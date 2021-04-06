Глава Минфина Марченко обсудил с вице-президентом Всемирного банка подготовку к запуску пяти совместных проектов

5 апреля Министр финансов Сергей Марченко провел видеоконференцию с Анной Бьерде, вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии в рамках Ежегодного весенних сборов МВФ и Всемирного банка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Министр финансов вместе с вице-президентом Всемирного банка обсудили планы сотрудничества на ближайшее будущее - подготовку к запуску пяти новых совместных проектов. На рассмотрение Совета Директоров Всемирного банка в ближайшее время планируется вынести финансирования проектов "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", "Киевская городская мобильность", "Установление гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго" и дополнительное финансирование проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для Укрэксимбанка", - отмечается в сообщении.

"Я очень благодарен Всемирному банку за усилия для воплощения многих важных проектов и помощь в борьбе с коронавирусным кризисом в прошлом году", - отметил Марченко.

На сегодняшний день выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР), по сравнению с другими международными финансовыми организациями, является крупнейшей - по состоянию на 01.01.2021 составила $ 693 550 000. И это в 2,3 раза больше, чем год назад .

Кроме того, Марченко обсудил с Бьерде возможности увеличения поддержки Украины на борьбу с COVID-19 и новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры в Украине.

"В этом году заканчивается реализация двух общих проектов строительства дорог. Именно поэтому мы хотели бы продолжить успешную работу в этом направлении и поговорить о подготовке нового проекта для Укравтодора", - добавил Марченко.

Обе стороны высказались о прогрессе Украины в вопросе земельной реформы и озвучили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества с МВФ.

Также было отмечено, что срок действия существующей Стратегии партнерства Всемирного банка и Украины 2017-2021 истекает в июне 2021 года. Это значит, что пора начать системную диагностику страны для определения ключевых приоритетов для последующей четырехлетней Стратегии партнерства.