РУС
12 005 63

Офицеры, устроившие стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими ВСУ, они работают в Госслужбе спецсвязи, - АрмияInform

Офицеры, устроившие стрельбу в поезде

Офицеры, которые ночью 6 апреля устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, а работают в Госслужбе спецсвязи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны АрмияInform в Харьковской области Виталий Саранцев.

"Относительно сегодняшнего инцидента в Краснограде. Офицеры, которые устроили стрельбу в поезде, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они являются представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил Саранцев.

Как сообщалось, двое офицеров стреляли из табельного оружия в купе поезда Константиновка-Киев около 2:00 6 апреля. Их задержали с привлечением спецназа КОРД и доставили в Красноградское отделения полиции на Харьковщине. Никто не пострадал.

Как впоследствии сообщили в полиции, одного мужчину задержали согласно 208 ст. Уголовно-процессуального кодекса, со вторым следователи еще работают. События квалифицированы по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Угрожали в случае штурма открыть огонь на поражение": Полиция рассказала подробности стрельбы в поезде "Константиновка-Киев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

поезд (1037) стрельба (3294) Харьковщина (5577)
+25
Це вже не важливо. Інфа про бухих ЗСУшників уже пішла гуляти. Ясно, що за її поширення ніхто не відповість.
06.04.2021 12:38 Ответить
06.04.2021 12:38 Ответить
+13
Мусора даже не выясняют детали, а тупо вбрасывают в информ пространство грязь очерняющую воинов ВСУ едущих из прифронтовой территории. Сегодня со всех мураевско-кацапских помоек будет идти вонь, что АТОшники набухавшись одеколона устроили стрельбу в поезде. А по факту задержанные мудаки ничего не имеют общего с украинской армией. Вот такая война: одни воюют, а мусорские мрази их поливают дерьмом в тылу.
06.04.2021 12:58 Ответить
06.04.2021 12:58 Ответить
+9
Ну, чому, відразу - "мудаки"... Могли везти секретну пошту.. А комусь захотілось туди заглянуть... Так що цілком могли діять в рамках своїх службових інструкцій.
06.04.2021 13:02 Ответить
06.04.2021 13:02 Ответить
ну таки если эти фельдегеря .что то везли то ни чего им не будет . ещё и менты крайними окажутся
06.04.2021 12:38 Ответить
06.04.2021 12:38 Ответить
Це вже не важливо. Інфа про бухих ЗСУшників уже пішла гуляти. Ясно, що за її поширення ніхто не відповість.
06.04.2021 12:38 Ответить
06.04.2021 12:38 Ответить
Красные дипкурьеры!
06.04.2021 12:40 Ответить
06.04.2021 12:40 Ответить
ну таки не догадываюсь как сейчас. а в мою юность проходил инструктаж - явным нападением считайте если кто то захочет зайти в купе без стука и старайтесь стрелять только поперёк вагона .что бы меньше пострадавших было . до сих пор помню выражение лица начкара офицера месяц как пришедшего с училища
06.04.2021 12:45 Ответить
06.04.2021 12:45 Ответить
Стреляли в нижнюю часть двери. В неадеквате палили бы во все стороны.
06.04.2021 12:53 Ответить
06.04.2021 12:53 Ответить
Виїздні варти? Знаєм, "хавали"... Автомати -під стінкою купе, поряд магазин. В туалет ідеш - все залишаєш, хлопці зсередини зкриваються на стопор. Відкривають тільки на умовний стук, і то - коли відкривши на стопор, упевняться, що поряд нікого чужого немає. І на кожній вузловій - черговий офіцер ж/д комендатури.... Винюхували все - чи не везем спиртне... (Про наркоту тоді поняття не мали...).
06.04.2021 12:59 Ответить
06.04.2021 12:59 Ответить
та нет . просто пришлось раз 8 возить груз особой важности . проверить мог только человек с предписанием подписанным \ ни факсмиле а личные подписи\ министром обороны и председателем кгб . все остальные и бумажка выдавалась - все власти на местах должны оказывать полную поддержку чего ни попросим или турма . до сих пор жалею . что себе такую не оставил на память .
06.04.2021 13:51 Ответить
06.04.2021 13:51 Ответить
Ясно... У нас все було простіше... Однак, інструкції писалися в тих самих кабінетах... Ми кілька разів крилаті ракети і ************* охороняли...
