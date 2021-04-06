РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14685 посетителей онлайн
Новости
8 707 66

НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк

НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк

Сотрудники Национального агентства по борьбе с коррупцией проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил главка ОАСКа Павел Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, в это трудно поверить, но… в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела – одно даже не довели до суда, второе - грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд", - пишет Вовк.

"В итоге они пришли к нам снова. Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей – иначе зрители устают и перестают хлопать", - добавил одиозный глава ОАСКа.

Читайте также: НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тыс. Деньги предназначались для одиозного судьи

Автор: 

НАБУ (4545) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Чергова порція сцяк прямо на пику «мудрому наріду»! )))
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
+14
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 8795

...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
+12
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 6597
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова порція сцяк прямо на пику «мудрому наріду»! )))
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
Тобто, вас влаштовує президент Зеленський?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:10 Ответить
От цікаво- до якого отвору тебе це цікавить? Єдине, що ваша отара може гарно робити, це тицяти копитом кнопку "спам".
показать весь комментарий
06.04.2021 14:46 Ответить
СКОЛЬКО ЭТА ПАДАЛЬ будет издеваться над правосудием !!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:40 Ответить
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 8795

...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
Так не сильно и ищут. Шоу для лохов.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:35 Ответить
(бздят))(пардон)))) хоть и братца вовчонка со взяткой взяли (пардон еще раз, за тавтологию)))
показать весь комментарий
06.04.2021 13:40 Ответить
НАБУ проводит обыски в ОАСКе. Ждем очередную фантастическую историю, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 6597
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
Когда уже это падло убьют к чертям собачьим?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:35 Ответить
раз Вовк так бахвальствует, неужели появилось чувство бессмертности и неуязвимости?.......
показать весь комментарий
06.04.2021 13:37 Ответить
Та у них у всіх таке є відчуття. А потім їх або вішають, або сидять по закордонах у еміграції і скаржаться на неблагодарний народ, який їх, таких красивих, вигнав.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:00 Ответить
сдохни, мразь!.. волчара поганый!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:40 Ответить
73/43%-тні зебіли, це ви в квітні 2019-го зупинили судову реформу!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:40 Ответить
Хорошо хоть остальные 143 потужни не успели
показать весь комментарий
06.04.2021 13:45 Ответить
не всі встигли, це правда. Але дещо встигли, наприклад, касапи зараз остерігаються нападати.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:10 Ответить
ПНХ, тварина пропагандонська Наче якась "рехворма" від ****** Потроха насправді була, а не просування корумпованих виродків у мантіях для власної потреби. Кого ти намагаєшься обдурити, пропагандонська сволота? P.S. Те, що Зелень таке ж мезотне гівно, як і сучий Потрох, у даному випадку нічого не змінює - реформу перетворив на блазнювання і посилення корупції, а також повний, остаточний розвал судової системи саме сучий Потрох, а не Зелень. Останній лише довалює черговий гнилий стовбур державності.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:46 Ответить
**** ти дебільна, уродина сволотна, ********** погань! Ти ***** навіть не здатен втямити, що таке реформи, і скільки часу потрібно для впровадження тої чи іншої. А особливо реформ в првоохороній та судовій системі, де потрібно міняти і законодавство, і кадри, і навіть колективний менталітет системи!

Здохни, зараза, не смерди
показать весь комментарий
06.04.2021 14:04 Ответить
Що заваджає новій владі завершити або почати нові реформи? Через два роки правління все, що зробив Зеленський , так це що він заявив в розмові із президентом Америки що він «дійсно налаштований боротись зі корупцією». Скільки можна налаштовуватись?! Вже проїла половина його терміна!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:14 Ответить
А вона справді була? То чого ти зі своєю отарою повітря псуєш, якщо суди працюють належним чином?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:52 Ответить
дебіл, втямити не можеш? Судова реформа була тобою зупинена, до завершення не дійшла!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:01 Ответить
Мля!!! Не вистачило 5 років щоб замінити менше 10000 суддів?
Чи порохоботи думали що в Петра буде 25-30 років, як в *****???
Треба було робити реформи а не хєрньою страдати.
Люди оцінили на виборах усі реформи Петра. Оцінять і Зе на виборах.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:14 Ответить
дебіл, ти хоч читав, як виписана процедура зміни суддів?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:18 Ответить
Скільки подоляцька контора буде тягнути тему про «попередників» ?! Про «загублену медичну систему» якось заглохло, адже навіть пересічний український ідіот вбачає в цій тезі відсутність логіки. А ось із судами корумпованими як бути?! Чому Зеленський через два роки свого правління не те що імплементує якусь свою програму або якусь реформу або попередню, або свою-він не робить взагалі нічого окрім дійсно ідіотської тактики брехні. По чому видно, що він «налаштований боротись із корупцією»?! Тим, за ввів «санкції» проти громадян України, котрі перебувають в Україні?! Це що за «реформа» така, що підміняє кримінальний кодекс?!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:20 Ответить
Скільки соєва контора буде тягнути тему про «наступників» ?!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:44 Ответить
Я не із «соєвої» контори, а пересічний американський громадянин, котрий знає і розуміє свою Батьківщину. Я тут як бр мовити «громадянський контроль», адже ваші громадяни крадуть і беруть хабарі нашою готівкою і грошима американських платників податків. Де реформи від президента Зеленського?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:48 Ответить
Тобто, тобі з льоху видніше? Ну дивись, а контролюй краще сектантів з BLM, тут і своїх недоумків вистачає.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:51 Ответить
ОК, троль детектед. Відповідей у тебе немає. Іди *****, тоді.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:53 Ответить
Пише кляузу модератору. Значить доля у вас така, жити як лохі поколіннями.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:56 Ответить
Отак "запарєбрікі" й паляться! А за твоєю адресою давно й надовго зайнято- ти ж там й сидиш!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:00 Ответить
«Наступники» прийшли до влади із обіцянками, ні? Де дії?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:50 Ответить
"Папєрєднікі" прийшли до влади із обіцянкою скінчити АТО за два тижні, ні? Де дії?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:53 Ответить
Пшел нах. Ти пустий троль.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:54 Ответить
не пустий, ні. А подляковий.

