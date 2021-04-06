РУС
Мужчина ранил ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде, злоумышленник задержан, - полиция

В результате происшествия четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным ведомства, сообщение о драке неизвестных лиц на территории автовокзала в Краснограде поступило в полицию ночью 4 апреля.

Полицейские установили, что мужчина, который нанес гражданам телесные повреждения, скрылся с места происшествия. Получив приметы злоумышленника, полицейские начали розыскные мероприятия и за час установили его личность. Правонарушителем оказался 29-летний житель города Краснограда.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника. Он также получил ножевое ранение.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Топ комментарии
+5
Сьогодні у ментів Краснограда просто бінго якесь. І стрілянина у вагоні і поножовщина.
06.04.2021 14:11 Ответить
+4
алкоголь делает из Вас - кацапа!
06.04.2021 13:34 Ответить
+4
треба культурно пити дома в колі родини під сальце по святам і кацаплячі роги не виростуть...
06.04.2021 13:52 Ответить
29 летний злоумышленник наверное родом из Песчанки, где сплошь москали - бандиты высланные туда еще в 18-19 веке из паРашки
06.04.2021 13:27 Ответить
москальский слід він усюди.
06.04.2021 14:10 Ответить
ну отдыхнули зато...покарантинили... ночью бухло ж где-то достали?
06.04.2021 13:32 Ответить
алкоголь делает из Вас - кацапа!
06.04.2021 13:34 Ответить
треба культурно пити дома в колі родини під сальце по святам і кацаплячі роги не виростуть...
06.04.2021 13:52 Ответить
а мужчину почему не задержали?
06.04.2021 13:48 Ответить
антоніна хєращенко наложниця авакава звідти родом мєстні на камеру розповідали що воно будучі там при начальстві комуніздив все що хотів навіть водонапорну башту спер поки його рюкзаков не пригрів оцінивши розмах(маю на увазі красноград Харьківської області),відео десь гуляє простором інтернету...
06.04.2021 13:49 Ответить
Сьогодні у ментів Краснограда просто бінго якесь. І стрілянина у вагоні і поножовщина.
06.04.2021 14:11 Ответить
Как Вы город назовете, так в нем и попьете.
06.04.2021 14:14 Ответить
надо ножи запретить. и камни. и палки.
07.04.2021 02:49 Ответить
 
 