06.04.2021 13:55 Ответить
06.04.2021 13:55 Ответить
помню начштаба с особистом - живёшь в портовом городе где бывают иностранцы . будем тебе оформлять запрет на житиё в таком месте - и это солдату перед дембелем который чуть в обморок от такого счастья не падает . вроде и молодость в совке прошла а ненавижу те порядки от всей души
06.04.2021 14:28 Ответить
06.04.2021 14:28 Ответить
Тебе ответственные задания доверяли. А говорил, прокурором работал.
06.04.2021 15:49 Ответить
06.04.2021 15:49 Ответить
"Литвин", я вже писав - "Не може буть такого, щоб ти, відкривши рот на форумі, не "перднув у калюжу"... По-перше, я не писав ніколи, що працював прокурором... По-друге, практика відправлення виїздних варт, для супроводження військових вантажів, існує у всьому світі. Я їздив у них, поки вчився у військовому училищі.... Так що свої дебільні висновки засунь собі у сраку...
06.04.2021 16:03 Ответить
06.04.2021 16:03 Ответить
Ездить и учится одновременно тяжело. Про прокурорство, ты сам рассказывал, как прапоров в тюрьмы сажал.
06.04.2021 16:08 Ответить
06.04.2021 16:08 Ответить
Пруфи давай, коли і що я писав... Тільки не своє, з пальця висмоктане, а чітко -текст коментарю дата, час... Бо я ж перевірю...
А їздили ми нечасто... Я, за чотири роки, їздив шість разів, по два тижні кожен раз...
показать весь комментарий
06.04.2021 16:44 Ответить
Синие, если точнее
06.04.2021 12:49 Ответить
06.04.2021 12:49 Ответить
Зеленые связисты.
06.04.2021 12:53 Ответить
06.04.2021 12:53 Ответить
Уже побрили звільнили?
06.04.2021 12:42 Ответить
06.04.2021 12:42 Ответить
Вот почему то так и подумал, когда читал что обещали стрелять на поражение.
06.04.2021 12:45 Ответить
06.04.2021 12:45 Ответить
научили с оружием в руках защищать важную информацию, а ребята перестарались...
06.04.2021 12:46 Ответить
06.04.2021 12:46 Ответить
Так це у нас що - послідовники Теодора Нетте? Той був кур"єром дипломатичної служби, а ці - офіцери фельдзв"язку? Нетте віз дипломатичний вантаж (за офіційною версією - дипломатичну пошту), А ці двоє що везли? І чого барикадувалися у купе і стріляли крізь двері, в ноги тих, хто ломився ззовні? "Цікавий фортель" вимальовується!... Не тягне щось на банальну п"янку....
06.04.2021 12:51 Ответить
06.04.2021 12:51 Ответить
Мусора даже не выясняют детали, а тупо вбрасывают в информ пространство грязь очерняющую воинов ВСУ едущих из прифронтовой территории. Сегодня со всех мураевско-кацапских помоек будет идти вонь, что АТОшники набухавшись одеколона устроили стрельбу в поезде. А по факту задержанные мудаки ничего не имеют общего с украинской армией. Вот такая война: одни воюют, а мусорские мрази их поливают дерьмом в тылу.
06.04.2021 12:58 Ответить
06.04.2021 12:58 Ответить
Ну, чому, відразу - "мудаки"... Могли везти секретну пошту.. А комусь захотілось туди заглянуть... Так що цілком могли діять в рамках своїх службових інструкцій.
06.04.2021 13:02 Ответить
06.04.2021 13:02 Ответить
дуже схоже на те що так і було.
армія і менти конфліктували завжди,
але у светскі часи менти боялися військових чіпати.
06.04.2021 13:08 Ответить
06.04.2021 13:08 Ответить
Не виключено, що могли везти, спецпоштою" якусь "компру" на поліцаїв, які служать на КПП... А їм не дуже цього хотілося... А за інструкцією фельзв"язівці повинні "тримать оборону" до останнього. У безвході - пошту можуть знищить... Однак, тут "не той варіант" - вздовж маршруту наявні вузли спецзв"язку - це не чисте поле. Фельдзв"язківці мають право, не маючи фізичної доставки пошти, передать її лише представникам своєї служби.... Коротше кажучи, здається, що у поліцаїв зараз почне "підгорять"...
