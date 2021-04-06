РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14612 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 179 21

Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский

Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский

Поставка вакцин и количество вакцинированных лиц увеличится уже в этом месяце.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области - сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.

"Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону", - сказал глава правительства.

"Глава государства поинтересовался, сколько вакцин прибудет в Украину в этом месяце. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в середине месяца ожидаются первые поставки в рамках программы COVAX. Также ожидают новую партию китайского препарата Sinovac", - подчеркивают в ОПУ.

Кроме этого, сообщается, что Зеленский акцентировал внимание на необходимости финансовой помощи бизнесу, пострадавшему во время локдауна.

Читайте также: Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко

"Малый и средний бизнес - это важная составляющая украинской экономики, и прежде всего - это наши люди. Сегодня, во время глобальной пандемии, им более не на кого положиться, как на государство. И мы - государство - должны помогать и отстаивать наших людей в это трудное время ", - отметил президент.

В ходе совещания также отмечалось, что Министерство здравоохранения во исполнение решения СНБО разрабатывает обновленный план вакцинации.

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) карантин (16729) предприниматели (1237) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Малый и средний бизнес мечтает , чтобы им государство не помогало и не мешало .
показать весь комментарий
06.04.2021 14:18 Ответить
+5
ти вже ж допоміг Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4434
показать весь комментарий
06.04.2021 14:16 Ответить
+3
Необходимо как можно быстрее помочь моему бизнесу - "Квартал" пострадал во время локдауна, - Зеленский

fixed
показать весь комментарий
06.04.2021 14:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти вже ж допоміг Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4434
показать весь комментарий
06.04.2021 14:16 Ответить
Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9488
показать весь комментарий
06.04.2021 14:40 Ответить

«Потому что Ахметов - петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
Автор: Александр Панько «Ф
Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/video/299428-potomu-chto-ahmetov%C2%A0-petuh-v-efire-telekanala-proizoshel-neprijatnyj-dlja-oligarha-kurez
показать весь комментарий
06.04.2021 14:17 Ответить
Необходимо как можно быстрее помочь моему бизнесу - "Квартал" пострадал во время локдауна, - Зеленский

fixed
показать весь комментарий
06.04.2021 14:17 Ответить
Малый и средний бизнес мечтает , чтобы им государство не помогало и не мешало .
показать весь комментарий
06.04.2021 14:18 Ответить
Невже воно повернулося? Хай би відпочивало до скону світ за очі.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:20 Ответить
бабло на цю допомогу є?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:23 Ответить
Так зелечмо уже помог каломойше на 300млн, ахметову - на 600. Сколько можно им помагать за нас счет?!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:24 Ответить
аааа, для цих бабло знайдеться....
показать весь комментарий
06.04.2021 14:34 Ответить
Олигархи потирают свои липкие рученки..
показать весь комментарий
06.04.2021 14:31 Ответить
Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4253

- Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам - 8 тис грн.
Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский - Цензор.НЕТ 129
показать весь комментарий
06.04.2021 14:33 Ответить
і для цих - також бабло знайдуть....
показать весь комментарий
06.04.2021 14:35 Ответить
А Зеля уже приехал? ..... непорядок, Арьев расстроится
показать весь комментарий
06.04.2021 14:43 Ответить
Необхідно якнайшвидше допомогти бізнесу, який постраждав під час локдауну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7612
показать весь комментарий
06.04.2021 14:48 Ответить
Помощь бизнесу, разному, это не повышать тарифы на газ, прикрываясь "рынком" или формулой; и на отопление,когда за "бортом" температура такая, что в пору отключить, а нет команды; на э/э (в угоду собственникам "зеленой" энергетики; и ветряков, гробящих экосистему; не повышать налоги, для суперпремий и улучшания благо состояния и материального улучшения жизни тех, кто ворует безбожно из нашей госкопилки... Очень плохо, когда госИнституции не выполняют свои функции. Ау, Государство!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:56 Ответить
Вы с кем аукаетесь? Там три мартышки и все слепоглухнемые!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:09 Ответить
Идиоты не трогайте малый бизнес, когда все ФОПы дома сидели - супермаркеты и Эпицентры работали, потом фискализацией добили.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:58 Ответить
Как же они похожи, х#йло и клоун .
показать весь комментарий
06.04.2021 15:11 Ответить
Найкраща допомога бізнесу та всім українцям з боку клоуна буде коли воно кудись далеко поїде і ніколи не повернеться.
показать весь комментарий
06.04.2021 22:56 Ответить
 
 