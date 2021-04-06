"Нужна позиция еще двух сторон", - Кремль об инициативе Украины о переносе площадки для переговоров ТКГ

Российская сторона пока ничего не знает о планах Украины перенести из Минска площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе. Но в любом случае нужна позиция еще двух сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, пока не понятно, насколько официальной является позиция Украины об отказе проводить заседания ТКГ в Минске после возвращения к офлайн встречам.

"Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", - добавил Песков.

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности принятия участия украинской делегацией в дальнейших переговорах в режиме реального времени в Минске, поскольку Беларусь находится под влиянием России.