06.04.2021 13:20 Ответить
06.04.2021 13:20 Ответить
Пацаны из ДИИ, шо не ясно
06.04.2021 13:02 Ответить
06.04.2021 13:02 Ответить
мабуть менти полізли "а чего везеті"
думаючи що це ЗСУ у відпутку їдуть, в надії на хабар за ніж чи гранату.....
а нарвались на "бил дождь, туман, по небу тучі - по уставу правільно стреллял"
06.04.2021 13:06 Ответить
06.04.2021 13:06 Ответить
Мій чоловік служив в таких військах, ще при совку, і разок прийшлось стрельнуть , бо п"яне тіло нагло ломилося в вагон який він охороняв. Звичайно виясняли правомірність використання зброї, бо то було закордоном, і як ви пишите- по уставу правільно стрелял.
06.04.2021 14:48 Ответить
06.04.2021 14:48 Ответить
версия--доблесные офицеры себе отдыхали, вдруг кто-то начал ломится в двери они начали отстреливаться, оказалась это менты ватники, что разгоняли Майдан(любители русского мира) офицерам ордена, ментов под следствие...
06.04.2021 13:12 Ответить
06.04.2021 13:12 Ответить
Могли подумати, що стався напад військ РФ і вони з виперередженням потягу просуваються по оперативному просторі. І вже вирішили не здаватися без останнього бою. Може і таке бути.
06.04.2021 13:28 Ответить
06.04.2021 13:28 Ответить
Консультація психіатра потрібна?... Можу скласти протекцію...
06.04.2021 13:58 Ответить
06.04.2021 13:58 Ответить
Їздив з бухими захисниками у одному вагоні? Коли тільки жінки можуть попросити ну хочь трошечки заспокоїтися. Бо мужика відразу у сепари і тд і тп запишуть.
06.04.2021 14:08 Ответить
06.04.2021 14:08 Ответить
Ти ідіот? Тобі відомо, що таке "фельдзв"язок"? Тобі відомо, які функції вони виконують, як вони пересуваються, які повноваження мають?. Ти на фото дивився? стріляли зсередини купе, чітко під ноги тих, хто був зовні. Потім попередили, що будуть стрілять на ураження, при спробі штурму... Це класичний алгоритм поведінки офіцерів спецзв"язку при незаконних, на їх думку, діях сторонніх осіб... Де там сказано, що вони були п"яні? Якщо не тямиш, хоч не виставляй себе недоумком!
06.04.2021 14:27 Ответить
06.04.2021 14:27 Ответить
Зелена влада і її підслужники по поводу і без поводу ******** військових ЗСУ. Як вони їм поперек горла стоять, тіж воювали, а зелень під спідницями мам сиділи і сцяли кіп'ятком. Тож їх потрібно опустити, а на вищий щабель слави підняти клоунів і працюючих ротом, бо ті ж за мир.
06.04.2021 13:42 Ответить
06.04.2021 13:42 Ответить
Вам накидати приклади злочинів, вчинених військовослужбовцями ЗСУ? До чого тут оці "зради" розводити? Однострої, знаки розрізнення, статус військовослужбовця - це все СЗЗІ. Тож, не дивно, що поліцейські, які отримали інформацію від провідників про "військових, що бешкетують", вирішили, що це ЗСУшники.
06.04.2021 14:30 Ответить
06.04.2021 14:30 Ответить
До відома "недоганяючих" - якщо в вагон сідають службовці спецзв"язку, при виконанні службових обов"язків, особовий склад виїздних варт, та інші особи з подібним статусом, що пересуваються зі зброєю, про це ОФІЦІЙНО попереджуються не тільки провідники у вагоні, але і начальник поїзда.. Як діять в даних випадках, як вести себе з подібними пасажирами, вони знають - у них існує, з цього приводу, інструкція... Так що "розмишлізми" стосовно того, що провідники "не знали", хто у них їде - "казки для дитячого садка".
06.04.2021 15:15 Ответить
06.04.2021 15:15 Ответить
Не смішіть. Ці спецзв'язківці просто їхали із зони АТО, де робили собі УБДшки. Уся їх служба так робить: щось привезли туди, а потім їдуть назад. Повертались назад зі зброєю, вже нічого не везли і просто хильнули.
