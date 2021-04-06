РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14612 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 736 66

Кремль сомневается, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой войны на Донбассе

Кремль сомневается, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой войны на Донбассе

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что вступление в НАТО поможет справиться с проблемой войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал Песков.

"Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее Зеленский в ходе разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо"

Автор: 

НАТО (10256) Песков Дмитрий (1986) россия (96929) Донбасс (26961)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Нам их сомнения абсолютно фиолетово. Страна моральных уродов будет еще нам что-то говорить.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:46 Ответить
+34
пусть не сомневается !
показать весь комментарий
06.04.2021 13:45 Ответить
+33
насчет Дамбаса не скажу,

но войну с рашкой предотвратить поможет однозначно !

НАТО - ДА !!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пусть не сомневается !
показать весь комментарий
06.04.2021 13:45 Ответить
кобыле под хвост пусть свои сомнения засунут
показать весь комментарий
06.04.2021 14:04 Ответить
Песков станет Украина членом НАТО мы вообще вас бл..ей кацапов будем микроскопом искать в Рашке...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:12 Ответить
Кремль переживает, что вступление в НАТО не даст им возможность терроризировать Украину .
показать весь комментарий
06.04.2021 15:02 Ответить
Нам их сомнения абсолютно фиолетово. Страна моральных уродов будет еще нам что-то говорить.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:46 Ответить
Лучше не сомневаться, а запасаться трусами, ибо срать в них придется каждую минуту.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:46 Ответить
изза кацапской диареи.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:19 Ответить
НАТА вижене звідти сепарню разом з вами.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:46 Ответить
Яке воно тупе, як мєньдєль. В нас не це основна проблема, а війна з вашим мордором, пісюн.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:47 Ответить
_Тупэ? Т. е. он как бы действительно хочет Украине блага, но тупит, да? По-моему вы сами тупите, а враг - просто ******!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:57 Ответить
рос-укр язьік нє.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:01 Ответить
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?hc_ref=ARSpGXl4KNOG3jSxw91fRQttt3TraJx727b10FayExnrFTWQDiDmhrdaqw8nn7X2EHk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=CH-R Олена Добровольська
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06

Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.

Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:47 Ответить
Кремль сомневается, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2851
показать весь комментарий
06.04.2021 13:47 Ответить
насчет Дамбаса не скажу,

но войну с рашкой предотвратить поможет однозначно !

