Мужчина ранил ножом четырех человек на автовокзале в Краснограде, злоумышленник задержан, - полиция

В результате происшествия четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным ведомства, сообщение о драке неизвестных лиц на территории автовокзала в Краснограде поступило в полицию ночью 4 апреля.

Полицейские установили, что мужчина, который нанес гражданам телесные повреждения, скрылся с места происшествия. Получив приметы злоумышленника, полицейские начали розыскные мероприятия и за час установили его личность. Правонарушителем оказался 29-летний житель города Краснограда.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника. Он также получил ножевое ранение.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.