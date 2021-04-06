В Офисе Генпрокурора хотят изменить правила приема на работу, чтобы восполнить дефицит кадров

Сейчас в окружных прокуратурах почти 2800 вакансий. Чтобы их заполнить, начат донабор на 500 вакансий. Также в Офисе Генпрокурора хотят изменить правила приема на работу, сократив необходимый юридический стаж.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Сейчас только 45% прокуроров осталось в Офисе генпрокурора, 67% - на уровне областей и 66% - в окружных прокуратурах. Из-за пандемии продолжается доаттестация, и этот процент может измениться, но незначительно. Сейчас в окружных прокуратурах почти 2800 вакансий", - объяснил он.

По словам Бонюка, сейчас донабор проходит по старым правилам. Но в Офисе Генпрокурора предлагают их изменить для следующих этапов донабора.

"Мы надеемся, что их удастся изменить и ускорить процесс набора. Недавно на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, одобрена инициатива, которая значительно ускорит процесс донабора. Сейчас одно из требований - кандидат должен иметь двухлетний стаж работы юристом. Его предложено заменить на стажировку в окружной прокуратуре сроком от полугода до года на должности прокурора-стажера с ограниченным функционалом. Это позволит выпускникам юридических факультетов получить практический опыт. Например, прокурор-стажер сможет ходить в суд и поддерживать обвинение по простым категориями производств", - сообщил он.

