РУС
Новости Агрессия России против Украины
3 476 8

ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское. СЦКК просит ОБСЕ установить истину, - украинская делегация в ТКГ

Вчера, 5 апреля Украинская сторона в Совместном центре координации и контроля над прекращением огня (СЦКК) направила в ОБСЕ ноту относительно намерений оккупационной администрации фальсифицировать события в н.п. Александровское Донецкой области Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

В частности, в документе отмечается: "... В последнее время в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерацией активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, сброшенного беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины".

При этом подчеркивается, что никаких подтверждений, в частности фото и видеоматериалов, точных координат, фрагментов взрывного устройства  российская сторона не предоставила.

"Учитывая значительную удаленность, в пределах 15 километров, населенного пункта Александровское от линии соприкосновения, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии беспилотного летательного аппарата, а также принимая во внимание беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Читайте также: Кравчук о политике Киева относительно ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро

Кроме этого, отмечается, что подразделения ВС Украины строго соблюдают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе и запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

"УС СЦКК братилась к миссии ОБСЕ с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах украинскую сторону в СЦКК", - следует из сообщения.

Автор: 

дети (6684) обстрел (29084) смерть (9284) СЦКК (725) Трехсторонняя контактная группа (842)
...Кроме этого, отмечается, что подразделения ВС Украины строго соблюдают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе и запрет на использование любых видов летательных аппаратов..., а действительно, зачем нам бпла?... мы заранее и аэроразведку распустили, чтобы "та сторона", не дай боже, что-то там себе придумала..., чем воевать будем, дебилы штабные, неужели только добрым словом президента...
показать весь комментарий
06.04.2021 12:52 Ответить
На росиянских ресурсах взахлеб разгоняют эту новость про убиенного мальчика. Промывают черепные коробки рабов и готовят своих холопов к борьбе с "украинскими карателями" на чужой территории.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:54 Ответить
в эрэфии щаз истерия по этому поводу маманегорюй. из каждого утюга лезут телеболванчики с обвинениями Украины.
неужели в нашем законодательстве нет уголовных статей за клевету и призывы к военным действиям и вторжению на территорию Украины (или тому подобных статей)?! и возбуждать по ним уголовные дела против эрэфийских пропагандонов и прочих сми-болванчиков.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:10 Ответить
Роз'яснюю: в центрі протидії мають працювати виключно профі, які знаються на контрпропаганді, виготовлені, вкиданні і поширенні фейків, з метою упередження або спростування брехні і маніпуляцій. Даю вектор: готові кадри це випускники Львівського військового впу, обучені організації цієї роботи.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:22 Ответить
Ой ржу не могу.....
Опять тупое бла бла и очковтирательство....
У слепого ОБСЕ нет ни прав ни возможности что то проверять.....
Они тупо наблюдают и бухают...... И ВСЕ!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:00 Ответить
В идеале украинская сторона должна потребовать допуска своих экспертов и следователей на место происшествия. Собрать информацию, вещдоки, тщательно изучить их. И тогда уже можно выдавать в эфир аргументируемую информацию.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:35 Ответить
ТА *****!!! ЛУГАНДОН ПУСТЬ СРОВНЯЮТ С ЗЕМЛЕЙ!!! ******* СУКИ СВОИМИ "НОВОСТЯМИ"!!! С ПРОСТОГО НАРОДА (УКРАИНЦАМИ) ИЗДЕВАЮТСЯ!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:19 Ответить
 
 