29 020 77

НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи. ФОТО

НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи. ФОТО

Детективы НАБУ проводят следственные действия в помещении Окружного суда Киева и по месту жительства адвокатов, задержанных при получении взятки.

Данную информацию подтверждает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долларов США через голову ОАСКа решить вопрос с одним из судей ОАСКа о положительном решении в деле по иску предприятия. Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем обнародовать, учитывая тайну следствия", - отмечается в Телеграм-канале НАБУ.

НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи 01

Ранее о задержании брата главы ОАСК Вовка сообщил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко, 

"НАБУ задержало родного брата главы Окружного суда Киева Павла Вовка при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка. В помещении Окружного суда Киева НАБУ проводит следственные действия", - написал Лещенко.

Читайте также: Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Данную информацию "Слідству.інфо" подтвердили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах. По информации источников, брат судьи Вовка пытался получить взятку в размере 100 тыс. долларов. В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили там следственные и процессуальные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о приводе главы ОАСК Вовка в суд: Я должна действовать в рамках закона, не могу его просто приволочь

Автор: 

+62
И не перестает грести, хотя давно уже под следствием. Знает, что зеленая власть отмажет.
06.04.2021 13:10 Ответить
+38
Одна шайка !
06.04.2021 13:11 Ответить
+15
Місце йому саме в ОП.
06.04.2021 13:14 Ответить
06.04.2021 13:10 Ответить
06.04.2021 13:11 Ответить
ОДНОГО ВОВКА АЕШТУВАЛИ, ДРУГИЙ ВОВК ВІДМІНИТЬ АРЕШТ, О ВОВКИ ДАЮТЬ.
06.04.2021 16:26 Ответить
НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді - Цензор.НЕТ 7487
06.04.2021 17:02 Ответить
НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді - Цензор.НЕТ 6416
06.04.2021 17:03 Ответить
.Как и Чаус. Жадность глаза закрывает.
06.04.2021 13:56 Ответить
соромно за країну, страшно за майбутнє своїх дітей, країною правлять непотріби, суди вершать портянки на пару зі скаженими собакововками, "створені" ними силові структури охороняють і оберігають цю наволоч від народу за гроші народу а сам народ як стадо баранів що не здатне породити достойного поводира і при повній відсутності достойного погонича під проводом якого всю цю численну свору виродків і покидьків вже давно варто фізично знищити або хоч розігнати по світу.
невже так може продовжуватись до нескінченності?
і тільки не треба гундіти про вибори і наслідки цих виборів, задовбали вже різні ідіоти.
система влади і виборна система яку породила так звана гівноеліта за роки незалежності не здатна обирати достойних бо вона для цього і не призначена, мало вам тупорилого хряка, хитрожопого і жадного олігарха, чи персонажа з анекдотів вовочку, вже мовчу про купу чиновників-пройдисвітів, злодіїв і шахраїв з депутатською недоторканністю на всіх рівнях.
кого олігархи підсунуть, присмачать і підмалюють того і оберемо на наступних виборах, будь-то президентські чи які інші вибори.
невже так буде з нами до нескінченності?
06.04.2021 14:51 Ответить
Коли люди зрозуміють що вішати треба тих,хто лізе на трактори або на трибуну, а не вибирати їх у владу,тоді вся ця срань і закінчиться.Непокаране зло-породжує нове зло.
06.04.2021 18:35 Ответить
щось ти розплакався. Себе бачиш у руля ??? Українці нетакі дурні вже як ти думаєш. Доречі багато буковок пісаєш.
06.04.2021 20:48 Ответить
судя по твоему коменту, у нас таки всё очень плохо, дурость зашкаливает.
07.04.2021 01:29 Ответить
Тоже самое было и при Рошенко. Гнобили НАБУ и отмазывали коррупционеров.
06.04.2021 16:12 Ответить
при Рошенко НАБУ создавали...
07.04.2021 13:28 Ответить
Информации нет и не будет! Такие люди на вес золота.
06.04.2021 13:10 Ответить
06.04.2021 13:14 Ответить
лещенко и здесь всех опередил? ему все становится известно раньше, чем самому НАБУ.
06.04.2021 13:12 Ответить
это никогда не закончится
06.04.2021 13:12 Ответить
Само по себе - как дождь - не закончится. Это можно только закончить.
06.04.2021 13:27 Ответить
Задержали, какое страшное слово. Отпустили и радость на лице и так десятилетиями.
06.04.2021 13:13 Ответить
Они уже 7 лет играются "задержали-отпустили". Мы в детстве так играли в "казаки-разбойники".
06.04.2021 18:48 Ответить
Цікаво що тільки за період правління ЗЕ кожен день розоблачають,товлять цілими пачками а реально посажені,якщо память не підводить,тільки пятеро та і то районного маштабу.Куди діваються інщі із накараденим?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:15 Ответить
Так мест в тюрьмах нет, заняты посаженными при Порошенко коррупционерами.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:30 Ответить
да все сидят- на теплых местах
показать весь комментарий
06.04.2021 13:54 Ответить
Якщо вільних місць нема, то куди ж тоді Зе садить всіх вже третю весну поспіль? Га?

