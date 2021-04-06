Офицеры, устроившие стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими ВСУ, они работают в Госслужбе спецсвязи, - АрмияInform

Офицеры, которые ночью 6 апреля устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, а работают в Госслужбе спецсвязи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны АрмияInform в Харьковской области Виталий Саранцев.

"Относительно сегодняшнего инцидента в Краснограде. Офицеры, которые устроили стрельбу в поезде, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они являются представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил Саранцев.

Как сообщалось, двое офицеров стреляли из табельного оружия в купе поезда Константиновка-Киев около 2:00 6 апреля. Их задержали с привлечением спецназа КОРД и доставили в Красноградское отделения полиции на Харьковщине. Никто не пострадал.

Как впоследствии сообщили в полиции, одного мужчину задержали согласно 208 ст. Уголовно-процессуального кодекса, со вторым следователи еще работают. События квалифицированы по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

