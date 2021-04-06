НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом
Президент Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и повышении их готовности к наступательным действиям.
Глава государства поблагодарил Генерального секретаря за внимание Альянса к безопасности ситуации вокруг Украины и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", - заявил Зеленский.
Глава государства отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.
"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ ", - подытожил Зеленский.
НІ. Це улюблені ваші з Аваковим офшори.
Или это была твоя обычная игра на рояле?
Друге. Україна, НІКОЛИ не була без очільника місії при НАТО. Від слова зовсім.
Єго́р Вале́рійович Божо́к- дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. В.о. Глави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Місії України при НАТО (2015-2017).
Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки України , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО (2017-2019)
Про співпрацю Україна- НАТО, при Порошенкові, розповісти, чи хоч з чимось самостійно впораєшся?
Порівняємо результати того, чим займався в.о. Божок з тим чим зайнятий в.о. Толкачьов?
Та здобутки Президентів Порошенко та ВАЗеленського.
Зрада? І знову пальцем в небо. Якщо клоун призначить голову, чи в.о. голови місії, який буде реально просувати Україну до НАТО, я порадію за свою Батьківщину.
- за зеленського дійсно немає Глави Місії України в НАТО, натомість весь чей час є виконуючий обов'язки Глави Місії;
- щодо Глави Місії призначеного януковичем, якого порошенко звільнив "аж" в 2015-му - хіба він шкодив, гальмував чи перешкоджав руху країни на зближення з НАТО? гадаю, що ні, тож й питання його звільнення не було нагальним, а його присутність на посаді не шкодила інтересам країни;
- в період з 2015 по 2017 порошенко, так само як й в зеленське, призначив виконуючого обов'язки Глави Місії.
але ж питання не в тому.
питання в тому, що зеленське свідомо схарчовував "електорату" спочатку тезу про "порошенка, який не бажає закінчити війну й наживається на ній", а тепер схарчовує тому ж самому "електорату" тезу про те, що "я (зеленське) з об'єктивних причин не можу закінчити війну".
при цьому воно не здатне визнати, що весь час брехало та маніпулювало так само, як не здатне воно й вибачитися за свою брехню та маніпуляцію ані перед "електоратом" ані перед порошенко.
Глава Місії України в НАТО не визначає питань вступу до НАТО.
він є лише виконавцем політики Президента та МЗС (уряду) в питаннях співпраці з НАТО.
щодо ригореваншу, як такого, то його нема.
є реванш проросійських політичних сил, є реванш в сенсі повернення російського політичного, культурного, історичного, релігійного впливу в Україну.
щодо того, що вступ до НАТО не має відношення до закінчення війни я згоден, але ж це й не я стверджую, це сьогодні сказало зеленське.
претензії до зеленського, окрім його, неосвіченості, корумпованості, авторитарної поведінки та відсутності української ідентичності (і це не про його національність), полягають в тому що я написав вище (принаймні в мене).
моє бажання це український націоналіст на посаді президента.
щодо порошенка, то я впевнений в своєму переконанні щодо того, що в другому турі президентських виборів люди, які переймаються українською державністю, не могли голосувати за совєтсько-російську людину - вову зеленського.
Все, в чем ЗЕ обвинял Порошенко, оказалось простой действительностью в уоторой теперь прибывает сам ЗЕ:
- войну нельзя просто прекратить,
- в НАТО нельзя просто вступить,
- реформы не получается просто ввести.
Да и человека из криворожского клоуна-наркомана ЗЕ тоже нельзя просто сделать. Сначала его надо принудительно лечить.
- нада просто перестать стрылять;
- нада просто посмотреть в глаза пуцькину;
- этаусьопорошенко, этаоннажываецца
Так уже Порошенко ни при чем?
Уже НАТО нужно?
А что ты за 2 года сделал для сближения с НАТО?
Надлышкы армейского майна продавал? - вместе с масками и зерном из стратегических запасов?
Прийде добрий чарівник, махне паличкою і все добре переможе усе погане
ВОВА, А ЯК ЖЕ "НУЖНО ВСЄГО ЛИШЬ ПЕРЕСТАТЬ СТРІЛЯТЬ"???
НАСТУПІЛО ОЗАРЄНІЄ???