НАБУ затримало рідного брата глави ОАСК Вовка на одержанні $ 100 тис. гроші призначалися для одіозного судді - Цензор.НЕТ 4966
06.04.2021 14:45 Ответить
Вы думаете, я против посадок коррупционеров? Ошибаетесь
06.04.2021 14:49 Ответить
ты в своей жизни убогой хоть раз кроме шоколадки на праздник сталкивалась с коррупционерами ? )))
06.04.2021 15:12 Ответить
Сталкивалась, не переживай, в моей жизни 'убогой' , как ты говоришь . Но не служила им , как это делаешь ты, служа олигархам
06.04.2021 17:56 Ответить
Предпочитаешь подмахивать зесрани, мы в курсе
07.04.2021 06:13 Ответить
Таню, я просто "тєряюсь в догадках": як, бувши "за" посадку корупціонерів, ти проголосувала за Зе - відомого учасника корупційних схем Бені?
06.04.2021 16:50 Ответить
Вы бы уточнили тогда, вы за посадки коррупционеров в Службу Внешней Разведки? Или за посадки коррупционеров в администрацию Президента? Или может быть за посадки коррупционеров в министры здравоохранения?
07.04.2021 13:33 Ответить
73/43%-тні!, так за цю показуху ви всі прогаласували!
06.04.2021 13:34 Ответить
Помиляєтесь,меншість і дуже велика меншість.Де були ті 53% які не зявились на вибори а тепер когось звинувачують тикая 73-ма відсотками?Адже за ЗЕ віддали свої голоси тільки більшість із меншості.
06.04.2021 13:42 Ответить
Упс. Новая версия старой трактовки. А сколько тогда проголосовали из этой репрезентативной 'меншості' за другого кандидата?
06.04.2021 14:47 Ответить
Та вы уже нагаласавали, не обляпайся
07.04.2021 06:15 Ответить
ОТОЖ, КУДИ КРАДЕНЕ ЙДЕ ЦІКАВО.
06.04.2021 16:28 Ответить
НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6932
06.04.2021 13:17 Ответить
Сирожа денег никто не даст
06.04.2021 13:18 Ответить
Вот именно, Сирожа.
06.04.2021 13:26 Ответить
животное волк давно стал на лыжи, а бизнес его процветает.
06.04.2021 13:26 Ответить
Да с фига ли - работает.
06.04.2021 14:00 Ответить
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет
06.04.2021 13:30 Ответить
Щас понесется со всех сторон, что НАБУ не нужная и лишняя организация, а ее работники зря получают свою зарплату.
06.04.2021 13:37 Ответить
ну-ну...посмотрим кто последним порадуется...
06.04.2021 13:38 Ответить
Бенядиктова вже пише наказ, щоб забрати справу в НАБУ і злити її в унітаз.
06.04.2021 13:44 Ответить
"ВИКРАСТИ ЧАУСА, ВРЯТУВАТИ СМІРНОВА, ЗГАНЬБИТИ КРАЇНУ
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.
06.04.2021 13:48 Ответить
ну и что? наивные вы, как работал, так и будет, откупится, взятки по 100тыс долларов, сотни миллионов наскирдовал , это уже небожитель
06.04.2021 13:53 Ответить
Це вже якесь безглуздя з цим вовком і судом. Невже влада не може його притягнути до відповідальності!? Якщо не може, то вона з ним заодно. Маразм правової прокурорської судової системи зашкалює.
06.04.2021 14:05 Ответить
С пробуждением вас.
06.04.2021 14:06 Ответить
Задержали брата одиозного судьи коррупционера со взяткой - 26 комментариев.
Дело Татарова закроют - 30 комментариев.
В Дубае задержано 11 голых украинок - 270 комментариев.