НАТО - ДА !!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:47 Ответить
"... а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках..." - СКОКА-СКОКА??????????????????????????
показать весь комментарий
06.04.2021 13:49 Ответить
Вполне может быть. Они все донбаситы, они лугандоны, а еще они поголовно питирасты. Если всех пересчитать то скока-скока и будет.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:26 Ответить
"Внутренняя проблема" Украины сидит в кремле.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:50 Ответить
Пусть валят долбаные кацапы на СВОЮ родину!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:50 Ответить
в шалтай болтаев и родины нет
показать весь комментарий
06.04.2021 14:19 Ответить
Кремль - это банда террористов и не более!!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:52 Ответить
Саме цього кремлівсько-ботоксна морда і бздить,бо получе так,як вагнерівці в Лівані.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:52 Ответить
Коли звали *****,ті люди у нас не питали.Чому ми повинні прислухатись до їхньої думки?ПТН-ПНХ разом з тими хто його звав.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:54 Ответить
НАТО под Ростовым..... кремль уже тихо ходит под себя..... песков лживое чучело как не крути......
показать весь комментарий
06.04.2021 13:54 Ответить
Письков, пока Украина с нынешней властью вступит в НАТО, вы с }{уйлом уже давно будете в своём "раю", и уж вас эти вопросы точно волновать не будут.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:54 Ответить
А с какого фига спрашивать Дамбас?Еще Рязань еще спросите.Кстати,Воронеж уже задумался.Граждан рашки из дамбаса - на выход.Деокупация,перевоспитание в фильтрационном лагере,поражение в правах лет на 10,а тогда может быть ...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:55 Ответить
Никаких лагерей и фильтрации. Только чемодан и вокзал.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:59 Ответить
_Мнение врага, желающего уничтожения Украины и всяческого ей зла должно - разумеется! - абсолютно полностью игнорироваться.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:55 Ответить
Последние дни начал активно мониторить украинское небо по flight radar. Много интересных вещей узнал об украино-американской дружбе. Конечно, дружба по нато с мадярами или португальцами нам мало что даст, а вот янки воистину братский народ. Если рашисты влезут, то их ждёт окуительный сюрприз даже не смотря прокацапского говнокомандующего и всей его малороской шоблы.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:56 Ответить
маланскороской шоблы
показать весь комментарий
06.04.2021 15:21 Ответить
Вот мне лично попуп на мнение людей дамбаса потому как я их видеть гражданами Украины не хочу совсем. Мне важна Украина и люди которые ее любят. А для сохранности этих людей нужно НАТО.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:56 Ответить
Нам не потрібні сподівання і думки кремлівських варварів.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:57 Ответить
В Украине нет внутренних проблем . У нас одна проблема - 2295,04 км границы с ордой .
показать весь комментарий
06.04.2021 13:58 Ответить
Не надо воевать, сделайте одну вещь, американцы.
Как сказал мне один очень небедный расеянин, благополучно съехавший из расеи и ведущий бизнес в Европе, дети практических всех денежных мешков расеи и ведущих политиков живут в Америке и имеют американское гражданство, начиная с детей Лаврова, министра иностранных расейских дел.
Отправьте этот выводок обратно на родину, и бизнес-политическая элита своими руками придушит путлера где-нибудь в уголке.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:06 Ответить
Категорически согласен. А вместе с этим еще и просто перекройте выезд всех обычных россиян вообще куда либо. Делайте санкции каждому кацапу. Ибо они и есть путин. Все вместе.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:13 Ответить
Нет на это политической воли, сочтен будет сей шаг дискриминацией разными Амнисти интернешенал.
Хотя я аннулировал бы энное количество видов на жительство русских людей в Украине и отправил их обратно в землю русскую, православную, "где так вольно дышит чИлавек...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:23 Ответить
Нефть и газ еще надо перестать покупать у рашки за деньги! Только в обмен на продовольствие и медикаменты (контрацептивы в основном)
показать весь комментарий
06.04.2021 15:23 Ответить
Они не за Украину будут воевать, а за безопасность как минимум Европы. Украина это только первый шаг для возвращения Москвы на рубежи совка. За нашей страной подут страны Балтии и Польша. Просто не мгновенно, а чуть погодя. А если нас отдадут на растерзание, то вполне себе можно будет наблюдать как вонючие кирзачи будут мыть в Лиссабоне. ЕвропаНаш. Вот что движет восточной ордой, этой коллективной путинской мордой.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:07 Ответить
Проблемы Украины будут до тех пор, пока существует Московия. И не только Украины, но и всех стран, у которых по соседству находится страна - гопник и государство изгой под названием Расея
показать весь комментарий
06.04.2021 13:59 Ответить
ось вони, кремлівські варвари - https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/ - ріжуть голови живим в Сірії... вони також є в лугандонії і донбабве, несуть "щастя" свого варварського міра... по їх термінології - русскава міра...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:00 Ответить
У пресс Писькова огворка по Фрейду. Именно этого рашка боится больше всего.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:02 Ответить
возможно и нет, но это не важно, важно что это поможет справиться с рашкой. Надо смотреть на высшые и благородные цели, а донбосау хоть и резервцией станет - это решит Украина.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:04 Ответить
НАТО та ядерну зброю в Україну! Смерть кацапським окупантам!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:05 Ответить
Дмітрій. Йоржік називається Дмітрій і не потрібно в укрверсії цензора поганити гарне українське імя Дмитро.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:06 Ответить
От якось абсолютно фіолетово, що воно "думає". Було б прекрасно, аби прийняли.
Не через "вимогу" ВАЗеленського і його хламідії, ради України.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:08 Ответить
на мнение маЦквы - насрать.....
показать весь комментарий
06.04.2021 14:09 Ответить
Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 4508
показать весь комментарий
06.04.2021 14:14 Ответить
кацапские непрошеные мнения
показать весь комментарий
06.04.2021 14:17 Ответить
Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1207
показать весь комментарий
06.04.2021 14:19 Ответить
как пели диды "сомненья прочь! уходит nach отдельный, отдельный ваш ********** батальон"
показать весь комментарий
06.04.2021 14:24 Ответить
А шо ,писькова кто-то будет спрашивать?..
показать весь комментарий
06.04.2021 14:27 Ответить
Ні! Краще буде в сраному тайожному союзі!...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:29 Ответить
Очень надеюсь,что наблюдая за зекретином,нас пожалеют и возьмут в НАТО...но как теперь полыхает у свинособак по всему инету ,даже от разговоров про это-песня)))
показать весь комментарий
06.04.2021 14:38 Ответить
Если сомневается значит так и надо....первое..второе-мнение рабов никого не интересует...третье их бамбас никому не нужен территория с моральными уродами тоже...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:39 Ответить
Поможет.... поможет....
Строим ракетную базу НАТО в луганде или 2ве...
И усе.....
Рашка сосет х-й
показать весь комментарий
06.04.2021 15:04 Ответить
Що б не сказав відносно України цей кондом це завжди брехня і лицемірство . ЗАВЖДИ(!) .Жодного разу не чув від нього реальний чесний месседж у бік України
показать весь комментарий
06.04.2021 15:05 Ответить
Чесность не их конек, москали всегда врут, воруют и убивают.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:12 Ответить
Подсказка туповатому мокше Писькову: Пока проблема Крыма и Лугондона не решена, не будет никакого НАТО.А эта проблема создана московской ордой специально, Она никогда не решится. Тонко работают рашенфашисты.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:10 Ответить
Ну и пусть сидят с путинской ******* за щекой, кому тут нужен этот зоопарк с отравленной русской пропагандой беспросветной ватой, тут и своих имбецилов хватает
показать весь комментарий
06.04.2021 15:11 Ответить
Насранть и размазать на него и его сомнения - к слову будет находится в своей привычной среде
показать весь комментарий
06.04.2021 15:20 Ответить
Паспорта кацапские пораздавали на лугандоне и теперь Украина должна спрашивать мнения у кацапов?
показать весь комментарий
06.04.2021 15:35 Ответить
Кремль сумнівається, що вступ до НАТО допоможе Україні впоратися з проблемою війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 5014
показать весь комментарий
06.04.2021 17:30 Ответить
Они своё "мнение" уже "высказали" в 2014 году. Не захотели "кормить" Евросоюз и перебиваются гуманитаркой. Лет через 50-т (и то после деокуппации) можно будет посчитать нужным выслушать их мнение.
показать весь комментарий
06.04.2021 18:24 Ответить
 
 