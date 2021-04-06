РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14612 посетителей онлайн
Новости
7 082 9

"Нужна позиция еще двух сторон", - Кремль об инициативе Украины о переносе площадки для переговоров ТКГ

Российская сторона пока ничего не знает о планах Украины перенести из Минска площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Но в любом случае нужна позиция еще двух сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, пока не понятно, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске после возвращения к офлайн встречам.

"Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, - Резников

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности принятия участия украинской делегацией в дальнейших переговорах в режиме реального времени в Минске, поскольку Беларусь находится под влиянием России.

Беларусь (7973) Песков Дмитрий (1986) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах !
показать весь комментарий
06.04.2021 14:02 Ответить
Причём мелкими шажками
показать весь комментарий
06.04.2021 14:28 Ответить
Пора заканчивать эту маструбацию.Ни к чему доброму она не приведет.Путя на деле показывает, что клал он с прибором на всех.Он понимает только силу. Азеры и Турки ему это наглядно доказали.Утерся и умылся.А если заглядывать ему то в глаза,то в задницу,это путь в прорву.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:16 Ответить
А українська позиція з приводу перенесеня переговорного майданчика з Білорусі має бути дуже проста: або так, або ніяк.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:18 Ответить
Двух сторон? А это каких, если Рашка "не сторона конфликта", а никакие такие дырляндии не являются субъектами международного права?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:19 Ответить
Якщо вас не влаштовує будете збиратись удвох.От і вся позиція.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:22 Ответить
Які це "сторони" - піськов не конкретизує; щоб не видавати, що він також "та сторона"
показать весь комментарий
06.04.2021 14:30 Ответить
Пусть идут НАХ!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:02 Ответить
 
 