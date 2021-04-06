Выводы о продлении жесткого карантина в Киеве можно будет сделать как минимум в эту пятницу, - Рубан

Выводы о том, нужно ли продлевать усиленные карантинные меры, введенные в Киеве с 5 апреля, можно будет делать минимум в пятницу.

Об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Выводы о продлении (усиленных карантинных мероприятий. - Ред.) необходимо делать минимум после недели мониторинга за ситуацией - на этой неделе можно сделать минимум в пятницу и на следующей неделе делать предварительные прогнозы о продлении или отмене локдауна", - сказал Рубан.

Киев с 5 по 16 апреля ввел более строгие карантинные ограничения.

Так, в столице решили закрыть все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только навынос или доставку.

В КГГА говорят, что решение о том, будут ли продлевать жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать через неделю - принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19.

Между тем, в Киеве 57 тыс. активных больных коронавирусом - за минувшие сутки обнаружили еще 1,4 тыс. инфицированных, 39 человек умерли.