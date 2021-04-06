РУС
В Хмельницком в COVID-больницах проблемы с кислородом: мы вынуждены ежедневно его искать, - горсовет

В Хмельницком в больницах, которые принимают больных с коронавирусом, возникли проблемы с обеспечением кислородом.

Об этом сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Роман Примуш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С кислородом сложная ситуация, скажу откровенно. Несмотря на то, что мы обеспечиваем бесперебойную поставку кислорода, это удается делать очень большими усилиями. Фактически всю прошлую неделю была остановлена ​​работа львовского завода, который нам постоянно поставляет кислород, и мы вынуждены в ежедневном режиме искать альтернативные поставки. При этом, должны понимать, что по всей территории Украины запрос на кислород огромнейший. Условно говоря, если мы договариваемся о поставке из Днипра, то завод, который производит там кислород, обслуживает Запорожье, Днепр, часть Киевской области. Это означает, что любой объем кислорода, который мы оттуда берем, приводит к его недополучению другими учреждениями", - отметил Примуш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увеличивать количество коек с кислородом дальше просто некуда, - Степанов

По его словам, сейчас состояние больных, которые попадают в больницы, требует большого потребления кислорода для их лечения. В медучреждениях недостаток кислорода пытаются диверсифицировать баллонным кислородом, а в инфекционной больнице установлен кислородный генератор.

Примуш добавил, что в медучреждениях Хмельницкого разворачивают дополнительные койки, из-за чего не хватает реаниматологов. Одному такому специалисту приходится работать на два отделения.

К лечению больных с COVID-19 уже привлекли Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны, а на прошлой неделе развернули 100 дополнительных коек в Хмельницкой городской больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине возрастает число тяжелых больных COVID-19: среди них много молодежи, - ОГА

По состоянию на 5 апреля, в области загруженность койко-мест с кислородом в учреждениях, оказывающих помощь больным с COVID-19, составила 62,6%. С 7 апреля Хмельнитчина переходит в "красную" зону эпидопасности.

больница (1449) карантин (16729) Хмельницький (481) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Обеспечьте больницы кислородом немедленно! Люди мучаются!
06.04.2021 13:26 Ответить
Так Зеленский обещал помочь,только Катару.
06.04.2021 13:28 Ответить
Зато дороги снова лепить начали. Бабки отмыть -- это не людей спасать.
06.04.2021 13:36 Ответить
06.04.2021 13:44 Ответить
А зачем, тем кто ходил на выборы по-приколу кислород? Срочно включайте телеканал "квартал95" пускай лечатся юмором.ведь смех продлевает жизнь.
06.04.2021 13:45 Ответить
по правді сказати, 60% хмельничани на останніх виборах проголосували за сволоту...
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=9112pf7691=63877pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
06.04.2021 13:54 Ответить
Те, що нові палати для COVIDних в місті обладнуються - це правда. Але поки що для легких, не для киснезалежних...
06.04.2021 13:46 Ответить
https://www.ukrnews24.net/v-es-priznali-svyaz-tromboza-i-vakciny-astrazeneca/ В ЕС признали связь тромбоза и вакцины AstraZeneca. Европейский регулятор признал, что препарат от коронавируса вызывает образование тромбов.
06.04.2021 14:16 Ответить
Стесняюсь спросить, а какой горсовет должен искать кислород для больниц Хмельницкого, киевский,львовский или житомирский?
06.04.2021 14:33 Ответить
 
 