06.04.2021 14:06 Ответить
Идёт охота на волков, идёт охота
На серых хищников - матёрых и щенков...
Давно надо было отстреливать, обнаглели до беспредела.
06.04.2021 14:20 Ответить
Рано или поздно таких как вовк начнут грабить и убивать
06.04.2021 14:24 Ответить
Та бачив Вовк всіх їх. Він працює під прикриттям "ДНР", як і ДБР. Харант Конституції бачить тільки все по відношенню до ЄС, а це свої, ще пригодяться. Хай беруть,не жалко, то ж не Вована.
06.04.2021 14:51 Ответить
Коли вже ця суддова мафія буде знищена разом з олігархатом ,а вовк сяде на тюремні нари з конфіксацією, все це створювалось ще при Кучмі ,захищати владну верхівку ,олігархів і свої шкурні інтереси і кругова порука.
06.04.2021 14:52 Ответить
Так они все там такие,неужели это новость,тут за 8 тыс грн пашешь как демон,а там взятки по 100 штук баксов,я бы их людям под самосуд отдавал,как в Англии в 1500 годах четвертовать.
06.04.2021 15:21 Ответить
и таких ублюдков в мантиях и с погонами Закон Украины ставит выше других граждан , обычного населения , поэтому "Закон один для всех в Украине " - перемога
06.04.2021 15:43 Ответить
отпустят за 3 копейки, нужно вводить смертную казнь
06.04.2021 15:53 Ответить
Полегше, потім ще доведеться компенсувати тим вовкам моральну шкоду і ще 100 штук віддати.
06.04.2021 16:08 Ответить
В нормальной стране эта мразь присела бы лет на 80 по совокупности.
06.04.2021 16:18 Ответить
А здесь он продолжает быть судьей, брать взятки, распоряжаться судьбами людей и плевать на все.
Где эта гребаная справедливость?
06.04.2021 16:20 Ответить
Санкції накладуть?
06.04.2021 16:39 Ответить
Как назвать ситуацию в Украине одним словом ? --Воруют!
06.04.2021 16:48 Ответить
Сказать: "Воруют"-не сказать ничего. Это наверное ещё и Салтыков-Щедрин говорил про Царскую Россию. Так нынешнее положение в Украине несравнимо хуже.
06.04.2021 18:45 Ответить
С чего бы в Украине было бы хуже, чем в несменяемом воровском режиме?) Им даже революция 1917 не помогла
07.04.2021 13:41 Ответить
Волчара - отморозок нагло нарушает все украинские законы, не сомневаясь в своей безнаказанности и возможности делать все, что он захочет.
06.04.2021 16:49 Ответить
Хм. Тут сюжет та круто повертає. Виявляється брат Павла Вовка https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5524954457544805 Юрій Зонтов - співробітник Служби зовнішньої розвідки , в усякому разі сам так сказав. Правда не сказав чиєї розвідки ...
06.04.2021 17:02 Ответить
І знову про "вовчий" суд:
https://life.pravda.com.ua/society/2021/04/5/244457/ Окружний адміністративний суд Києва постановив, що плагіат у роботах плагіатора Шкарлета шукали незаконно
06.04.2021 17:06 Ответить
так цей страшний "вовк", виявляється, зовсім і не вовк, а так якесь зонтов взявше призвище у жінки
06.04.2021 17:22 Ответить
Да для Вовков 100 000 долларов не деньги.
06.04.2021 18:39 Ответить
почему они живут в другом мире и в другом измерении,
а не жрут баланду на шконке ?
06.04.2021 18:46 Ответить
Шел седьмой год войны....
06.04.2021 19:06 Ответить
Так Вовк же в "розшуку" чи ні? А Вовк дав дозвіл на проведення слідчих дій з братом?? Як Вовк не відмінив усі слідчі дії?? Чи то буде завтра через Тупицького, або ВРП?? Читай ТЕ казку Червона капелюшка та сірий Вовк....
06.04.2021 20:56 Ответить
Так Вовк же в "розшуку" чи ні? А Вовк дав дозвіл на проведення слідчих дій з братом?? Як Вовк не відмінив усі слідчі дії?? Чи то буде завтра через Тупицького, або ВРП?? Читай ТЕ казку Червона капелюшка та сірий Вовк....
06.04.2021 20:57 Ответить
Такое быдло нужно расстреливать вместе с семьями
06.04.2021 21:15 Ответить
"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долларов США через голову ОАСКа решить вопрос с одним из судей ОАСКа о положительном решении в деле по иску предприятия. Источник: https://censor.net/ru/n3257941

МЄЛОЧЬ ПО КИШЕНЯМ НЕ ТИРЯТЬ
06.04.2021 22:12 Ответить
Які вони всі однакові - чисто близнюки, і на ГАРАНТА ********!!!
07.04.2021 07:53 Ответить
 
 