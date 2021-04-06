Нардеп Лубинец раскритиковал ситуацию в Бердянской колонии №77: На самом деле это концлагерь. Бывшие заключенные называют ее адом, в котором живут рабы

По словам Лубинца, в течение многих лет ситуация в колонии остается неизменной.

Бердянская исправительная колония №77 - учреждение минимального уровня безопасности. Там находятся мужчины, которые впервые получили наказание в виде лишения свободы за преступления небольшой и средней тяжести. В правозащитном кругу об этой колонии ходят слухи еще с 2008 года. Еще тогда были зафиксированы факты массовых избиений осужденных и пыток и до сих пор от осужденных регулярно поступают жалобы на бесчеловечное обращение в БВК-77, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрия Лубинца ("За майбутнє"), в течение многих лет ситуация в колонии остается неизменной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Смотрящему" за исправительной колонией на Буковине сообщено о подозрении в организации канала сбыта наркотиков

"Жуткие истории озвучены из уст осужденных на всю Украину. Ни для кого не секрет, что колония на самом деле концлагерь. Бывшие заключенные называют ее адом, в котором живут рабы. Сотни людей обращаются в Комитет по вопросам прав человека за помощью. В колонию с проверкой приезжает учреждение европейского уровня с позорными для Украины выводами. Однако истории с пытками и бесчеловечным обращением продолжаются, система и дальше процветает", - отметил нардеп в посте на Фейсбук.

Комитет ВР по вопросам прав человека во главе с Лубинцом неоднократно поднимает вопрос жестокого обращения в Бердянской колонии №77.

Впрочем, по словам нардепа, ни на одно обращение или приглашение к обсуждению не было ни ответной реакции, ни вменяемых объяснений.

"Можно ли не видеть проблемы, если к министру постоянно поступают материалы по этой колонии, его неоднократно вызывают на заседание Комитета, в том числе конкретно по этой колонии? Вопрос риторический", - заявил парламентарий.

В своем посте Дмитрий Лубинец также выразил возмущение бездействием министра юстиции Дениса Малюськи и назвал дело Бердянской колонии принципиальным.

"Мне очень странно слышать из уст министра юстиции, что он не может уволить руководителя колонии без решения суда, потому что это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Со своей стороны, могу заявить, что точно докажу принципиальное дело по расследованию нарушений в Бердянской колонии 77. Или мы уволим министра юстиции Дениса Малюську, или все же руководителей учреждения", - добавил Лубинец.