06.04.2021 15:18 Ответить
06.04.2021 15:18 Ответить
Де написано, що вони пиячили? Раз... Де написано, що вони їхали "пусті", ане супроводжували секретні документи? Два... Де написано, що вони стрілянину вчинили "просто так", "по-хуліганці", а не захищали документи? Три... Далі продовжувать, чи досить?...
06.04.2021 15:26 Ответить
06.04.2021 15:26 Ответить
Читай:
"Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев.
"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.Источник:https://censor.net/ru/n3257990"
Це тобі відповідь на твою "тріпотню язиком"...
Тепер чекаємо на експертний висновок про наявність чи відсутність у них стану алкогольного сп"яніння....
06.04.2021 15:37 Ответить
06.04.2021 15:37 Ответить
Ага, так просто їх звільнили. Слухай, якщо ти так не віриш українській поліції, чому б тобі не поїхати в ОРДЛО чи рашку, де жодного українського поліцейського нема? Уяви, яка краса для таких, як ти!
06.04.2021 21:40 Ответить
06.04.2021 21:40 Ответить
Сонечко ясне, ти про що? Ми, з тобою, сперечалися по трьох питаннях: Ти заявив, що офіцери їхали "просто так", а не везли секретну пошту, що вони стріляли "просто так", а не протистояли незаконному (з точки зору їх службової інструкції) проникненню в приміщення, де знаходилася секретна пошта, і що вони були п"яні.
На перше питання відповідь дав "Цензор" з посиланням на офіційну заяву служби спецзв"язку.
Відповідь на друге питання витікає з першого - вони діяли в рамках інструкції, а не з п"яного дуркування.
Відповідь на трете - чекаємо...
А ти, бачачи, що твої "аргументи" вже "посипалися в унітаз, починаєш вияснять, наскільки довіряю я, чи ні, українській поліції... Вирішив свої "фантазії" підкріпить сіянням "підозри" в тому, що моя недовіра базується на тому, що я "не поважаю українську поліцію" і я "прихований сепаратист", "русофіл"? Я ж читать і між рядків умію... "Попою" не крути!... Їх не "звільнили, а "тимчасово відсторонили від виконання службових обов"язків", бо службове розслідування проводиться лише стосовно "працівника", "службовця", а не "сторонньої особи", яка звільнена... (Що таке "КЗОТ" і сама процедура звільнення, мені відомо - не раз такі питання у судах вирішував...).
07.04.2021 04:42 Ответить
07.04.2021 04:42 Ответить
Ластівко моя крилата, вже є купа свідчень, підтверджених матеріалами розслідування, що вони зайшли п'яні в потяг, почали сваритись і стріляти. І лише після цього працівники УЗ викликали поліцію. І те, що вони дійсно везли документацію (просто я не очікував, що можна бути такими дурнями, щоб бухати, коли везеш такі речі), тільки примножує їх провину. Тому що це - не ЗСУ, куди, будемо відверті, можуть взяти випадкову людину, а колишнє управління СБУ, що виокремилась в окрему структуру, куди має йти відбір дуже серйозний.
Так що ніякої там інструкції, захисту документації, злочинних поліцейських не було. Було два дегенерати, що набухались під час перевезення документації, та ще кілька дегенератів, що почали їх захищати на цензорі лише тому, що затримувала їх поліція.
07.04.2021 07:33 Ответить
07.04.2021 07:33 Ответить
Пруфи!!! А не - "УСІ ЗНАЮТЬ!!!" , "ВСІМ ВІДОМО!!!"
07.04.2021 08:52 Ответить
07.04.2021 08:52 Ответить
як же дістали люди, що не вміють гуглити, але висловлюють свою "компетентну" думку: За даними слідства, два офіцери спецзв'язку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, їхали в купе потяга сполученням «Константинівка - Київ». Один з них, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив стрілянину із ввіреної вогнепальної зброї https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=292535
07.04.2021 15:27 Ответить
07.04.2021 15:27 Ответить
Один із офіцерів доставлений для витвереження до гауптвахти, інший - затриманий в порядку ст. 208 КПК України. https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/posts/2876819569226193
07.04.2021 15:30 Ответить
07.04.2021 15:30 Ответить
От через таких як ти, в українському війську і трапляються регулярно п'яні та наркоманські НП. Тому що аватарня і наркомани в погонах ЗСУ знають: що б вони не накоїли - обов'язково знайдуться такі, як ти, що почнуть верещати "захисника підставляють менти!!! Зрада!!!".
