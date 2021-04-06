Кремль сомневается, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой войны на Донбассе
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что вступление в НАТО поможет справиться с проблемой войны на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал Песков.
"Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой", - добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее Зеленский в ходе разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.
Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
но войну с рашкой предотвратить поможет однозначно !
НАТО - ДА !!!!!
Как сказал мне один очень небедный расеянин, благополучно съехавший из расеи и ведущий бизнес в Европе, дети практических всех денежных мешков расеи и ведущих политиков живут в Америке и имеют американское гражданство, начиная с детей Лаврова, министра иностранных расейских дел.
Отправьте этот выводок обратно на родину, и бизнес-политическая элита своими руками придушит путлера где-нибудь в уголке.
Хотя я аннулировал бы энное количество видов на жительство русских людей в Украине и отправил их обратно в землю русскую, православную, "где так вольно дышит чИлавек...
Не через "вимогу" ВАЗеленського і його хламідії, ради України.
Строим ракетную базу НАТО в луганде или 2ве...
И усе.....
Рашка сосет х-й