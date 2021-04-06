РУС
Новости
2 593 25

В Офисе Генпрокурора хотят изменить правила приема на работу, чтобы восполнить дефицит кадров

Сейчас в окружных прокуратурах почти 2800 вакансий. Чтобы их заполнить, начат донабор на 500 вакансий. Также в Офисе Генпрокурора хотят изменить правила приема на работу, сократив необходимый юридический стаж.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Сейчас только 45% прокуроров осталось в Офисе генпрокурора, 67% - на уровне областей и 66% - в окружных прокуратурах. Из-за пандемии продолжается доаттестация, и этот процент может измениться, но незначительно. Сейчас в окружных прокуратурах почти 2800 вакансий", - объяснил он.

По словам Бонюка, сейчас донабор проходит по старым правилам. Но в Офисе Генпрокурора предлагают их изменить для следующих этапов донабора.

"Мы надеемся, что их удастся изменить и ускорить процесс набора. Недавно на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, одобрена инициатива, которая значительно ускорит процесс донабора. Сейчас одно из требований - кандидат должен иметь двухлетний стаж работы юристом. Его предложено заменить на стажировку в окружной прокуратуре сроком от полугода до года на должности прокурора-стажера с ограниченным функционалом. Это позволит выпускникам юридических факультетов получить практический опыт. Например, прокурор-стажер сможет ходить в суд и поддерживать обвинение по простым категориями производств", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение

Полный текст интервью с начальником Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексеем Бонюком читайте здесь.

кадры (618) Бонюк Алексей (7) Офис Генпрокурора (2605)
Топ комментарии
+7
...І знову прокурворами постають ще кучмівські спєци по хабарям.
06.04.2021 13:00 Ответить
+3
Теперь совсем оленей начнут набирать.
Если раньше не фонтан было, а по их меркам это был серьезный конкурс...
06.04.2021 13:01 Ответить
+3
Наберуть шопопало. Яка ГЕпрокурорша, такою буде і вся зелена прокуратура.
06.04.2021 13:02 Ответить
главные требования: быть безработными, фотографами, развлекать голых мужиков по банях (после переговоров) или числить в списках квартал95 и лигаСмеха.. На крайняк - быть их родствениками, кумовьями, соседями по подъезду
06.04.2021 13:03 Ответить
Ну Луценку это не помешало стать генплокулолом.
06.04.2021 14:52 Ответить
в период совка который клянут молчу про рост штата прокуроров в 38 раз!1 от всего объёма штатов прокуратуры УССР включая спец прокуратуры и военные.. применялась такая практика как помощник прокурора на общественных началах такое лицо могло учась в универе с 2 курса быть принятым на работу (без зарплаты) с определенными правами с закрепленным за таким помощником куратором наставником который курировал и поручал задания.. такие помощники имели большие полномочия как то ведение приема граждан, подготовка проектов процессуальных актов прокурора, исковых заявлений в суд и арбитраж подготовка сбор документов и фактов в Надзорном производстве выездные проверки предприятий организаций по разным вопросам трудовое законодательств зарплаты выявление хищений работа органов контроля на предприятии надзор за соблюдением норм санитарной гигиены норм ГОСТ и СНИП и безопасности труда труд женщин и беременных труд стажеров ПТУшников молодых специалистов после окончания вузов и техникумов распределении жилой площади, предоставление отпусков и отгулов... и так далее... молодой помощник уже в стадии учебы на стационаре юрфака получал огромный практический опыт умение совмещать теорию учебы в вузе с практическими навыками и практикой применения законов и я лично отрубил 4 года со 2 по 5 курс написал Диплом на уровне кандидатского минимума связанного с моей специализаций в вузе гос право и госуправлении прокуратуры надзор...тему и саму работу у меня тупо украли и продали какому то фурию прокурору области в заочной аспирантуре на докторскую.. но увы на распределении 1987 года мне почему то мест не оказалось хотя в моей прокуратуре было 4 вакантных места чудеса да и только ну ничего не взяли в прокуроры за одну поездку в Киев Минюст и Минвуз за менее чем сутки решил вопрос и получил целевое распределение в адвокатуру зато работать мне было куда легче опыт знакомства знание судей в воочию механизмы и как работает машина правовая вообще мне для адаптации понадобилось пару недель.. но я не жалел ни разу- что мне удалось в жизни иметь такой опыт общения и работы...
06.04.2021 13:37 Ответить
Вау! В Генпрокуратуру не хочуть іти працювати!
Це вже щось новеньке...
06.04.2021 13:01 Ответить
Не,суть не в этом.Суть в том,что дебильнее органа у нас не будет. Прокурор после школы.Это круто.И так везде одни недоумки.
06.04.2021 13:06 Ответить
Теперь совсем оленей начнут набирать.
Если раньше не фонтан было, а по их меркам это был серьезный конкурс...
06.04.2021 13:01 Ответить
Наберуть шопопало. Яка ГЕпрокурорша, такою буде і вся зелена прокуратура.
06.04.2021 13:02 Ответить
в поклонської з"явився новий шанс
06.04.2021 13:03 Ответить
хватать на улице будут ? )))) или таки кумовья-сваты-скоты пошевелятся...
06.04.2021 13:03 Ответить
Понабирают по объявлениям (с)
06.04.2021 13:07 Ответить
Тобі що до того? Йди неси дояру квіти.
06.04.2021 13:08 Ответить
Отменят критерий "не судимый" и попрут к ним опытные кадры
06.04.2021 13:07 Ответить
Брать всех, особенно тех, кто и дня не работал по профилю!
06.04.2021 13:08 Ответить
в офисе гпу должны срочно всех проКурВоров отправить в военкоматы и дальше на передовую.
06.04.2021 13:08 Ответить
Мало дармоїдів,так ще будуть набирать. Ці що є нічого не роблять.
06.04.2021 13:11 Ответить
О, то всім овочевим "прокурорам", які ховаються в парашці, можна підтягуватись взад?
06.04.2021 13:12 Ответить
Пфф, вони усі досі на керівних посадах(((
06.04.2021 13:14 Ответить
А багато кого й підвищили.
06.04.2021 13:17 Ответить
Квартет набирає нових обезян.
06.04.2021 13:18 Ответить
теперь в генпрокуратуру будут набирать исключительно со справками дипломами Высшего юридического профессионально-технического Трускавецкого университета.
06.04.2021 13:25 Ответить
...а 10 летний стаж пилота пассажирского лайнера заменить на 2-х недельный курс полетов на тренажере.
06.04.2021 13:34 Ответить
Актерам, комикам и фотографам приготовится!!!!
06.04.2021 14:10 Ответить
Снова наберут кучмовских пердунов, которые будут "стажировать" свеженабранных выпускников криворожского юрфака. У нас уже есть один такой выдающийся юрист современности и мирового масштаба.
06.04.2021 14:16 Ответить
даешь лысого в прокуроры и фотографов еще надо
06.04.2021 17:40 Ответить
 
 