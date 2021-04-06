РУС
Новости Агрессия России против Украины
НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и повышении их готовности к наступательным действиям.

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ ", - подытожил Зеленский.

Зеленский Владимир НАТО Донбасс Столтенберг Йенс
Катар и Оман це країни НАТО?
НІ. Це улюблені ваші з Аваковим офшори.
06.04.2021 12:51 Ответить
+14
06.04.2021 12:52 Ответить
+12
Вова, ты ж войну закончил уже и мир узрел в глазах путлера.
Или это была твоя обычная игра на рояле?
06.04.2021 12:53 Ответить
Вава зібрався в НАТУ.НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, - Зеленський у розмові зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8141
показать весь комментарий
06.04.2021 13:09 Ответить
Буба, голову місії при НАТО вже призначив, чи третій рік "какая разница куда стремиться"?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:11 Ответить
У малороса клована есть пример для подражания. Самый главный сывочолый патриот уволил януковичского главу миссии Украины при НАТО аж в 2015 году, а назначил своего полноценного аж на 4 году своей никчемной каденции, в 2017!!! Но это же несомненно мыролюбно и ркформаторски
показать весь комментарий
06.04.2021 13:29 Ответить
Яким чином це твоє випорожнення міняє ситуацію з двохрічною відсутністю голови місії України при НАТО? Це- перше.
Друге. Україна, НІКОЛИ не була без очільника місії при НАТО. Від слова зовсім.
Єго́р Вале́рійович Божо́к- дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. В.о. Глави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Місії України при НАТО (2015-2017).
Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки України , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО (2017-2019)

Про співпрацю Україна- НАТО, при Порошенкові, розповісти, чи хоч з чимось самостійно впораєшся?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:56 Ответить
То есть "виконуючий обов'язки" менее 2-х лет у Зеленского это відсутність голови місії? А такой же в.о. (виконуючий обов'язки) более 2-х лет у Порошенко означает что 'Україна НІКОЛИ не була без очільника місії. Человек это пишет практически в одном предложении и считает себя умным и логичным?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:28 Ответить
Ну і .. Далі. Про співпрацю Україна - НАТО.
Порівняємо результати того, чим займався в.о. Божок з тим чим зайнятий в.о. Толкачьов?
Та здобутки Президентів Порошенко та ВАЗеленського.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:37 Ответить
Вам дали ответ на претензию почему "третий рик не призначае". Вам дали ответ, а потом еще и на пальцах показали, что ваш сывочолый не назначал главу миссию дольше. Теперь мне надо искать ответ на дурноватый вопрос чем отличаются реформаторский в.о. от малоросского? И сравнить "достижения" порошенко за 5 лет с достижениями зеленского за неполные два? Зачем? Глядя на ваши ответы это ничего не изменит. Абсолютно! П.С. уверен, что если кловун завтра назначит шлаву миссии это будет поаод для потужной зрады дня!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:52 Ответить
Давайте без порівнянь. Чого НЕ зробив Порошенко для того, щоб Україна, якомога швидше, була в НАТО?

Зрада? І знову пальцем в небо. Якщо клоун призначить голову, чи в.о. голови місії, який буде реально просувати Україну до НАТО, я порадію за свою Батьківщину.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:09 Ответить
вибачте, але й ви https://censor.net/ru/user/88110 й ви https://censor.net/ru/user/445065 маніпулюєте.
- за зеленського дійсно немає Глави Місії України в НАТО, натомість весь чей час є виконуючий обов'язки Глави Місії;
- щодо Глави Місії призначеного януковичем, якого порошенко звільнив "аж" в 2015-му - хіба він шкодив, гальмував чи перешкоджав руху країни на зближення з НАТО? гадаю, що ні, тож й питання його звільнення не було нагальним, а його присутність на посаді не шкодила інтересам країни;
- в період з 2015 по 2017 порошенко, так само як й в зеленське, призначив виконуючого обов'язки Глави Місії.

але ж питання не в тому.
питання в тому, що зеленське свідомо схарчовував "електорату" спочатку тезу про "порошенка, який не бажає закінчити війну й наживається на ній", а тепер схарчовує тому ж самому "електорату" тезу про те, що "я (зеленське) з об'єктивних причин не можу закінчити війну".
при цьому воно не здатне визнати, що весь час брехало та маніпулювало так само, як не здатне воно й вибачитися за свою брехню та маніпуляцію ані перед "електоратом" ані перед порошенко.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:01 Ответить
И в чем я манипулюю? Птичка прокричала, что Зеленский не назначает главу миссии третий год. Во-первых, не третий, а второй. Во-вторых, я подчеркнул, что полноценного главу сывочолый назначил аж на 4-м году, до этого был такой же в.о. как у зеленского. В-третьих, если сторонники сывочолого поддерживают кадррвую политику Януковича в вопросах вступления в НАТО, не надо визжать про рыгореванш. И в-четвертых, какое отношение имеет вступление НАТО к окончанию войны? Сам Порошенко в 2014 заявлял, что разработал шестилетний план по переходу к стандартам НАТО, только после этого реыерендум и только после него (если ВЕСЬ народ поддержит) то вступление. А окончание войны он зрел только мыролюбным путем. Причем он не уставал повторять, что это безальтернативно! Какие могут быть претензии к кловану у вас, если они с сывочолым близнецы братья?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:16 Ответить
если сторонники сывочолого поддерживают кадррвую политику Януковича в вопросах вступления в НАТО, не надо визжать про рыгореванш
Глава Місії України в НАТО не визначає питань вступу до НАТО.
він є лише виконавцем політики Президента та МЗС (уряду) в питаннях співпраці з НАТО.
щодо ригореваншу, як такого, то його нема.
є реванш проросійських політичних сил, є реванш в сенсі повернення російського політичного, культурного, історичного, релігійного впливу в Україну.
щодо того, що вступ до НАТО не має відношення до закінчення війни я згоден, але ж це й не я стверджую, це сьогодні сказало зеленське.
претензії до зеленського, окрім його, неосвіченості, корумпованості, авторитарної поведінки та відсутності української ідентичності (і це не про його національність), полягають в тому що я написав вище (принаймні в мене).

