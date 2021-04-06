Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка в Николаеве до сих пор остается в силе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

"В ноябре прошлого года я обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов, на территории которых еще действовали решение о функционировании региональных языков, с призывом отменить такие решения и направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены противоправных решений в судебном порядке", - заявил Креминь.

Отмечается, что по информации прокуратуры Николаевской области, до сих пор остается в силе решение Николаевского городского совета "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева". По информации на 06 апреля областная прокуратура направила в Николаевский городской совет запрос о предоставлении информации о мерах, принятых для отмены или признании недействительным указанного решения совета.

"В случае непринятия надлежащих мер, прокуратура поднимет вопрос об обращении с иском в суд о признании недействительным и противоправным соответствующего решения Николаевского горсовета", - говорится в сообщении.

Креминь также призвал местные советы всех уровней активизировать работу по разработке и принятию региональных программ развития и функционирования украинского языка.

