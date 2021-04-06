РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5172 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
366 0

В МВД за сутки выявили 346 новых случаев COVID-19, двое правоохранителей умерли от осложнений

В МВД за сутки выявили 346 новых случаев COVID-19, двое правоохранителей умерли от осложнений

По состоянию на 6 апреля коронавирусную болезнь подтвердили у 346 сотрудников МВД, двое - умерли от осложнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в  Киеве (54), Днепропетровской (32) и Черниговской (24) областях.

Отмечается также, что за все время пандемии: заболели - 45 883 правоохранителя; выздоровели - 44 441 человек; летальных случаев - 184 среди сотрудников МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД за сутки выявили 421 новый случай COVID-19, большинство в Киеве, Хмельницкой и Днепропетровской областях

Автор: 

карантин (16729) МВД (9344) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 