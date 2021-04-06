РУС
Нардеп Лубинец раскритиковал ситуацию в Бердянской колонии №77: На самом деле это концлагерь. Бывшие заключенные называют ее адом, в котором живут рабы

По словам Лубинца, в течение многих лет ситуация в колонии остается неизменной.

Бердянская исправительная колония №77 - учреждение минимального уровня безопасности. Там находятся мужчины, которые впервые получили наказание в виде лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести. В правозащитном кругу об этой колонии ходят слухи еще с 2008 года. Еще тогда были зафиксированы факты массовых избиений осужденных и пыток и до сих пор от осужденных регулярно поступают жалобы на бесчеловечное обращение в БВК-77, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрия Лубинца ("За майбутнє"), в течение многих лет ситуация в колонии остается неизменной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Смотрящему" за исправительной колонией на Буковине сообщено о подозрении в организации канала сбыта наркотиков

"Жуткие истории озвучены из уст осужденных на всю Украину. Ни для кого не секрет, что колония на самом деле концлагерь. Бывшие заключенные называют ее адом, в котором живут рабы. Сотни людей обращаются в Комитет по вопросам прав человека за помощью. В колонию с проверкой приезжает учреждение европейского уровня с позорными для Украины выводами. Однако истории с пытками и бесчеловечным обращением продолжаются, система и дальше процветает", - отметил нардеп в посте на Фейсбук.

Комитет ВР по вопросам прав человека во главе с Лубинцом неоднократно поднимает вопрос жестокого обращения в Бердянской колонии №77.

Впрочем, по словам нардепа, ни на одно обращение или приглашение к обсуждению не было ни ответной реакции, ни вменяемых объяснений.

"Можно ли не видеть проблемы, если к министру постоянно поступают материалы по этой колонии, его неоднократно вызывают на заседание Комитета, в том числе конкретно по этой колонии? Вопрос риторический", - заявил парламентарий.

В своем посте Дмитрий Лубинец также выразил возмущение бездействием министра юстиции Дениса Малюськи и назвал дело Бердянской колонии принципиальным.

"Мне очень странно слышать из уст министра юстиции, что он не может уволить руководителя колонии без решения суда, потому что это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Со своей стороны, могу заявить, что точно докажу принципиальное дело по расследованию нарушений в Бердянской колонии 77. Или мы уволим министра юстиции Дениса Малюську, или все же руководителей учреждения", - добавил Лубинец.

Нардеп Лубинец раскритиковал ситуацию в Бердянской колонии №77: На самом деле это концлагерь. Бывшие заключенные называют ее адом, в котором живут рабы 01
Нардеп Лубинец раскритиковал ситуацию в Бердянской колонии №77: На самом деле это концлагерь. Бывшие заключенные называют ее адом, в котором живут рабы 02

Автор: 

