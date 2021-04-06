РУС
Россия стягивает войска на границе с Украиной для быстрой переброски кадровых военных РФ в ОРДЛО, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности, за счет усиления взаимодействующих соединений и частей, дислоцированных на территории России вблизи границы с Украиной.

Так, по данным украинской разведки, с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа ВС РФ за счет прибытия в командировку личного состава на неопределенный срок из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов ВС РФ. 

"Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", - сказано в сообщении.

В то же время, в ГУР отмечают, что в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами растет количество безвозвратных и санитарных потерь среди российских оккупантов.

Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военных и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности.

+9
Пусть собираются в кучу. Удобрения из них украинской земле очень пригодятся.
06.04.2021 14:12 Ответить
+8
расеянин!, передай последний привет тупину семье и невесте -ты вернёшся грузом 200!...
06.04.2021 14:15 Ответить
+7
Для русских момент весьма удачный, ведь офис клована и конторы спецслужб заполонили русские агенты, ни одно действие наших спецслужб для кацапов тайным не является...
06.04.2021 14:12 Ответить
Чем они в ОРДЛО это стадо будут кормить ? Гуманитаркой ?
06.04.2021 14:12 Ответить
и в чем причина криков НАСТУПАЮТ!!! если сие есть простая ротация ВС РФ и понты от Москвы...?????
06.04.2021 14:18 Ответить
простая ротация...
ндааа...
06.04.2021 14:35 Ответить
Одне зкріпне сліво: продразверстка.
06.04.2021 14:19 Ответить
_Плюс саботировали вооружение армии, ракетную программу. Разминировали и отвели от подготовленных и укреплённых позиций, отобрали оружие, боеприпасы и арту, запретили вести разведку и стрелять по врагу. Если после всего этого украинцам всё ещё не дошло кто такие зе и банда, на кого они работают, значит они конченые кретины и умственно отсталые.
06.04.2021 14:19 Ответить
расеянин!, передай последний привет тупину семье и невесте -ты вернёшся грузом 200!...
интересно с можно меня тоже считать разведкой если я понимаю .что войска к дыре стягивают для усиления а не на барбекю ?
06.04.2021 14:16 Ответить
Это отвлекающий... они рубица будут в Херсон, вода в Крым нужна, катастрофически.
06.04.2021 14:17 Ответить
Подождите,подождите, еще главный в глаза не заглянул, там не должно быть ни какой войны. Вот только песок Катарский отряхнет.
06.04.2021 14:19 Ответить
про какой авторитет пишешь? зеленая сволочь сдала Украину, а воно поехало в катар на доклад своим кураторам из москвы.
06.04.2021 14:32 Ответить
Це самий реальний варіант - провокація і під шевронами і прапорами ордло відсікають територію з кримським каналом. Зато Вована не попадуть, від далеко.Старається бідолага, щоб у Криму була вода, а то що там його будинки і квартира без води. А так буде там героєм, поставлять пам'ятник "за спасіннє миролюбівага расєйскага наріда від бандьор, які хотіли заморити їх спрагою".
06.04.2021 14:33 Ответить
Тобто зараз їх там нема?
06.04.2021 14:52 Ответить
зелений ***@н профукає усе, йому "какая разніца" ...
закон про тероборону не прийнятий, ніякої роботи в тилу не ведеться, на передку - "не стріляй" (((
Уся новітня зброя якогось хрена у нацгвардії ... Виробництво і закупки - в зеленій жо .....
06.04.2021 14:56 Ответить
..пі
06.04.2021 19:12 Ответить
***
«За даними розвідки стало відомо, що 4 квітня в районі населеного пункту Сокольники, що знаходиться на тимчасово окупованій території, «виявляючи чудеса інженерної обізнаності» і здійснюючи конструктивні зміни в протівопіхотній міні ПОМ-2, забороненій Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу - двоє окупантів - 200, один - важкий 300»,
06.04.2021 14:59 Ответить
була інфа, що мавпи вирішили погратися з Ф-1 та догралися..
Але в будь-якому випадку мінус по оркам - sehr gut!
06.04.2021 15:25 Ответить
Уже про это как пару дней весь мир вопит, а наша разведка только раздуплилась.
06.04.2021 16:25 Ответить
Наступ з лугандонії не дуже добра штука для кацапів,там багато наших військ,пристріляні дороги,розвідка всередині добре працює.А на інших напрямках це проблема...
06.04.2021 16:38 Ответить
Где наши хваленные Ольха м?Все эти передвижения техники и места дислокации можнт уничтожить высокоточными ракетами!!!
06.04.2021 18:08 Ответить
Русские ублюдки .
06.04.2021 19:11 Ответить
 
 