Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль
Кабмин на ближайшем заседании примет необходимые документы, чтобы со следующей недели началась регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" красной карантинной зоны.
Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении" Дія" для выплаты 8 тысяч гривен", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что профильные министерства - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики - сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущих свою деятельность в регионах "красной" зоны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль