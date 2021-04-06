В МВД за сутки выявили 346 новых случаев COVID-19, двое правоохранителей умерли от осложнений
По состоянию на 6 апреля коронавирусную болезнь подтвердили у 346 сотрудников МВД, двое - умерли от осложнений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Киеве (54), Днепропетровской (32) и Черниговской (24) областях.
Отмечается также, что за все время пандемии: заболели - 45 883 правоохранителя; выздоровели - 44 441 человек; летальных случаев - 184 среди сотрудников МВД.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль