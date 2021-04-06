Россия стягивает войска на границе с Украиной для быстрой переброски кадровых военных РФ в ОРДЛО, - разведка
Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ.
"Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", - сказано в сообщении.
В то же время, в ГУР отмечают, что в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество безвозвратных и санитарных потерь среди российских оккупантов.
Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военных и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ндааа...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто зараз їх там нема?
закон про тероборону не прийнятий, ніякої роботи в тилу не ведеться, на передку - "не стріляй" (((
Уся новітня зброя якогось хрена у нацгвардії ... Виробництво і закупки - в зеленій жо .....
«За даними розвідки стало відомо, що 4 квітня в районі населеного пункту Сокольники, що знаходиться на тимчасово окупованій території, «виявляючи чудеса інженерної обізнаності» і здійснюючи конструктивні зміни в протівопіхотній міні ПОМ-2, забороненій Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів - 200, один - важкий 300»,
Але в будь-якому випадку мінус по оркам - sehr gut!