Я таких спамлю
показать весь комментарий
06.04.2021 15:02 Ответить
Авжеж- тупати копитом єдине, на що ти здатен!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 15:04 Ответить
Может хватит реформ? А то реформ всё больше и больше, а уровень жизни всё ниже и ниже. И так трицать лет подряд.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:46 Ответить
Ви хочете і далі красти наші гроші?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:49 Ответить
Зверніться до ФБР, бо ви мені дуже таксиста нагадуєте з фільма Брат-2.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:57 Ответить
Тоді у нього велфер віднімуть!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 15:04 Ответить
Альтернативно обдарований, затям- неможливо спинити те, чого не було!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:43 Ответить
ОК. Де план реформ? Два роки пройшло. Чому президент Зеленський обманює президента Байдена? Де признаки «налаштування» на боротьбу із корупцією?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:46 Ответить
Що- тобі особисто про це не повідомили? Ну, поки чекаєш, постав ці питання до свого хазяїна.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:50 Ответить
У мене немає «хазяїна». Я не бачу навіть натяків на зміни, котрі обіцяв пан Зеленський. Вас це влаштовує?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:51 Ответить
Я конче не бажаю бачити Петра Олексійовича не тільки президентом України, а й у політиці взагалі. Вас це влаштовує? До речі- живу я в Україні й податки сплачую тут же, так зрозуміло?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:55 Ответить
Пшел вон.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:56 Ответить
Те, що ти живеш в Україні ще не доказ, що ти не ідіот. Я також сплачую податки в Україні, між іншим. Такі як ти живуть в гівні поколіннями і це доля ваша така. Говорити «я плачу податки і маю право тягнути цю країну в сраку» означає, що ти відстале совкове лайно-деякі люди вкладають в Україну властні гроші незважаючи на рівність такого гівна як ти.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:00 Ответить
Если это говорит судья Вовк, то производить надо не обыски и задержания, а сразу вешать на ручках сейфов з баблом.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:42 Ответить
НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 9860
показать весь комментарий
06.04.2021 13:43 Ответить
Когда же этой суке Вовку разобьют его наглое хлебало, и составит компанию судье Чаусу.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:45 Ответить
НАБУ проводить обшуки в ОАСК. Чекаємо чергову фантастичну історію, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 4470
показать весь комментарий
06.04.2021 13:51 Ответить
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет
показать весь комментарий
06.04.2021 13:52 Ответить
В результаті обшуку ОАСК нечаянно прострілили голову скандального,зухвалого,наглого судді Вовка,в результаті суд закривається за непотрібністю.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:59 Ответить
что-то не та риторика у пашки.
как по мне - попытка изобразить спокойствие.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:02 Ответить
братишка волчары присядет и скажет братику спасибо.
как минимум это подсказка "несущим".
не у всех есть судейский иммунитет.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:05 Ответить
Его же вроде уже раза три должны были задержать и принудительно доставить в Высший антикоррупционный Суд. Или в чем-то опять неувязочка у клоунов вышла?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:02 Ответить
Ты Вовк, а не Стругацкий. Какая фантастика? Тут все реально.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:13 Ответить
нічьо йому не буде, спорю на літр пива!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:14 Ответить
Ну там его родного брата приняли с 100К баксов, которые он Вовку передать должен.
Но спорить я, безусловно, не стану, потому шо литр пива будет Ваш без вариантов.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:54 Ответить
В умелых руках ОАСК сказка становится былью, вот и взятки уже в древний обычай превратились.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:38 Ответить
Волчара излагает в портновском жанре😁.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:46 Ответить
Ну, что ждем в пятницу РНБО наложит санкции на всех судей?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:54 Ответить
О каком захвате власти идет речь?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:31 Ответить
Щось вже занадто розвелася популяція "вовків".
показать весь комментарий
06.04.2021 18:03 Ответить
 
 