"Пока это очень отдаленная перспектива", - Арестович о переносе консультаций ТКГ из Беларуси в другую страну

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что вопрос о переносе консультаций в рамках ТКГ после завершения карантина из Беларуси в другую страну является отдаленной перспективой из-за ситуации с COVID-19.

Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 6 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Пока это очень отдаленная перспектива. Не вижу, чтобы эпидемия Covid-19 прекращалась", - сказал Арестович

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности принятия участия украинской делегацией в дальнейших переговорах в режиме реального времени в Минске, поскольку Беларусь находится под влиянием России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

В 2018 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал перенести переговоры ТКГ из Беларуси в Астану (современный Нурсултан. - ИФ), поскольку они зашли в тупик.

Беларусь (7973) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (336)
Пустое место, Аферистович лезит со своим, никому не интересным мнением, во все дела... Посербывая чаек и делая многозначительные паузы, которые должны подчеркивать его глубокую осведомленность=) Диктатура клоунов
показать весь комментарий
06.04.2021 14:01 Ответить
Что лешенька,хазяин укатил в теплые страны позориться,а у тебя без хащяйского тухеса ломка языка?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:49 Ответить
После того как Кравчук назвал белорусов холуями, то лучше перенести.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:07 Ответить
арестович БОЛЬШААААЯ сволуч ,ОЧЧЧЕЕЕНЬ большая сволучччч!!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:07 Ответить
как может что-то видеть что то другое тот,.кто смотрит на мир глазами куйла ,Рашист тоже пока что не видит
показать весь комментарий
06.04.2021 15:17 Ответить
 
 