Существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна, - Европейское агентство по лекарственным средствам

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Высшее должностное лицо Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что существует связь между вакциной от COVID AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна", - отмечает агентство.

Затем AFP уточнило, что такое заявление сделал глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero, опубликованном во вторник.

"Мы можем сказать это сейчас, очевидно, что существует связь с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию", - заявил Кавалери.

Он отметил, что в ближайшие несколько часов агентство скажет, что связь есть, но "нам еще предстоит понять, как это происходит".

По словам представителя ЕМА, возможна причинно-следственная связь между образованием тромбов и вакциной. Ожидается, что на этой неделе будет представлена ​​обновленная оценка.

"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить этот синдром из-за вакцины... Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга... среди молодежи, чем мы ожидали", - подчеркнул он.