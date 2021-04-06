Решение парижского суда об отмене компенсации "Ощадбанку" от РФ может быть исключительно рекомендательным, - Минюст

Решение Апелляционного суда Парижа об отмене решения международного арбитража, вынесенного по иску украинского "Ощадбанка" против России, если в апелляции его не отменят, может быть прецедентом лишь на территории Франции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила начальник управления информационной политики Министерства юстиции Оксана Грязнова.

"Даже в случае оставления решения Апелляционного суда Парижа без изменений это решение может действовать в качестве прецедента исключительно на территории юрисдикции, где было вынесено, то есть во Франции", - отметила Грязнова.

По ее словам, в других юрисдикциях, в том числе для международных арбитражных судов, которые рассматривают или будут рассматривать такие иски, решение парижского апелляционного не имеет преюдиционного - обязательного для принятия следующими судами без проверки - статуса.

"Такое решение может иметь исключительно рекомендательный характер, учитывая высокий уровень уважения к судебной практике, сложившейся Апелляционным судом Парижа в разрезе вопросов юрисдикции и арбитрабельности споров между государствами и иностранными инвесторами", - добавила представитель Минюста.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк вследствие оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил "Ощадбанку" взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за потерянных активов в Крыму.

Позже "Ощадбанк" сообщил, что обжалует решение парижского суда.

