ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское. СЦКК просит ОБСЕ установить истину, - украинская делегация в ТКГ

Вчера, 5 апреля Украинская сторона в Совместном центре координации и контроля над прекращением огня (СЦКК) направила в ОБСЕ ноту относительно намерений оккупационной администрации фальсифицировать события в н.п. Александровское Донецкой области Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

В частности, в документе отмечается: "... В последнее время в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерацией активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, сброшенного беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины".

При этом подчеркивается, что никаких подтверждений, в частности фото и видеоматериалов, точных координат, фрагментов взрывного устройства российская сторона не предоставила.

"Учитывая значительную удаленность, в пределах 15 километров, населенного пункта Александровское от линии соприкосновения, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии беспилотного летательного аппарата, а также принимая во внимание беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Кроме этого, отмечается, что подразделения ВС Украины строго соблюдают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020, в том числе и запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

"УС СЦКК братилась к миссии ОБСЕ с просьбой тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах украинскую сторону в СЦКК", - следует из сообщения.