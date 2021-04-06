НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи. ФОТО

Детективы НАБУ проводят следственные действия в помещении Окружного суда Киева и по месту жительства адвокатов, задержанных при получении взятки.

Данную информацию подтверждает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долларов США через голову ОАСКа решить вопрос с одним из судей ОАСКа о положительном решении в деле по иску предприятия. Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем обнародовать, учитывая тайну следствия", - отмечается в Телеграм-канале НАБУ.

Ранее о задержании брата главы ОАСК Вовка сообщил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко,

"НАБУ задержало родного брата главы Окружного суда Киева Павла Вовка при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка. В помещении Окружного суда Киева НАБУ проводит следственные действия", - написал Лещенко.

Читайте также: Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Данную информацию "Слідству.інфо" подтвердили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах. По информации источников, брат судьи Вовка пытался получить взятку в размере 100 тыс. долларов. В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили там следственные и процессуальные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь