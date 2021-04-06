РУС
6 937 15

Мы с Сытником понимаем, как произошла утечка информации по делу ПриватБанка, - Венедиктова

По результатам проверки обстоятельств утечки информации по делу ПриватБанка причастные к этому понесут уголовную или дисциплинарную ответственность

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Каким образом произошла утечка информации, и почему Яценко (экс-первый замглавы ПриватБанка Владимир Яценко. - Ред.) вылетел в понедельник – мне известно. Знаю, что Артему Сергеевичу Сытнику (директору НАБУ. – Ред.) тоже понятно. Мы об этом говорили. Есть понимание и общая позиция. Мы с Сытником понимаем, как, почему и кто это сделал", - сказала Венедиктова.

Вместе с тем она подчеркнула, что пока еще нет результатов проверки обстоятельств утечки информации.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о подозрении конкретным людям в связи с утечкой, генпрокрор сказала: "Мы посмотрим, на что это "потянет" – на уголовную ответственность или дисциплинарную".

Читайте также: Суд арестовал $3 млн экс-топа "ПриватБанка" Яценко и корпоративные права его гражданской жены (обновлено). ДОКУМЕНТ

Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.

Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Читайте также: Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда

Автор: 

Топ комментарии
+7
Шо, опять этот Порошенко?😀

06.04.2021 14:59 Ответить
+6
"Ми з Ситником" - цікавий поворот
Уже до Ситника примазується. Ситник її критикує, м"яко кажучи, а вона "ми з Ситником". Ні, пані Венедиктова, "ти всупереч Ситнику"

06.04.2021 15:00 Ответить
+5
Срамота !

06.04.2021 14:59 Ответить
Срамота !

06.04.2021 14:59 Ответить
Шо, опять этот Порошенко?😀

06.04.2021 14:59 Ответить
"Ми з Ситником" - цікавий поворот
Уже до Ситника примазується. Ситник її критикує, м"яко кажучи, а вона "ми з Ситником". Ні, пані Венедиктова, "ти всупереч Ситнику"

06.04.2021 15:00 Ответить
Мы пахали - я и бык - сказала муха.

06.04.2021 18:07 Ответить
Твой дом - тюрьма, тьотя.

06.04.2021 15:05 Ответить
невже знову утєчка з охвістя на Банковій?

06.04.2021 15:07 Ответить
бенядиктова,неужто явка с повинной будет?

06.04.2021 15:07 Ответить
Понимаем, как произошла утечка информации. Нет результатов проверки обстоятельств утечки информации. / Чтобы да так нет . Как в детской песенке: Как из гардероба высунулась жо… A? Что? - Ничего, жёлтые ботинки.

06.04.2021 15:08 Ответить
приватбанк самый отстойный банк в мире. не успел завести карточку вечером уже звонят мошенники.

06.04.2021 15:14 Ответить
Мошенники звонят и по другим банкам, по ощаду не менее часто. Просто приватовские карточки есть почти у всех граждан. Скоро и монобанковцев начнут доставать, популярная система. Мне уже досталось 3 автомобиля, 2 квартиры в киеве, БЕЗЛІЧ выиграшей от 1 000 до 130 000.) Меня пару раз пытались спасти от мошенников.) Карты - аваль, ощад, приват.
1 раз попытался сдать *дарителей* автомобиля. На киберполицаев написал заявление с указанием сайта, телефонов, места прописки городского телефона, обещал предоставить записи разговоров. В ответ получил мыло - Состава преступления по вашему заявлению не рбнаружено). Сайт продолжал разводку через 4 месяца после моего заявления.
А вы тут про такие мелочи...
А вы тут про такие мелочи...

06.04.2021 15:58 Ответить
Ваше "понятно" это типа " происки Пороха" ? 😂

06.04.2021 15:24 Ответить
Прикольные законы депутаты под себя выписывают: Хош - уголовка, а не хош - дисциплинарка.

06.04.2021 15:28 Ответить
Так мы тоже понимаем)))

06.04.2021 22:08 Ответить
 
 