показать весь комментарий
06.04.2021 14:29 Ответить
Я могу привести абсолютно идентичные претензии к сывочолому. Надеюсь, вы как умный человек, понимаете, что коньюктурно одетая вышиванка это не признак принадлежности к культуре. Хождение в МП и примазывание к киевскому патриархату за полгода до выборов это не религийность. А топтаться на вопросе мовы, но шептать гражданскіх атсєчь этотне историко-культурная идентичность. А главное у них обоих одни слова и дела. Почему вы с ослиной упертостью лепите из него мессию? С его то антирейтингом! Этим вы только консервируете власть кловуна. Есть же куча молодых незамазанных, а главное тех, к которым нет такой лютой ненависти 3/4 народа! Если вы стремитесь (как и я) к перечимленным выделенным вами ценностям почему вы считаете, что их принесет олигарх, служивший всем властям на протяжении четверти века?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
ви дарма звинувачуєте мене в тому до чого я не маю відношення.

моє бажання це український націоналіст на посаді президента.
щодо порошенка, то я впевнений в своєму переконанні щодо того, що в другому турі президентських виборів люди, які переймаються українською державністю, не могли голосувати за совєтсько-російську людину - вову зеленського.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:07 Ответить
Тому ви проголосували за ще більш савєцьку-расєйську людину просто з іншим прізвищем
показать весь комментарий
06.04.2021 15:55 Ответить
А як же очі путіна, як же пєрестать стрілять, як же дагаварімся пасередінє?!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:19 Ответить
продовжу: а як же ж не йти в гості туди, куди на запрошують (в НАТО)?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:23 Ответить
Зеля повертайся додому,тебе обманули,наступу немає,та й Дерьмака прихвати,а то ще купатися зостанеться.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:22 Ответить
Бубочка, как думаешь, извиниться перед Порошенко не пора бы?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:26 Ответить
Про що мова??? Він скоріше перед хутіним буде вибачатися. (((
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
За что извиняться? За то, что будучи заместителем мертвячука хаял агрессивное НАТО с трибуны ВР?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:43 Ответить
За то, что ЗЕ соврал по всем пунктам на дебатахтах перед выборами.

Все, в чем ЗЕ обвинял Порошенко, оказалось простой действительностью в уоторой теперь прибывает сам ЗЕ:
- войну нельзя просто прекратить,
- в НАТО нельзя просто вступить,
- реформы не получается просто ввести.
Да и человека из криворожского клоуна-наркомана ЗЕ тоже нельзя просто сделать. Сначала его надо принудительно лечить.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:53 Ответить
Смешная фотка))) Там Столтенберг с ребенком? Причем глупым. НАТО - оборонительный союз. Чтобы НАТО начал защищаться, как минимум надо, чтобы напали на его члена. С какого бока Украина?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:29 Ответить
Тю! - так ты х говорил:
- нада просто перестать стрылять;
- нада просто посмотреть в глаза пуцькину;
- этаусьопорошенко, этаоннажываецца

Так уже Порошенко ни при чем?
Уже НАТО нужно?

А что ты за 2 года сделал для сближения с НАТО?
Надлышкы армейского майна продавал? - вместе с масками и зерном из стратегических запасов?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:32 Ответить
Та то Порох мишей розвів - зерно поїли.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:35 Ответить
Без Омана и Катара нам в НАТО никак, поэтому Янелох все свои "переговоры" ведёт оттуда.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:35 Ответить
Да ладно! А как же - "Нужно просто прекратить стрелять!"????
показать весь комментарий
06.04.2021 14:01 Ответить
Маленький хлопчик досі вірить у казки.
Прийде добрий чарівник, махне паличкою і все добре переможе усе погане
показать весь комментарий
06.04.2021 14:02 Ответить
В українській версії викладу розмови з Джонсоном Зеленський багато говорить про НАТО і про те, що ПДЧ «сприяло б зміцненню обороноздатності України». У британській версії згадок про НАТО нема.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:05 Ответить
Понятно - это был самый секретный план, который Зеля имел в кармане, когда спорил с Порошком на стадионе - вступить в НАТО! Гениально. То есть, чтобы жопы в окопах за коррупционеров, воров в законе, взяточников, чинуш с миллионными зарплатами и за пенсии в 1700 грн - подставляли шведы, немцы, англичане и прочие члены Альянса.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:31 Ответить
С футболлммпорешал теперь за нато взялся
показать весь комментарий
06.04.2021 14:36 Ответить
Ну і дурник....
показать весь комментарий
06.04.2021 15:09 Ответить
ууу зрада-зрада-зрада.
показать весь комментарий
07.04.2021 02:03 Ответить
ОПАЧКИ!
ВОВА, А ЯК ЖЕ "НУЖНО ВСЄГО ЛИШЬ ПЕРЕСТАТЬ СТРІЛЯТЬ"???
НАСТУПІЛО ОЗАРЄНІЄ???
показать весь комментарий
07.04.2021 03:59 Ответить
 
 