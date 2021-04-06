На Львовщине возрастает число тяжелых больных COVID-19: среди них много молодежи, - ОГА

Во Львовской области стремительно возрастает число тяжелых больных с COVID-19, среди них много молодых людей.

Об этом сегодня, 6 апреля заявил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Орест Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тяжелых больных становится больше. Среди госпитализированных тяжелых больных больше, а средней тяжести - меньше", - сказал Чемерис.

По его словам, средний показатель госпитализации за текущую неделю – 300 человек в сутки и среди них все больше молодых людей, хотя раньше у молодежи COVID-19 протекал бессимптомно.

"В данное время у нас большое число молодых людей, у которых тяжелая форма болезни и которые распространяют болезнь, хотя ранее у большинства болезнь протекала бессимптомно", - подчеркнул директор департамента.

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали коронавирус у 1105 человек, госпитализировали 320 человек, 28 человек умерли.

