РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14696 посетителей онлайн
Новости
1 687 9

Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль

Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из

Кабмин на ближайшем заседании примет необходимые документы, чтобы со следующей недели началась регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" красной карантинной зоны.

Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении" Дія" для выплаты 8 тысяч гривен", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что профильные министерства - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики - сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущих свою деятельность в регионах "красной" зоны.

Читайте также: Необходимо как можно быстрее помочь бизнесу, который пострадал во время локдауна, - Зеленский

Автор: 

выплаты (690) карантин (16729) предприниматели (1237) Шмыгаль Денис (2819)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бабушки начнут скупать гречку и макароны ?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:41 Ответить
А пока жоедайте последний х..хрен без соли.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:45 Ответить
Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5408
показать весь комментарий
06.04.2021 14:49 Ответить
кинут косточку
показать весь комментарий
06.04.2021 14:52 Ответить
Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5389
показать весь комментарий
06.04.2021 14:54 Ответить
Ага, сегодня на почте забрал письмецо от налоговой - недоимка ЕСВ за три месяца карантина 2020 года и ниипёт, что там какой-то карантин был и по телевизору вещали, что кого-то там освободили. Бегите, берите по 8 тыс., потом отдавать будете.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:16 Ответить
Можливо, ви невірно заповнили звіт ЄСВ за 2020р. В ті місяці, коли ви були звільнені від сплати ЄСВ, потрібно в колонці нарахування проставити нулі, щоб зменшити річну суму. Інакше, податкова розуміє, що ви за власним бажанням не захотіли скористатися поблажкою несплати ЄСВ під час карантину.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:31 Ответить
Кому нужны эти копейки?
показать весь комментарий
06.04.2021 16:56 Ответить
 
 