НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и повышении их готовности к наступательным действиям.

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ ", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО предостерегает Россию от эскалации в Украине: "Мы остаемся бдительными"