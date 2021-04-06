Офицеры, устроившие стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими ВСУ, они работают в Госслужбе спецсвязи, - АрмияInform
Офицеры, которые ночью 6 апреля устроили стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, а работают в Госслужбе спецсвязи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны АрмияInform в Харьковской области Виталий Саранцев.
"Относительно сегодняшнего инцидента в Краснограде. Офицеры, которые устроили стрельбу в поезде, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они являются представителями Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил Саранцев.
Как сообщалось, двое офицеров стреляли из табельного оружия в купе поезда Константиновка-Киев около 2:00 6 апреля. Их задержали с привлечением спецназа КОРД и доставили в Красноградское отделения полиции на Харьковщине. Никто не пострадал.
Как впоследствии сообщили в полиции, одного мужчину задержали согласно 208 ст. Уголовно-процессуального кодекса, со вторым следователи еще работают. События квалифицированы по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А їздили ми нечасто... Я, за чотири роки, їздив шість разів, по два тижні кожен раз...
побрилизвільнили?
армія і менти конфліктували завжди,
але у светскі часи менти боялися військових чіпати.
думаючи що це ЗСУ у відпутку їдуть, в надії на хабар за ніж чи гранату.....
а нарвались на "бил дождь, туман, по небу тучі - по уставу правільно стреллял"
"Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев.
"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.Источник:https://censor.net/ru/n3257990"
Це тобі відповідь на твою "тріпотню язиком"...
Тепер чекаємо на експертний висновок про наявність чи відсутність у них стану алкогольного сп"яніння....
На перше питання відповідь дав "Цензор" з посиланням на офіційну заяву служби спецзв"язку.
Відповідь на друге питання витікає з першого - вони діяли в рамках інструкції, а не з п"яного дуркування.
Відповідь на трете - чекаємо...
А ти, бачачи, що твої "аргументи" вже "посипалися в унітаз, починаєш вияснять, наскільки довіряю я, чи ні, українській поліції... Вирішив свої "фантазії" підкріпить сіянням "підозри" в тому, що моя недовіра базується на тому, що я "не поважаю українську поліцію" і я "прихований сепаратист", "русофіл"? Я ж читать і між рядків умію... "Попою" не крути!... Їх не "звільнили, а "тимчасово відсторонили від виконання службових обов"язків", бо службове розслідування проводиться лише стосовно "працівника", "службовця", а не "сторонньої особи", яка звільнена... (Що таке "КЗОТ" і сама процедура звільнення, мені відомо - не раз такі питання у судах вирішував...).
Так що ніякої там інструкції, захисту документації, злочинних поліцейських не було. Було два дегенерати, що набухались під час перевезення документації, та ще кілька дегенератів, що почали їх захищати на цензорі лише тому, що затримувала їх поліція.
Я про то, что не к лицу офицерам при исполении...