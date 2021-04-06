Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР"
СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в городе Сухуми, Грузия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Так, УАФ предлагает предоставить девятерым спортсменам письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче.
Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР".
УАФ также предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах 17 спортсменам.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производства по указанным фактам.
Они не понимают причины и следствия..... А прогнозирование результатов своих поступков - это вообще для них Корпускулярно-волновой дуализм