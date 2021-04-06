РУС
Выводы о продлении жесткого карантина в Киеве можно будет сделать как минимум в эту пятницу, - Рубан

Выводы о том, нужно ли продлевать усиленные карантинные меры, введенные в Киеве с 5 апреля, можно будет делать минимум в пятницу.

Об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Выводы о продлении (усиленных карантинных мероприятий. - Ред.) необходимо делать минимум после недели мониторинга за ситуацией - на этой неделе можно сделать минимум в пятницу и на следующей неделе делать предварительные прогнозы о продлении или отмене локдауна", - сказал Рубан.

Киев с 5 по 16 апреля ввел более строгие карантинные ограничения.

Так, в столице решили закрыть все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.

Заведения общественного питания смогут работать только навынос или доставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевских работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах, - начальник ГУ Госпродпотребслужбы Рубан

В КГГА говорят, что решение о том, будут ли продлевать жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать через неделю - принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19.

Между тем, в Киеве 57 тыс. активных больных коронавирусом - за минувшие сутки обнаружили еще 1,4 тыс. инфицированных, 39 человек умерли.

+3
В воскресенье прогуливался в киевском Пассаже. Мажорные магазины, типа барберри, эскада, тодс, гуччи как работали так и работают. Потушили свет и продолжают барыжить. Мало того, что посетители без масок, так еще и персонал вообще не придурюивается правил. Такая же фигня и в автосалоне ауди на днепровской набережной. А вы лошары с мелкого бизнеса продолжайте и дальше сидеть в злыднях. Вы сами голосовали на выборах по-приколу, вас никто не заставлял.
06.04.2021 14:40 Ответить
При чём Виталя ? Маска должна быть на морде , а не под ней .
06.04.2021 14:27 Ответить
Меня, как коренного киевлянина, Виталик устраивает как мэр. За последние 30 лет видел многих ****** типа косаковского, попова и прочих. Уж лучше городом управляет боксер, чем очередной обдолбленный петух из квартала95
06.04.2021 14:44 Ответить
Ты *****? Виталька Киев просто отдал на разорение ордам застройщиков и тупо забил на развитие инфраструктуры
06.04.2021 16:00 Ответить
***** - твоей мамки сынок. У орд застройщиков есть фамилии: микитась, татаров и прочие Я что-то не вижу против них уголовных дел от чисто своего прокурора. Точно так я не вижу от мусарки исполнения судебных решений выигранных кмда по резонансным застройкам.
Кстати, назови хоть один город Украины в котором по-твоему развивается инфраструктура как надо.
06.04.2021 16:52 Ответить
Попробуй сформулировать свое мнение так, что бы оно имело смысл. Назвал двух человеков кроме которых есть огромное количество других. Красиво так съехал с темы развития инфраструктуры, так же сьехал на ментов, хотя юристы КМДА слили кучу дел кроме самых резонансных. Что и доказывает, что ты - *****...
06.04.2021 18:02 Ответить
06.04.2021 14:40 Ответить
 
 