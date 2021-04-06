РУС
Решение парижского суда об отмене компенсации "Ощадбанку" от РФ может быть исключительно рекомендательным, - Минюст

Решение парижского суда об отмене компенсации

Решение Апелляционного суда Парижа об отмене решения международного арбитража, вынесенного по иску украинского "Ощадбанка" против России, если в апелляции его не отменят, может быть прецедентом лишь на территории Франции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила начальник управления информационной политики Министерства юстиции Оксана Грязнова.

"Даже в случае оставления решения Апелляционного суда Парижа без изменений это решение может действовать в качестве прецедента исключительно на территории юрисдикции, где было вынесено, то есть во Франции", - отметила Грязнова.

По ее словам, в других юрисдикциях, в том числе для международных арбитражных судов, которые рассматривают или будут рассматривать такие иски, решение парижского апелляционного не имеет преюдиционного - обязательного для принятия следующими судами без проверки - статуса.

"Такое решение может иметь исключительно рекомендательный характер, учитывая высокий уровень уважения к судебной практике, сложившейся Апелляционным судом Парижа в разрезе вопросов юрисдикции и арбитрабельности споров между государствами и иностранными инвесторами", - добавила представитель Минюста.

Читайте также: ВС возобновил действие постановления о взыскании с России компенсации в $1,3 млрд за захват в Крыму активов "Ощадбанка"

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

Позже "Ощадбанк" сообщил, что обжалует решение парижского суда.

Также читайте: Зеркаль о споре с РФ за активы "Ощадбанка" в Крыму: Стоит вспомнить дело ЮКОСа. России придется платить за любовь к затягиванию процессов

Автор: 

Минюст (1772) Ощадбанк (221) Париж (421) россия (96929) Франция (3580)
что за бред от Минюста... профукали дело не подготовились к процессу уверен допустили массу проколов и недоработок причем по формальным и процедурным моментам не по сути.. теперь пургу Минюст несет...
06.04.2021 13:23 Ответить
"Даже в случае оставления решения Апелляционного суда Парижа без изменений это решение может действовать в качестве прецедента исключительно на территории юрисдикции, где было вынесено, то есть во Франции", - отметила Грязнова.

Идиотка, на Западе очень любят такие вещи как прецедент. Тогда так же можно трактовать решения Лондонского суда против Бени в пользу Привата и сказать примерно так же: это решение может действовать в качестве прецедента исключительно на территории юрисдикции, где было вынесено, то есть в... Великобритании.

«Верховный суд Великобритании обязал господина Коломойского, господина Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком из-за их неудачных ходатайств», - сообщили в ПриватБанке.
06.04.2021 13:35 Ответить
Никто не мешает РФ заплатить деньги Ощадбанку. Это если они захотят быть лохами.
06.04.2021 15:19 Ответить
я, конечно, не юрист...но не пойму зачем к хитро*опым фрунцузам пошли судиться, а не в Британию или Стокгольм?
