:56 Ответить
Для этих людей болезнь, вызванная ковид-19, закончилась.
Deaths:
2,876,169

Recovered:
106,842,288

Итого, вероятность умереть от ковида (летальность) близка к
2876169*100/(106842288+2876169)=2,62%
06.04.2021 15:26 Ответить
Зачем начинать спорить до того, как понять слова доктора. Он не сказал: вакцинация бесполезна. Он сказал: вакцина, которая есть сейчас, не будет эффективна во второй половине года, когда появятся новые мутации вируса. Он ничего не сказал про бесполезность вакцинации сейчас. Израиль привил все население и эпидемия сошла на нет - так и противоречий словам доктора нет. Ныне имеющиеся вакцины эффективны от вируса, против которого их разработали. А вот когда по миру пойдут гулять новые мутации, тогда и вакцина нужна будет новая. Вот и вся речь. А если прочитать между строк: спешите вакцинироваться выпущенной вакциной сейчас, осенью она будет бесполезной, осенью нужно будет покупать новую вакцину, которая эффективна против новых мутаций.
06.04.2021 12:19 Ответить
Еще год назад я всем знакомым сказал - готовьтесь эта хрень не исчезнет никогда.Пока сделают прививки большинству населения , появятся новые штаммы ,на которые эти прививки не будут действовать ! Начнут делать новые вакцины , пока ими привьют , появятся новые штаммы и так далее. Вакцины нельзя сделать раньше чем появятся новые штаммы и всегда будет опоздание минимум на несколько месяцев в появлении вакцин, и еще несколько месяцев в вакцинации и это если все население стройными рядами будет стоять в очереди , а африканские страны , ну и мы ,тоже , среди них будем пасти задних и у нас еще больше мутаций будет! Так что жизнь будет меняться, глобализации приходит капут! Интересно как с огромными городамии , в которых практически невозможно соблюдать карантин! Посмотрим как оно будет , но вот я , даже живя за городом вроде подхватил!Неделю болею , хотя никогда в жизни больше 3-4 дней дома не сидел.
06.04.2021 12:46 Ответить
 
 