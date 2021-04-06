В МВД за сутки выявили 346 новых случаев COVID-19, двое правоохранителей умерли от осложнений

По состоянию на 6 апреля коронавирусную болезнь подтвердили у 346 сотрудников МВД, двое - умерли от осложнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Киеве (54), Днепропетровской (32) и Черниговской (24) областях.

Отмечается также, что за все время пандемии: заболели - 45 883 правоохранителя; выздоровели - 44 441 человек; летальных случаев - 184 среди сотрудников МВД.

