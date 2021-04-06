Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский

Уже осенью прививки существующими сейчас вакцинами могут не иметь смысла. Это связано с тем, что даже при небольшом изменении белка, против которого стимулируют векторные вакцины, может произойти расхождение антигена и антител, что сделает вакцину неэффективной.

Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Векторные вакцины и РНК-вакцины стимулируют иммунитет против фрагмента белка шипа, то есть, даже при небольшом изменении этого белка может быть расхождение антигена и антител, что приведет к неэффективности вакцины. Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительный частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом", — рассказывает иммунолог.

Он добавляет, что последние исследования уже показывают неэффективность вакцин по отношению к "южно-африканскому" варианту, поэтому есть предположение, что аналогично будет и с бразильским, и с последующими вариантами. Поэтому возникла необходимость создания новых вакцин.

"Вакцинация во втором полугодии 2021 года существующими вакцинами уже потеряла смысл, поскольку пандемия близится к завершению и осенью необходимо применение новых сезонных вакцин", — отметил Андрей Волянский.