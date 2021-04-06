РУС
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ. ВИДЕО

ООО "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для Центрэнерго "заработало" 120 миллионов гривен, а еще 250 миллионов задолжало шахтам.

Об этом говорится в расследовании bihus.info, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты напомнили, что в середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении.

По информации журналистов Bihus.Info, в январе-феврале "Укруглеобогащение групп" продала "Центрэнерго" около 400 тыс. тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн / тонна, а перепродавала "Центрэнерго" по средней цене 1640 грн / тонна. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца - 120 млн грн.

В то же время, по данным собеседников Bihus.Info в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам за уголь около 250 млн грн. "С учетом этого долга, "заработок" "Укруглеобогащение групп" мог составить 370 млн гривен", - говорят журналисты.

Издание подчеркивает, что "Укруглеобогащение групп" зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева, владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом. Однако в пределах журналистского расследования выяснилось, что родители Ермолович связаны с олигархом Игорем Коломойским.

Окружение Коломойского заработало на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ 01

К примеру, ее мать, Елена Ермолович, руководит компанией "Фабрика технических бумаг", среди владельцев которой (через "Киевскую фабрику технических бумаг") - прямые партнеры Игоря Коломойского Алексей Буйнис и Евгений Кричевский. Они с Коломойским, Боголюбовым, Палицей-младшим и Киперманом-старшим являются партнерами по заводу "Нефтехимик Прикарпатья" и "оружейному проекту" (компания "Рокот-М").

Отец Анастасии, Сергей Ермолович, ранее работал на "Киевской фабрике технических бумаг", в настоящее время числится владельцем и руководителем компании "Кей Стоун". "Контактный номер этой компании в госреестре используется еще рядом фирм с орбиты бизнесменов Киперманов", - выяснили журналисты.

Окружение Коломойского заработало на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ 02

Связаться и получить комментарий от Анастасии Ермолович журналистам не удалось. "Вместе с тем отец Анастасии не удивился вопросу о Коломойском, уточнил у журналистов, должен ли он это комментировать, и положил трубку", - добавляют журналисты.

Окружение Коломойского заработало на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ 03

Игорь Коломойский взял под контроль госпредприятие "Центрэнерго" летом 2019-го. Тогда, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, на госпредприятие назначили лояльное к олигарху руководство. С тех пор на "Центрэнерго" действовали несколько схем, завязанных на компаниях с орбиты Коломойского - с электроэнергией, российским углем и газом.

При руководстве понятного олигарху менеджмента центральный офис "Центрэнерго" переехал в лес под Киевом, где отгородился колючей проволокой, противотанковыми "ежами" и собственной охраной.

Окружение Коломойского заработало на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ 04

По подсчетам Bihus.info, схемы на "Центрэнерго" при работе лояльного к олигарху менеджмента принесли связанным с ним фирмам более 3,5 миллиарда гривень. Из них, в частности, около 1,5 млрд грн по электроэнергии и 500 млн по поставкам газа.

"С учетом "последней угольной схемы" фирмы, связанные с Коломойским, за полтора года заработали на "Центрэнерго" более 3,5 млрд грн", - подытожили журналисты.

Топ комментарии
+17
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9330
показать весь комментарий
06.04.2021 12:12 Ответить
+15
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 338
показать весь комментарий
06.04.2021 12:15 Ответить
+13
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 4582
показать весь комментарий
06.04.2021 12:14 Ответить
хіба це не прекрасно?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:09 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9330
показать весь комментарий
06.04.2021 12:12 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9344
показать весь комментарий
06.04.2021 12:13 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 4582
показать весь комментарий
06.04.2021 12:14 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 5065
показать весь комментарий
06.04.2021 12:14 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 338
показать весь комментарий
06.04.2021 12:15 Ответить
Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9073
показать весь комментарий
06.04.2021 12:45 Ответить
кавычки - эт правильно . Но если их убрать пролучается УКРАЛО, Стыбзило , СПИОНЕРИЛО .
показать весь комментарий
06.04.2021 12:09 Ответить
А сколько Бубочка получил от этой суммы на счета в Омане? 5% или 10%? А вы, как думаете ЗеДолбни?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:15 Ответить
А потом еще рассказывают сказки что тарифы растут исключительно из-за вины засилья зеленой энергетики. Уроды.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:42 Ответить
В их сказки могут верить только их умственно недоразвитый ЛОХторат и их же конченные фанаты, коими просто кишит, словно опарышами в параше, как наша страна, так и сайт "Цензор нет".
показать весь комментарий
06.04.2021 12:45 Ответить
Оце так Шмаркля з олігархами бореться.

