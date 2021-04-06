Регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" зоны начнется со следующей недели, - Шмыгаль

Кабмин на ближайшем заседании примет необходимые документы, чтобы со следующей недели началась регистрация для выплат 8 тыс. грн помощи предпринимателям из "красной" красной карантинной зоны.

Об этом сообщил сегодня в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении" Дія" для выплаты 8 тысяч гривен", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что профильные министерства - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики - сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущих свою деятельность в регионах "красной" зоны.

