9 апреля суд в Одессе рассмотрит апелляцию на арест Стерненко и Демчука

Фото: Олег Богачук

В эту пятницу, 9 апреля, в 11:00 Одесский апелляционный суд будет рассматривать изменение меры пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.

Об этом сообщается в телеграм-канале Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"У власти есть один шанс доказать, что она способна гарантировать независимый суд, на который не влияет никто. Поэтому мы не призываем вас ехать в Одессу именно в этот день. Решение о мере пресечения будет сигналом перед апелляцией, которая состоится 16 апреля. Мы уже сможем увидеть намерения суда. Это возможность показать гражданам Украины и международным партнерам, которые ждут настоящих реформ в судебной системе, что верховенство права в Украине - это не пустые слова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

Наши требования остаются прежними: честный и справедливый суд, который руководствуется законом, а не политическими заказами. Если этого не произойдет - наша реакция будет соответствующей. А борьба за справедливость продолжится - всеми доступными нам методами", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Также смотрите: Нельзя увеличивать количество заключенных по политическим мотивам. Хватит Рифа и Стерненко, Дугарь, Кузьменко, - советник Ермака Арестович. ВИДЕО

По версии следствия, Демчук организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, который был за рулем машины, на которой его увезли в подвал, и вместе со Стерненко он якобы наносил потерпевшему повреждения. Демчук и Стерненко отрицают свою причастность к преступлению. Стерненко считает дело "политически мотивированной расправой от Труханова".