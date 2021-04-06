В Хмельницком в COVID-больницах проблемы с кислородом: мы вынуждены ежедневно его искать, - горсовет

В Хмельницком в больницах, которые принимают больных с коронавирусом, возникли проблемы с обеспечением кислородом.

Об этом сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Роман Примуш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С кислородом сложная ситуация, скажу откровенно. Несмотря на то, что мы обеспечиваем бесперебойную поставку кислорода, это удается делать очень большими усилиями. Фактически всю прошлую неделю была остановлена ​​работа львовского завода, который нам постоянно поставляет кислород, и мы вынуждены в ежедневном режиме искать альтернативные поставки. При этом, должны понимать, что по всей территории Украины запрос на кислород огромнейший. Условно говоря, если мы договариваемся о поставке из Днипра, то завод, который производит там кислород, обслуживает Запорожье, Днепр, часть Киевской области. Это означает, что любой объем кислорода, который мы оттуда берем, приводит к его недополучению другими учреждениями", - отметил Примуш.

По его словам, сейчас состояние больных, которые попадают в больницы, требует большого потребления кислорода для их лечения. В медучреждениях недостаток кислорода пытаются диверсифицировать баллонным кислородом, а в инфекционной больнице установлен кислородный генератор.

Примуш добавил, что в медучреждениях Хмельницкого разворачивают дополнительные койки, из-за чего не хватает реаниматологов. Одному такому специалисту приходится работать на два отделения.

К лечению больных с COVID-19 уже привлекли Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны, а на прошлой неделе развернули 100 дополнительных коек в Хмельницкой городской больнице.

По состоянию на 5 апреля, в области загруженность койко-мест с кислородом в учреждениях, оказывающих помощь больным с COVID-19, составила 62,6%. С 7 апреля Хмельнитчина переходит в "красную" зону эпидопасности.