Полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению Чауса, - глава МВД Молдовы Войку

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса.

"К расследованию дела о похищении в субботу в Кишиневе гражданина Украины Николая Чауса подключены все специализированные учреждения МВД и предпринимаются необходимые меры для его розыска и задержания преступников", - заявил Войку.

По его словам, в результате проведения специальных следственных мероприятий правоохранительные органы собрали улики и доказательства, обнаружили три машины, использовавшиеся при похищении, установили маршрут движения преступников и установили круг причастных к этому лиц. Задержан один подозреваемый.

"Полиция и прокуратура установили круг лиц с украинским гражданством, которые въехали в Молдову с 23 марта, и тщательно проверяют информацию о них. Получено несколько доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев", - сообщил Войку, выразив надежду на сотрудничество в данном деле с правоохранительными органами Украины.

Он сообщил, что сразу после инцидента усилены проверки на всех пунктах пересечения границы. Комментируя информацию о том, что машина с дипломатическими номерами проехала "по зеленому коридору" без таможенного контроля, он не исключил этого, поскольку дипломатический транспорт имеет особый статус и не может подвергаться предметным проверкам.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

