НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи. ФОТО
Детективы НАБУ проводят следственные действия в помещении Окружного суда Киева и по месту жительства адвокатов, задержанных при получении взятки.
Данную информацию подтверждает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долларов США через голову ОАСКа решить вопрос с одним из судей ОАСКа о положительном решении в деле по иску предприятия. Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем обнародовать, учитывая тайну следствия", - отмечается в Телеграм-канале НАБУ.
Ранее о задержании брата главы ОАСК Вовка сообщил в своем Телеграм-канале журналист Сергей Лещенко,
"НАБУ задержало родного брата главы Окружного суда Киева Павла Вовка при получении 100 тысяч долларов. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка. В помещении Окружного суда Киева НАБУ проводит следственные действия", - написал Лещенко.
Данную информацию "Слідству.інфо" подтвердили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах. По информации источников, брат судьи Вовка пытался получить взятку в размере 100 тыс. долларов. В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили там следственные и процессуальные действия.
невже так може продовжуватись до нескінченності?
і тільки не треба гундіти про вибори і наслідки цих виборів, задовбали вже різні ідіоти.
система влади і виборна система яку породила так звана гівноеліта за роки незалежності не здатна обирати достойних бо вона для цього і не призначена, мало вам тупорилого хряка, хитрожопого і жадного олігарха, чи персонажа з анекдотів вовочку, вже мовчу про купу чиновників-пройдисвітів, злодіїв і шахраїв з депутатською недоторканністю на всіх рівнях.
кого олігархи підсунуть, присмачать і підмалюють того і оберемо на наступних виборах, будь-то президентські чи які інші вибори.
невже так буде з нами до нескінченності?
Як повідомив двоюрідний племінник майора Миколи Мельниченка, який працює в офісі Президента, минулого тижня там відбулася нарада за участі голови Офісу Андрія Єрмака, його заступника, що курує силовий блок Андрія Смірнова та шефа Зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. Зеленський нараду прогуляв, але його проінформували про ухвалене рішення.
Одразу після цього в Кишиневі сталося дивне викрадення екс-судді, якого підозрюють у отриманні 150 тис.дол. Миколи Чауса, що втік з Батьківщини й нині судиться у Молдові за отримання статусу політбіженця. За словами адвоката Чауса, у квітні очікувалися засідання, які б легалізували його клієнта в Молдові. Не чекаючи цієї прикрої події, на Банковій вирішили діяти на випередження й тупо викрали біженця-хабарника.
Когось здивує така прискіплива увага влади до рядового негідника?
Але, таким він виглядає лише на погляд необізнаної людини. Справа в тім, що нинішній заступник Голови Офісу Президента АНДРІЙ СМІРНОВ, що курує силові структури й надає матєрно-процесуальні вказівки шефу ДБР, розглядається як кандидатура на посаду чергового Генпрокурора України.
АЛЕ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ, ЯКУ НИНІ РОЗСЛІДУЄ НАБУ, САМЕ СМІРНОВ ОСОБИСТО ВІДПОВІДАВ ЗА ПЕРЕХОВУВАННЯ В КИЄВІ Й ВТЕЧУ ЗА КОРДОН СУДДІ ЧАУСА, який не став чекати на зняття з нього недоторканності й накивав п'ятами.
Уявляєте, якби той Чаус отримав статус біженця й розв'язав язика: ну який тоді зі Смірнова генеральний прокурор?
І який гучний ляпас отримав би офіс Президента?.. Й все це - в очікуванні фільму-розслідування «Белінгкет» про ганебну вагнерівську історію за участі Єрмака.
На серых хищников - матёрых и щенков...
Давно надо было отстреливать, обнаглели до беспредела.
Где эта гребаная справедливость?
https://life.pravda.com.ua/society/2021/04/5/244457/ Окружний адміністративний суд Києва постановив, що плагіат у роботах плагіатора Шкарлета шукали незаконно
а не жрут баланду на шконке ?
МЄЛОЧЬ ПО КИШЕНЯМ НЕ ТИРЯТЬ