07.04.2021 15:32 Ответить
07.04.2021 15:32 Ответить
Я не зрозумів - ти мені даси документи і докази, чи будеш доводить мою власну "некомпетентність" своїми "придумками"? Може тобі"ПОРА" ..............................
07.04.2021 15:44 Ответить
07.04.2021 15:44 Ответить
тобі офіційних повідомлень про те, що були п'яні мало? Може, це тобі "пора" в рашу, якщо така недовіра до українських правоохоронних структур? Будеш кисельовим розповідати, які в Україні правоохоронці брехуни і карателі.
07.04.2021 22:09 Ответить
07.04.2021 22:09 Ответить
Тормоз, ти "вереск" підняв, коли ще не було нічого відомо... Але ти"побіг спереду паровоза"... Я тобі написав, що треба отримать, спочатку, офіційні дані, а потім робить висновки... Однак, у тебе "очі кров"ю налилися", і ти "захвицав як кобила, якій віжки під хвіст потрапили...". Тебе, видно, ніколи у судовому засіданні "за язик не ловили", а то-б ти обережніший був, і думав-би, перед тим, як язиком теліпать...
07.04.2021 22:27 Ответить
07.04.2021 22:27 Ответить
Та ну? Тобто це я тут писав маячню на кшталт "поліція бреше", "вони везли документи про злочини поліції в зоні АТО і їх вирішили штурмувати, а вони захищались"? Звичайна ситуація: два дебіла на службі накидались, посварились і один почав стріляти. Залізничники викликали поліцію, яка дебілів затримала і передала прокуратурі ООС. А ви тут почали теорії змов ліпити прогероїчних фельдєгерей.
07.04.2021 23:05 Ответить
07.04.2021 23:05 Ответить
Таки точно, "тормоз"!!! Ти не розумієш, що коли людина пише - "можливо", то це - "версія"?... А версії можуть буть різні, поки відсутня повна інформація... Ну ти і "дубоголовий"!...
07.04.2021 23:19 Ответить
07.04.2021 23:19 Ответить
Ти перейшов на образи, як прийнято у вас в кацапії - тобто почав розуміти, що я правий. А так маскувався під українця... всеж таки гени є гени.
08.04.2021 06:26 Ответить
08.04.2021 06:26 Ответить
Іди в сраку, "балалайка"... ...... Ти хоча-б поцікавився моєю особою, перед тим, як мене зв"язувать з "кацапією" і кидать звинувачення в моїй до неї належності... ... "Вискочив,, як Пилип з конопель...", і думаєш підірвать мій авторитет? Навпаки, ти зародки свого підірвав...З тебе зараз народ реготать почне...
08.04.2021 06:55 Ответить
08.04.2021 06:55 Ответить
як там у москві погода?
08.04.2021 22:36 Ответить
08.04.2021 22:36 Ответить
Подзявкай, подзявкай, "номерний"... Може, "попустить"...
09.04.2021 03:09 Ответить
09.04.2021 03:09 Ответить
Убд не так просто сделать сейчас как когда то.пишеш хеню
06.04.2021 16:06 Ответить
06.04.2021 16:06 Ответить
Фельдсвязи? Насмешил
06.04.2021 21:41 Ответить
06.04.2021 21:41 Ответить
т.е. еще осталось оправдать (оправдаться) за "нетрезвые" и будет совсем выглядеть прилично...
06.04.2021 13:44 Ответить
06.04.2021 13:44 Ответить
"Как сообщалось, двое офицеров !!!
06.04.2021 14:40 Ответить
06.04.2021 14:40 Ответить
І що це означає? Звичайна практика перевезення секретних документів... Кур"єри, що прикривають один одного. Буває, кур"єра супроводжує група. Буває, в особливих випадках, є і негласна група прикриття, що не "відсвічує", але перебуває поряд......
06.04.2021 14:51 Ответить
06.04.2021 14:51 Ответить
Я не про то!
Я про то, что не к лицу офицерам при исполении...
06.04.2021 15:15 Ответить
06.04.2021 15:15 Ответить
Що саме "не к лицу при исполнении?...."
06.04.2021 15:19 Ответить
06.04.2021 15:19 Ответить
Напевно одеколоном користуватися.
06.04.2021 17:04 Ответить
06.04.2021 17:04 Ответить
 
 