РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14696 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 373 15

Существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна, - Европейское агентство по лекарственным средствам

Существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна, - Европейское агентство по лекарственным средствам

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.

Об этом сообщает AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Высшее должностное лицо Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что существует связь между вакциной от COVID AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна", - отмечает агентство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осенью прививаться теми вакцинами, которые есть сейчас, смысла не будет, - иммунолог Волянский

Затем AFP уточнило, что такое заявление сделал глава отдела вакцин ЕМА Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero, опубликованном во вторник.

"Мы можем сказать это сейчас, очевидно, что существует связь с вакциной. Но мы до сих пор не знаем, что вызывает эту реакцию", - заявил Кавалери.

Он отметил, что в ближайшие несколько часов агентство скажет, что связь есть, но "нам еще предстоит понять, как это происходит".

По словам представителя ЕМА, возможна причинно-следственная связь между образованием тромбов и вакциной. Ожидается, что на этой неделе будет представлена ​​обновленная оценка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупная партия вакцины от коронавируса Pfizer доставлена в Польшу, поставки AstraZeneсa ожидаются в ближайшие дни

"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить этот синдром из-за вакцины... Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга... среди молодежи, чем мы ожидали", - подчеркнул он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17494) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Причина - вакцина астразенека
показать весь комментарий
06.04.2021 14:49 Ответить
+1
Вы бы уже определились, есть связь или нет, пока люди сотнями дохнуть не стали, тем более неясно насколько может быть растянут по времени такой эффект и последствия от вакцины.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
+1
Главное НАШИ отчитались что ЛИЧНО ПРОВЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ и "связи не выявили" ...!

В самую пору привлечь к уголовной ответственности наших "исследователей" за фальсификацию !!!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Причина - вакцина астразенека
показать весь комментарий
06.04.2021 14:49 Ответить
Чушь, причина - Ничего личного, только бизнес. Конкуренты топят первого выщедшего на рынок. Просто обратите внимание на уровень заявителей о вреде вакцины.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:02 Ответить
Не известно!!!!! Делайте все анализ д-димер перед вакцинацией и будете более или менее спокойны. Перестаньте слушать абы кого. Идет настоящая война за рынки сбыта вакцины -торговая война. Вакцинируйтесь тем что есть, иначе еще уже будет. А, главное ЗАЩИЩАЙТЕ себя масками и гигиеническими процедурами, соблюдайте карантинные меры. Люди - мы все не бессмертны...
показать весь комментарий
06.04.2021 16:07 Ответить
Какая на фиг война - очереди за вакцинами не видно конца!
Война будет когда один покупатель будет ходить и выбирать среди пяти продавцов...
показать весь комментарий
06.04.2021 16:20 Ответить
А ты кто такая, что бы ТЕБЯ слушали ?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:01 Ответить
Вы бы уже определились, есть связь или нет, пока люди сотнями дохнуть не стали, тем более неясно насколько может быть растянут по времени такой эффект и последствия от вакцины.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
так написано ж що є. тобі повилазило? ще не знають, що саме. будуть ще шукати.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:28 Ответить
А Степанов сказал что нет связи. Кому верить?! Ну конечно не "Европейскому агентству по лекарственным средствам"
показать весь комментарий
06.04.2021 15:02 Ответить
А почему ему надо верить на словах? Где доказательства?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:08 Ответить
Главное НАШИ отчитались что ЛИЧНО ПРОВЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ и "связи не выявили" ...!

В самую пору привлечь к уголовной ответственности наших "исследователей" за фальсификацию !!!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:04 Ответить
У вас другие данные исследований? Обнародуйте! Зачем сеете панику?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:09 Ответить
Ты слепая или тупая !? Статья это О ЧЁМ !?
показать весь комментарий
06.04.2021 17:00 Ответить
Цікаво, за якою статтею можна засудити виродків, які не є фахівцями, без жодних базових медичних знань, але обіймають посади і приймають рішення, від яких залежить життя і здоров*я людей, і які публічно і безапеляційно стверджували, що вакцинка - абсолютно безпечна.
Тут такі кадри - вчителі та бухгалтери (міністри).
І потім подібна мерзота сміє вякати, що вона "дбає" про людей, "бореться".

Кололи справді молодим людям: лікарям, пожежникам, військовим, поліцейським, рятувальникам ...
Скільки їх незавдовго помре ? Це тому поприймали закончики, що виробник жодної відповідальності не несе ?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:50 Ответить
 
 