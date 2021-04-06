Существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна, - Европейское агентство по лекарственным средствам
В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.
Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Высшее должностное лицо Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что существует связь между вакциной от COVID AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна", - отмечает агентство.
Затем AFP уточнило, что такое заявление сделал глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero, опубликованном во вторник.
"Мы можем сказать это сейчас, очевидно, что существует связь с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию", - заявил Кавалери.
Он отметил, что в ближайшие несколько часов агентство скажет, что связь есть, но "нам еще предстоит понять, как это происходит".
По словам представителя ЕМА, возможна причинно-следственная связь между образованием тромбов и вакциной. Ожидается, что на этой неделе будет представлена обновленная оценка.
"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить этот синдром из-за вакцины... Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга... среди молодежи, чем мы ожидали", - подчеркнул он.
Война будет когда один покупатель будет ходить и выбирать среди пяти продавцов...
В самую пору привлечь к уголовной ответственности наших "исследователей" за фальсификацию !!!
Тут такі кадри - вчителі та бухгалтери (міністри).
І потім подібна мерзота сміє вякати, що вона "дбає" про людей, "бореться".
Кололи справді молодим людям: лікарям, пожежникам, військовим, поліцейським, рятувальникам ...
Скільки їх незавдовго помре ? Це тому поприймали закончики, що виробник жодної відповідальності не несе ?