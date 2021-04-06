Россия стягивает войска на границе с Украиной для быстрой переброски кадровых военных РФ в ОРДЛО, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ.

"Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", - сказано в сообщении.

В то же время, в ГУР отмечают, что в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество безвозвратных и санитарных потерь среди российских оккупантов.

Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военных и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности.