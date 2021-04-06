РУС
Новости Приговор Стерненко
Очень важно найти организаторов и заказчиков покушений на Стерненко, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что уголовные дела по расследованию покушений на активиста Сергея Стерненко будут находиться на ее личном контроле, и будет сделано все, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

"Для меня кейс по Стерненко очень важный, потому что траектория движения этого уголовного производства двусторонняя – сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позднее получил приговор суда, но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко? Отмалчиваться я не позволю. Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию посягательств на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненко", - объяснила генпрокурор.

По ее словам, три уголовных дела по покушениям на Стерненко, объединены в одно и переданы для расследования в СБУ.

"Сейчас мне докладывают раз в три дня, что происходит по этому делу… Мы со своей стороны сделаем все, чтобы разобраться и довести до суда обвинительный акт в отношении лиц, которые действовали против Стерненко", - добавилагенпрокурор.

Читайте также: Данилов: нужно проанализировать, не стоят ли за приговором Стерненко заказчики

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

По версии следствия, Демчук организовал встречу с потерпевшим депутатом Щербичем, который был за рулем машины, на которой его увезли в подвал, и вместе со Стерненко он якобы наносил потерпевшему повреждения. Демчук и Стерненко отрицают свою причастность к преступлению. Стерненко считает дело "политически мотивированной расправой от Труханова".

Также читайте: Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю

+18
А организаторы покушения на двери уже найдены? Целое заседание Рады было по этому поводу.
06.04.2021 14:15 Ответить
+14
даже если бы он перед камерами в прямом эфире застрелил бы троих сепаров, я бы поддержал его, ибо я не вижу разницы между военным который мочит окупантов и сепаров на донбассе и активистом который мочит тех же внутри страны.
06.04.2021 14:38 Ответить
+12
Цинічна курва, усі замовники відомі і чудово почуваються, це ті кого Стерненко виводив на чисту воду і кому ломав злочинні плани
Це в першу чергу - мер Одеси, кримінальний прищ, Труханов
Аваков, Медведчук, сама Венедиктова і їхні прихвостні ....
Свободу Стерненку!
06.04.2021 14:31 Ответить
аж три раза важно...
06.04.2021 14:11 Ответить
Неужели?
06.04.2021 14:12 Ответить
показуха
06.04.2021 14:35 Ответить
А организаторы покушения на двери уже найдены? Целое заседание Рады было по этому поводу.
06.04.2021 14:15 Ответить
Что-то в лесу сдохло?
Или в соответствующую скважину вставили правильный ключ?
06.04.2021 14:15 Ответить
поки що лише приміряються вставити... Зараз вставляють першому, - кловану.
показать весь комментарий
Судячи із статті на російському ресрсі ("Русский еврей"), "Кловану" -так "вставили фітіля"... "Зірково-смугастого...". На днях заявив, що єдиний шлях для вирішення конфлікту на Донбасі - ВСТУП УКРАЇНИ ДО НАТО... Цікаво, а коли він від "сірого віце-президента", почне позбавляться?...
показать весь комментарий
Одни слова, а Стерненко сидит.
показать весь комментарий
даже если бы он перед камерами в прямом эфире застрелил бы троих сепаров, я бы поддержал его, ибо я не вижу разницы между военным который мочит окупантов и сепаров на донбассе и активистом который мочит тех же внутри страны.
показать весь комментарий
"під особистий контроль"?
у Зе-наріка навчилася?
пи..пец справі.
показать весь комментарий
О даааа дуже важно знайти замовників в битовусі! І то не важно що він добивав ножем вже лежачого на землі, а підозрюваний не підозрюваний, а потерпілий. Занавіс, аплодисменти недокраїні...
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/404673 - це ще один 73/43%зебіл в мою кондуїтну колекцію. Скоріш за все - з числа зажопів. Але виясняти сорт цього гівна спеціально не збираюся.
показать весь комментарий
Цинічна курва, усі замовники відомі і чудово почуваються, це ті кого Стерненко виводив на чисту воду і кому ломав злочинні плани
Це в першу чергу - мер Одеси, кримінальний прищ, Труханов
Аваков, Медведчук, сама Венедиктова і їхні прихвостні ....
Свободу Стерненку!
06.04.2021 14:31 Ответить
ц - цинізм.
показать весь комментарий
от цинічна та брехлива потвора
показать весь комментарий
А Стерненко ведь не один по делу идет. Почему ему такой почет и уважение? Его сожительница, помощницей, у лучшего министра здравоохранения была - У. Супрун. Кстати Ульяна за него сильно топит, а за другого никто и никак.
показать весь комментарий
Сиди на бутылке молча, страдалец
показать весь комментарий
А что значит этот мем? Сидеть на бутылке))) Прикольно)))
показать весь комментарий
А ты сидел?
показать весь комментарий
Дном вверх или вниз?
показать весь комментарий
Никак не могут решить, в каком месте ставить запятую.
показать весь комментарий
Вершина цинізму в тому, що справу відносно Стерненка відправили до суду і засудили, а тих хто на нього здійснював 3 рази напади ні, а коли йдеться про причинно-наслідковий зв"язок між діями Стерненка і нападами на нього, а також самообороною, а ще спробою затримати злочинців, які чинили опір після невдалого замаху, то що, як кажуть у південній Пальмірі - "картина маслом", а чи винен тоді Стерненко, а чи не зарано патріоту вирок? Це щоб на сепарів не наїжджав чи на бандюгана Труханова зі всією корупційною і прорашистською наволоччю.
показать весь комментарий
Очень важно найти организаторов и заказчиков покушений на Стерненко.-Изображает озабоченность торпеда мафии Коломойского.
показать весь комментарий
Одесских ментов найти не можете?
показать весь комментарий
Модель майбутнього від Джорджа Орвелла у книзі "Україна 2019- 2021"
показать весь комментарий
Такої тупої сцянини в очі не було навіть при Янику.
показать весь комментарий
Стерненка вже посадили, а тепер почнуть шукати організаторів і замовників замахів на нього...
показать весь комментарий
