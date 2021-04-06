Решение парижского суда об отмене компенсации "Ощадбанку" от РФ может быть исключительно рекомендательным, - Минюст
Решение Апелляционного суда Парижа об отмене решения международного арбитража, вынесенного по иску украинского "Ощадбанка" против России, если в апелляции его не отменят, может быть прецедентом лишь на территории Франции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила начальник управления информационной политики Министерства юстиции Оксана Грязнова.
"Даже в случае оставления решения Апелляционного суда Парижа без изменений это решение может действовать в качестве прецедента исключительно на территории юрисдикции, где было вынесено, то есть во Франции", - отметила Грязнова.
По ее словам, в других юрисдикциях, в том числе для международных арбитражных судов, которые рассматривают или будут рассматривать такие иски, решение парижского апелляционного не имеет преюдиционного - обязательного для принятия следующими судами без проверки - статуса.
"Такое решение может иметь исключительно рекомендательный характер, учитывая высокий уровень уважения к судебной практике, сложившейся Апелляционным судом Парижа в разрезе вопросов юрисдикции и арбитрабельности споров между государствами и иностранными инвесторами", - добавила представитель Минюста.
Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".
8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.
Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.
Позже "Ощадбанк" сообщил, что обжалует решение парижского суда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Идиотка, на Западе очень любят такие вещи как прецедент. Тогда так же можно трактовать решения Лондонского суда против Бени в пользу Привата и сказать примерно так же: это решение может действовать в качестве прецедента исключительно на территории юрисдикции, где было вынесено, то есть в... Великобритании.
«Верховный суд Великобритании обязал господина Коломойского, господина Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком из-за их неудачных ходатайств», - сообщили в ПриватБанке.