Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что вступление в НАТО поможет справиться с проблемой войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал Песков.

"Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей, а если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым, неприемлемой перспективой", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее Зеленский в ходе разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо"