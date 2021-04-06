Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 10 областей, в "оранжевой" - 13 регионов, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 апреля в Киеве и 21 области Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.

Уровень госпитализаций превышен в Киеве (116,4 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (91,7), Винницкой (104,9), Волынской (71,8), Днепропетровской (88,0), Донецкой (65,3), Житомирской (115,6), Закарпатской (64,8), Запорожской (73,8), Ивано-Франковской (70,6), Львовской (73,6), Николаевской (113,3), Одесской (76,9), Полтавской (80,2), Ривненской (76,4), Сумской (92,2), Тернопольской (71,1), Харьковской (74,2), Хмельницкой (129,4), Черкасской (89,7), Черновицкой (97,4) и Черниговской (107,5) областях.

Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (84,7% при норме до 65%) и Киевской области (79,6%).

При этом, в 20 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. Так, норме соответствуют Винницкая (85,3% при норме 100%), Закарпатской (90,9%), Ивано-Франковской (95,0%), Херсонская (80,2%) и Черновицкая (92,0%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 119,8%, самый худший в Тернопольской области - 201,3%.