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 9706
показать весь комментарий
06.04.2021 12:17 Ответить
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ - Цензор.НЕТ 7236
показать весь комментарий
06.04.2021 12:24 Ответить
Беспредел. К этому вела наша дикая феодальная кланово-олигархической система с которой не боролся никто. Главная опора этой системы дикий многомиллионный избирательный залог, невиданного в мире размера, который пропускает в бюллетени только ставленников олигархии. Из которых избиратели тупо "демократически выбирают". "
показать весь комментарий
06.04.2021 12:28 Ответить
Без изменения системы выборов лучше не будет никогда. Отак и будем дергаться.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:32 Ответить
Народ оплатит повышенными тарифами на электроэнергию и газ.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:31 Ответить
Клятый Порох!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 12:33 Ответить
Нема слів. Тупо та нахабно крадуть. Весна прийшла. Саджати є кого. Ау зе...ли
показать весь комментарий
06.04.2021 12:37 Ответить
де там праведні борцуни з мародерами? ау!
показать весь комментарий
06.04.2021 12:37 Ответить
Коломойский, Ермолович, Буйнис Кричевский, Боголюбов, Палица, Киперманы- хозяева Украины. Они ещё не продали украинскую землю соплеменникам в Израиле и РФ -ну и слава Богу.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:43 Ответить
Если будем так пассивно наблюдать и дальше, то продадут.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:49 Ответить
И ещё. Там где они скуплят землю и станут помещиками они для работ завезут своих, а местным селянам не дадут работы, принудив переселиться в иные регионы. То есть произойдет очистка от украинцев целых регионов Украины, а может и областей.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:58 Ответить
Хм. Я думав у бізнес йдуть, щоб заробляти
показать весь комментарий
06.04.2021 13:00 Ответить
Какая неожиданность: хозяин зеленского, зарабатывает миллиарды на коррупционных схемах, а порношут тут кагбы не причем.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:03 Ответить
а шмыгло - заведующее " фабрикой " лохматого не им ли назначен ? вот откуда ноги растут , зебили должок отрабатывают !!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:15 Ответить
Чисто технические вопросы к статье
С шахты постареет на обогащение уголь с породой
После обогащение уже не уголь а концентрат угля
Сколько отходит породы при обогащении ?
бывает что порода составляет и 60%
показать весь комментарий
06.04.2021 13:12 Ответить
Там где Коломойский там наверняка очень выгодно. А 60% это явное преувеличение.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:04 Ответить
А активисты наши молчат, как в рот воды набрали. Конечно, все они уже на подтанцовках у Коломойского.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:14 Ответить
Це вже не Ротердам+ дебіли 73%?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:14 Ответить
И ни одного зебуина в комментах..... Повыздохли?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:57 Ответить
Е мае одни евреи одни трутни одни паразиты на теле украинского народа
показать весь комментарий
06.04.2021 14:13 Ответить
Почему словосочетание арабский терроризм разрешено, а словосочетание ж иудовский паразитизм запрещено?
youtube.com/watch?v=MkoUG3vqPRE
показать весь комментарий
06.04.2021 14:49 Ответить
таке можливо тільки у нас, щоб державна компанія купувала сировину у другої державної компанії через фірму прокладки ой прокладку, причому купець платить повну суму а "продавець" реальному продавцеві тільки частину.
І так у всіх галузях, реально занадто багата країна....
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
Все энергоносители в Украину идут через прокладки, чтобы все знали, что с РФ не торгуем.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:34 Ответить
Каломойский мразь и подонок!..Он не бизнесмен!.. он тупой вор! .. и должен быть уничтожен!
показать весь комментарий
06.04.2021 18:09 Ответить
Нет, он свою жизнь вместе с подельником должен оценить на сумму ворованого. Пусть вернет ворованое с % и валит.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:03 Ответить
нет!.. лучше сжечь.. но сначала забить камнями!
показать весь комментарий
06.04.2021 20:07 Ответить
Понятно, что в центрэнерго сидят младые КАЛОмойши. Странно другое.
В условиях аздачи что фирма рога и копыта ПОКУПАЛА уголь (возможно в кредит) у государственных шахт. внимание вопрос с КАКОГО перепугу фирме рога и копыта будут давать уголь в кредит? Это как. Если уголь с шахт продавлся напрямую центрэнерго, то прокладки там быть не могло никак. Таким образом есть умышленный преступный сговор между директорами, бухгалтерами государственных шахт и ооо рога и копыта.
Почему ВСЕ причастные к махинациям не сидят в СИЗО, имущество не арестовано, наложен запрет выезда (в том числе женам и детям)? 500 млн. грн. Это куда? Это уже не пир во время голода. Это хуже.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:03 Ответить
эээ я 5 лет видел на этом сайте бесконечные хвалебные оды коломойскому.. буквально спасителю Украины!
показать весь комментарий
06.04.2021 23:43 Ответить
Что-то похоже что сионизм в нашей стране процветает.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:07 Ответить
2 года назад Ценрэнерго приносил большую прибыль
сейчас - миллиардные долги
Майдан 2 потерпел поражение
показать весь комментарий
06.04.2021 23:42 Ответить
Майдан2 окончательно потерпел поражение. Вернее народ потерпел, победила трибуна и олигархи, которые конечно были за теми кто был на трибуне.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:42 Ответить
" ох вы там доиграетесь , ох вы там до балуетесь " перебьют, уничтожат плесень судом линча на радость обобраных и униженных !!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:08 Ответить
 
 