Сотрудники ГФС Киева уличили предприятие-участника "Большой стройки" в уклонении от уплаты 18,6 млн грн налогов

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачили должностных лиц частного предприятия, уклоняющихся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".

С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД.

Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства, формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.

На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.

Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.