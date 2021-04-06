ВР может провести внеочередные заседания для изменения календарного плана и принятия срочных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает проведение внеочередных заседаний Верховной Рады, в том числе для внесения изменений в календарный план работы парламента в связи с усилением карантинных мер в Киеве.

Об этом она заявила сегодня агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос (об изменении календарного плана работы Верховной Рады. - Ред.) сейчас дискутируется. Действительно, вероятность изменить календарный план существует, учитывая, что в Киеве продлен карантин и введены более суровые карантинные ограничения", - сказала Кравчук.

По мнению народного депутата, этот вопрос рассмотрит согласительный совет руководителей фракций и групп в понедельник.

"Я думаю, что этот вопрос будет решен 13 апреля на согласительном совете и согласительный совет при поддержке большинства фракций может созвать такое внеочередное заседание, чтобы во вторник изменить этот календарный план", - отметила замглавы фракции.

Кравчук обратила внимание, что изменения в календарный план работы парламента могут быть приняты только на пленарных заседаниях Верховной Рады.

По ее словам, если такое решение будет принято, то полноценная пленарная неделя, как и предусматривает действующий календарный план, состоится в последнюю неделю апреля.

"Но во вторник, в любом случае, народные депутаты должны прийти под купол (зал пленарных заседаний находится под куполом здания Верховной Рады. - Ред.) на очередное и внеочередное заседания", - подчеркнула Кравчук.

Народный депутат также не исключила проведение еще одного внеочередного заседания парламента для решения актуальных проблем. "Возможно, мы будем инициировать еще дополнительное внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, поскольку есть ряд срочных вопросов", - сказала она.

К числу безотлагательных вопросов Кравчук отнесла законопроект, который освободит выпускников этого года от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации. По ее словам, люди также ждут принятия закона по реструктуризации валютных кредитов, поскольку 21 апреля прекращает действие мораторий на выселение из ипотечного жилья, приобретенного в валюте. "Поэтому важно эти законопроекты принять", - подчеркнула депутат.

Она также высказала мнение, что если народные депутаты из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) на очередном заседании Верховной Рады будут продолжать настаивать на рассмотрении многочисленных поправок в Земельный кодекс, то это в период локдауна будет выглядеть неадекватным.

"Если коллеги из ОПЗЖ и "Батькивщины" далее будут настаивать на этих всех поправках, то в период локдауна, когда людей просят работать дистанционно, такое присутствие народных депутатов и голосование за сотни, тысячи поправок не выглядит адекватным", - сказала Кравчук.