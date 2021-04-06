Из соображений справедливости: ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН 6 апреля, пишет Reuters.
Отмечается, что такое решение продиктовано неуверенностью в том, предотвращает ли прививка против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями справедливости.
В настоящее время ВОЗ рассматривает возможность экстренного использования китайских COVID-вакцин Sinopharm и Sinovac. Решение должно быть в конце апреля, поскольку требуются дополнительные данные, добавила спикер.
Напомним, в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили о связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов. Однако причина не ясна.
Ожидается, что на этой неделе будет представлена обновленная оценка вакцины от AstraZeneca.
"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить, из-за вакцины ли этот синдром", - сказал представитель регулятора.
Отметим, в следующем месяце Сингапур уже начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты. В них должна быть информация о вакцинации владельца и результатах тестов на коронавирус.
Саме кумедне, шо жодна кацапяча лякалка ще жодного разу не спрацювала. Щось кремлівські геббельси косячать останнім часом. Мабуть це ковід позбавив їх останнього розуму.