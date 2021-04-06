Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский

Поставка вакцин и количество вакцинированных лиц увеличится уже в этом месяце.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области - сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.

"Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону", - сказал глава правительства.

"Глава государства поинтересовался, сколько вакцин прибудет в Украину в этом месяце. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в середине месяца ожидаются первые поставки в рамках программы COVAX. Также ожидают новую партию китайского препарата Sinovac", - подчеркивают в ОПУ.

Кроме этого, сообщается, что Зеленский акцентировал внимание на необходимости финансовой помощи бизнесу, пострадавшему во время локдауна.

"Малый и средний бизнес - это важная составляющая украинской экономики, и прежде всего - это наши люди. Сегодня, во время глобальной пандемии, им более не на кого положиться, как на государство. И мы - государство - должны помогать и отстаивать наших людей в это трудное время ", - отметил президент.

В ходе совещания также отмечалось, что Министерство здравоохранения во исполнение решения СНБО разрабатывает обновленный план вакцинации.