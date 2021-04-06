Столтенберг позвонил Зеленскому в связи с действиями России: "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы выразить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Североатлантического альянса в связи с последними действиями России.

Об этом Столтенберг сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее, и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - написал Столтенберг.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Напомним, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.