1 855 9

Сотрудники ГФС Киева уличили предприятие-участника "Большой стройки" в уклонении от уплаты 18,6 млн грн налогов

Сотрудники ГФС Киева уличили предприятие-участника

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачили должностных лиц частного предприятия, уклоняющихся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".

С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД.

Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства, формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.

На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.

Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.

аааа))) та ну! не может быть! вывсеврете)))))
показать весь комментарий
06.04.2021 13:28 Ответить
Ну собственна
показать весь комментарий
06.04.2021 13:28 Ответить
А зеленый шут уже уплатил налоги с многомиллиардного отката за велике крадивныцтво?!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:45 Ответить
ИТАК ПО ВСЕЙ СТРАНЕ - КЛОУН И КОМПАНИЯ, ВОРЮТ, ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ВОЙНЫ - ПОЗОР
показать весь комментарий
06.04.2021 13:46 Ответить
Здрісті, в/крадівництво за наші гроші. Ппц, ще чого захотіли!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:53 Ответить
Очень ин6тересно кого они там зацепили. Надеюсь не мелкую рыбешку.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:58 Ответить
Не этого ли РЫГОАННАЛА зацепили https://file.liga.net/persons/shkil-maksim
показать весь комментарий
06.04.2021 14:30 Ответить
так шо за предприятие то? тайна?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:37 Ответить
 
 