Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР"

СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в городе Сухуми, Грузия.

Так, УАФ предлагает предоставить девятерым спортсменам письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР".

УАФ также предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах 17 спортсменам.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производства по указанным фактам.

