Полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению Чауса, - глава МВД Молдовы Войку
Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К расследованию дела о похищении в субботу в Кишиневе гражданина Украины Николая Чауса подключены все специализированные учреждения МВД и предпринимаются необходимые меры для его розыска и задержания преступников", - заявил Войку.
По его словам, в результате проведения специальных следственных мероприятий правоохранительные органы собрали улики и доказательства, обнаружили три машины, использовавшиеся при похищении, установили маршрут движения преступников и установили круг причастных к этому лиц. Задержан один подозреваемый.
"Полиция и прокуратура установили круг лиц с украинским гражданством, которые въехали в Молдову с 23 марта, и тщательно проверяют информацию о них. Получено несколько доказательств по делу, в том числе видеозаписи, документы и отпечатки пальцев", - сообщил Войку, выразив надежду на сотрудничество в данном деле с правоохранительными органами Украины.
Он сообщил, что сразу после инцидента усилены проверки на всех пунктах пересечения границы. Комментируя информацию о том, что машина с дипломатическими номерами проехала "по зеленому коридору" без таможенного контроля, он не исключил этого, поскольку дипломатический транспорт имеет особый статус и не может подвергаться предметным проверкам.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии. Об этом https://t.me/pepermd сообщает Телеграм-канал "Молдавский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", - говорится в сообщении.
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.