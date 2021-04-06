Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ. ВИДЕО

ООО "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для Центрэнерго "заработало" 120 миллионов гривен, а еще 250 миллионов задолжало шахтам.

Журналисты напомнили, что в середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении.

По информации журналистов Bihus.Info, в январе-феврале "Укруглеобогащение групп" продала "Центрэнерго" около 400 тыс. тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн / тонна, а перепродавала "Центрэнерго" по средней цене 1640 грн / тонна. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца - 120 млн грн.

В то же время, по данным собеседников Bihus.Info в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам за уголь около 250 млн грн. "С учетом этого долга, "заработок" "Укруглеобогащение групп" мог составить 370 млн гривен", - говорят журналисты.

Издание подчеркивает, что "Укруглеобогащение групп" зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева, владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом. Однако в пределах журналистского расследования выяснилось, что родители Ермолович связаны с олигархом Игорем Коломойским.

К примеру, ее мать, Елена Ермолович, руководит компанией "Фабрика технических бумаг", среди владельцев которой (через "Киевскую фабрику технических бумаг") - прямые партнеры Игоря Коломойского Алексей Буйнис и Евгений Кричевский. Они с Коломойским, Боголюбовым, Палицей-младшим и Киперманом-старшим являются партнерами по заводу "Нефтехимик Прикарпатья" и "оружейному проекту" (компания "Рокот-М").

Отец Анастасии, Сергей Ермолович, ранее работал на "Киевской фабрике технических бумаг", в настоящее время числится владельцем и руководителем компании "Кей Стоун". "Контактный номер этой компании в госреестре используется еще рядом фирм с орбиты бизнесменов Киперманов", - выяснили журналисты.

Связаться и получить комментарий от Анастасии Ермолович журналистам не удалось. "Вместе с тем отец Анастасии не удивился вопросу о Коломойском, уточнил у журналистов, должен ли он это комментировать, и положил трубку", - добавляют журналисты.

Игорь Коломойский взял под контроль госпредприятие "Центрэнерго" летом 2019-го. Тогда, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, на госпредприятие назначили лояльное к олигарху руководство. С тех пор на "Центрэнерго" действовали несколько схем, завязанных на компаниях с орбиты Коломойского - с электроэнергией, российским углем и газом.

При руководстве понятного олигарху менеджмента центральный офис "Центрэнерго" переехал в лес под Киевом, где отгородился колючей проволокой, противотанковыми "ежами" и собственной охраной.

По подсчетам Bihus.info, схемы на "Центрэнерго" при работе лояльного к олигарху менеджмента принесли связанным с ним фирмам более 3,5 миллиарда гривень. Из них, в частности, около 1,5 млрд грн по электроэнергии и 500 млн по поставкам газа.

"С учетом "последней угольной схемы" фирмы, связанные с Коломойским, за полтора года заработали на "Центрэнерго" более 3,5 млрд грн", - подытожили журналисты.