Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор остается в силе, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка в Николаеве до сих пор остается в силе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.
"В ноябре прошлого года я обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов, на территории которых еще действовали решение о функционировании региональных языков, с призывом отменить такие решения и направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены противоправных решений в судебном порядке", - заявил Креминь.
Отмечается, что по информации прокуратуры Николаевской области, до сих пор остается в силе решение Николаевского городского совета "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева". По информации на 06 апреля областная прокуратура направила в Николаевский городской совет запрос о предоставлении информации о мерах, принятых для отмены или признании недействительным указанного решения совета.
"В случае непринятия надлежащих мер, прокуратура поднимет вопрос об обращении с иском в суд о признании недействительным и противоправным соответствующего решения Николаевского горсовета", - говорится в сообщении.
Креминь также призвал местные советы всех уровней активизировать работу по разработке и принятию региональных программ развития и функционирования украинского языка.
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.
Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
-
Щоб у нас з рідною мовою не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» злочинна влада білорусів необдумано надала їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і деяких продажних депутатів антиукраїнських сил в Раді ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія.-