Все требования о восстановлении на должностях прокуроров, не прошедших аттестацию, незаконны, - Бонюк

Те, кто сможет оспорить увольнение из органов прокуратуре в суде, все равно должны будут пройти аттестацию, чтобы восстановится на должности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

"Мы занимаем четкую позицию: все эти требования о восстановлении на должностях прокуроров, не прошедших аттестацию, незаконны. Многие из бывших прокуроров думают, что 1 сентября наступит, и все сразу возобновятся. Нет, так не будет!", - подчеркнул он.

Офис Генпрокурора просит депутатов внести изменения в законодательство и сделать работу аттестационных комиссий постоянной.

"Предложено не просто продолжить работу комиссий, а сделать так, чтобы они работали на постоянной основе. Соответствующий законопроект уже в Верховной Раде. Аттестация будет обязательным условием, - пояснил Бонюк. - Например, недавно в аттестации приняли участие 2 прокурора, которые были люстрированы. Один из них выиграл в Европейском суде по правам человека, другой - национальный суд. То есть, хотите работать в прокуратуре - проходите аттестацию!".

