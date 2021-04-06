РУС
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка в Николаеве до сих пор остается в силе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

"В ноябре прошлого года я обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов, на территории которых еще действовали решение о функционировании региональных языков, с призывом отменить такие решения и направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены противоправных решений в судебном порядке", - заявил Креминь. 

Отмечается, что по информации прокуратуры Николаевской области, до сих пор остается в силе решение Николаевского городского совета "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева". По информации на 06 апреля областная прокуратура направила в Николаевский городской совет запрос о предоставлении информации о мерах, принятых для отмены или признании недействительным указанного решения совета.

"В случае непринятия надлежащих мер, прокуратура поднимет вопрос об обращении с иском в суд о признании недействительным и противоправным соответствующего решения Николаевского горсовета", - говорится в сообщении.

Креминь также призвал местные советы всех уровней активизировать работу по разработке и принятию региональных программ развития и функционирования украинского языка.

+10
06.04.2021 14:27 Ответить
+9
06.04.2021 14:31 Ответить
+7
еврейский татарский чем не вариант
06.04.2021 14:34 Ответить
06.04.2021 14:27 Ответить
брат отрежет Украину от моря совсем
06.04.2021 14:31 Ответить
"брат" ?
06.04.2021 14:33 Ответить
06.04.2021 14:31 Ответить
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?hc_ref=ARSpGXl4KNOG3jSxw91fRQttt3TraJx727b10FayExnrFTWQDiDmhrdaqw8nn7X2EHk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=CH-R Олена Добровольська
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06

Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.

Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
06.04.2021 15:12 Ответить
Кончай, братишка.
06.04.2021 14:34 Ответить
ПНХ 🐖🐕 дырявая
06.04.2021 14:46 Ответить
Украинский русский. Или, русский украинский.
06.04.2021 14:33 Ответить
еврейский татарский чем не вариант
06.04.2021 14:34 Ответить
Нет разницы , на каком языке предавать страну .
06.04.2021 14:35 Ответить
Ну що ж можна тут казати, чекайте тоді кацапських смердів, щоб ця мова нарешті у вас стала регіональна, вата вона і є ватою, навіть в Африці, або в Миколаєві.....
06.04.2021 14:34 Ответить
Миколаїв, відомий своїми постсовковими пережитками, нажаль ...
06.04.2021 14:38 Ответить
кому .. тебе... Николаев один из первых выгнал всех этих кацапских смердов.. так что не п.. .. если в горсовете и сидят иуды это ничего не значит... их и в раде пруд пруди... сколько по Украине ублюдков поддерживает уродов из зопеже особенно в том же харькове... они чуть ли не второе место по рейтингу занимают... так что хорош пузыри пускать...
06.04.2021 15:09 Ответить
Горсовет Николаева надо разогнать, а город переименовать в Миколаїв.
06.04.2021 14:40 Ответить
Результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS в 2020 р. свідчать що 64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою... І тільки 17,7% видно сепаратистів допускають для окупаційної російської мови статус офіційної в окремих регіонах. Мабуть в таких як поки що тимчасово окупованих кремлем суверенных українських територіях Криму та Донбасу. Ще незначна кількість сепаратистів опитаних вважають що в Україні мають бути дві державних мови, рідна для українського народу українська та ворожа для російських окупантів і для їх слуг колаборантів зрадників. 59,5% опитаних справедливо вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ простою сусідською країною, з якою треба підтримувати незначні стосунки, а для 9,1% опитаних видно для сепаратистів, терористів ,бандитів- колаборантів ворогів України для них кривавий окупант Росія є чомусь братньою країною.
-
06.04.2021 15:33 Ответить
Сучі сини!!!
06.04.2021 14:45 Ответить
манкуртів багато наплодила росія
06.04.2021 14:46 Ответить
Если ЗЕбильные сявы взялись за "языковый вопрос", то дела у Вовы совсем швах...
06.04.2021 14:46 Ответить
Вот нафига такие негативные новости. До этого казалось что всё замечательно и все счастливы.
06.04.2021 14:52 Ответить

Щоб у нас з рідною мовою не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» злочинна влада білорусів необдумано надала їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і деяких продажних депутатів антиукраїнських сил в Раді ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія.-
06.04.2021 15:21 Ответить
 
 