НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк

Сотрудники Национального агентства по борьбе с коррупцией проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил главка ОАСКа Павел Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, в это трудно поверить, но… в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела – одно даже не довели до суда, второе - грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд", - пишет Вовк.

"В итоге они пришли к нам снова. Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей – иначе зрители устают и перестают хлопать", - добавил одиозный глава ОАСКа.

