Комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР"

СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в городе Сухуми, Грузия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Так, УАФ предлагает предоставить девятерым спортсменам письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР".

УАФ также предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах 17 спортсменам.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производства по указанным фактам.

оккупация (10264) спорт (2447) футбол (3591) Донбасс (26961)
Спорт внє політікі. Нє?
Так аніжє нє ваєвалі, ані мають буті прощеннимі, то якби за бандьор гралі, то інша справа - расстрєлять.
Это же спортсмены.... Они как и артисты и певцы не очень умные....
Они не понимают причины и следствия..... А прогнозирование результатов своих поступков - это вообще для них Корпускулярно-волновой дуализм