Бердянск (447) колония (431) концлагерь (44) Лубинец Дмитрий (495)
Топ комментарии
+15
Принаймні, тортур і рабів не має бути.
06.04.2021 11:12 Ответить
+12
По решению суда человека лишают свободы, по факту лишают всего, пищи, сна, достоинства и здоровья. На заключённых тупо зарабатывают деньги, и все в доле, вплоть до министра юстиции.
06.04.2021 11:14 Ответить
+6
Должно быть 100% неукоснительное соблюдение закона. Людей осудили на лишение свободы, но не на скотское существование.
06.04.2021 11:40 Ответить
Повинен бути курорт?
06.04.2021 11:10 Ответить
Принаймні, тортур і рабів не має бути.
06.04.2021 11:12 Ответить
По решению суда человека лишают свободы, по факту лишают всего, пищи, сна, достоинства и здоровья. На заключённых тупо зарабатывают деньги, и все в доле, вплоть до министра юстиции.
06.04.2021 11:14 Ответить
"суд" у нас прибл. как в Рашке - там тока в Моск. обл журналисты(!!!!) выявили чет 50тыс. случаев шо "понятыми" в делах о наркотиках были наркоманы и даже те кто в СИЗО находился на момент "суда".
ну и что сказать то надо тут? оправд. решений что-то 2%, а на Западе в десять раз больше. ну да, наши мусора и прокуроры настолько блин "проффесианальные", да?)
06.04.2021 11:33 Ответить
Судов у нас нет, правоохранительных органов тоже нет, есть ОПГ под вывесками полиции, СБУ, ГПУ и т.д.
06.04.2021 12:03 Ответить
да!
ибо в норм.. странах даже Брейвик се сидит и играет на приставке, жалуясь шо чет там ему не дают.
я это так, говорю для проформы, но реально - общество познается в том как относится к котам и псам и к заключенным
и да - чего эта Малюська туда не едет, черт блин.
06.04.2021 11:30 Ответить
А чё Малюське там делать? Малюська бабло косит на распродаже тюрем да платных камерах.
06.04.2021 11:54 Ответить
А ты готов оплачивать отдых уголовника на курорте, после того, как он убил, изнасиловал и ограбил?
06.04.2021 12:57 Ответить
ну так че мы идем в Европу раз мы дикари и в зонах по сравнению с Европой - пытки? тогда надо либо не напрашиваться в ЕС, либо стать Рашкой
06.04.2021 19:10 Ответить
В Германии и Франции разрешено применять к осужденным физическую силу, специальные средства, резиновые пули и электрошокеры в отношении осужденных, которые оказывают сопротивление администрации тюремных учреждений. При массовых беспорядках разрешается применять огнестрельное оружие на поражение! Вот так вот! И никакие "правозащитники" там и вякнуть не смеют! А ведь тоже цивилизованные страны!
08.04.2021 16:59 Ответить
Должно быть 100% неукоснительное соблюдение закона. Людей осудили на лишение свободы, но не на скотское существование.
06.04.2021 11:40 Ответить
Так в этой колонии как раз все построено на букве Закона! Нет наркотиков, алкоголя, преступной иерархии! И уголовным авторитетам это очень режет глаза!
06.04.2021 12:55 Ответить
Мабуть так, але вони сами обрали своє кримінальне життя. Спитайте родичів вбитих, зґвалтованих, скалічених, пограбованих, ошуканих. Чого вони бажають своїм кривдникам? Звичайно курорту, за облаштування якого вони сплачують податки, та скорішого побачення. Вони повинні самі заробляти на власний добробут та на відшкодування заподіяних збитків, і стільки часу скільки для цього потрібно! Легко бути добрим, коли тебе це не торкнулось.
06.04.2021 14:37 Ответить
хаха, а потом оказывается шо посадили по беспределу и он в ЕСПЧ отсудит миллион евро.
нигде нету шоп 100% посаженных - сидели за дело.
вон, ё нигер сидел чет 40 лет на Байденщине и потом ему за это выложили кучу бабла, но толку если он состарился там?
06.04.2021 19:13 Ответить
Мы с Вами говорим о разном.
07.04.2021 17:51 Ответить
Курорт для уголовников хотят бандиты и бандитские правозащитники. Так как они хотят зарабатывать на зонах! Торговля наркотиками и алкоголем в одной колонии приносит преступным авторитетам до 5 миллионов гривень в месяц!
06.04.2021 12:59 Ответить
Посадить ВСЁ руководство зоны в ту же самую зону !
06.04.2021 11:18 Ответить
Значит малюська типичный член СН, совок, а строит из себя европейца, и я повелся на пиарщика.
06.04.2021 11:49 Ответить
Вышел украл,убил и снова на курорт.Ведь на зоне на одного урода тратят больше чем прожиточный минимум из которого на воле нужно заплатить налоги,коммунальные услуги да еще и как-то выжить до следующей подачки.Так еще надо посмотреть с которой стороны колючки концлагерь
06.04.2021 12:23 Ответить
P.S.Почему бы всех заключенных на послать с лопатами и кирками рыть канал чтоб Крым сделать островом?За одно и отрабатывали бы свое содержание.
06.04.2021 12:25 Ответить
Прямо как в России...
06.04.2021 12:24 Ответить
В кацапии зеков есть чем занять,тайга большая.А в Украине куда не пошли везде курорт да и законопослушным людям работы не хватает.
06.04.2021 12:27 Ответить
Так что вы так нервничаете? Там вас ждут - садитесь и отдыхайте на здоровье, можете всей семьёй.
06.04.2021 16:09 Ответить
Забавно то, что ни одна проверка не находит никаких нарушений! Даже иностранные проверяющие из https://www.hrw.org/ru Human Rights ничего не выявили! А все просто потому, что в колонии все происходит по Закону Украины! В этой колонии нет наркотиков, нет алкоголя, нет воровского движа - и все это очень режет глаза воровским авторитетам и бандитским правозащитникам, для которых "воровские понятия" это способ зарабатывания денег! Больших денег! Знаете сколько преступное сообщество вкинуло денег в то, что бы уничтожить эту колонию? Около 200 тыс. долларов!!! Для этого бандитскими авторитетами покупаются журналисты, депутаты, "правозащитники"! Потому что это единственная "красная" зона в Запорожской области!
06.04.2021 12:54 Ответить
 
 