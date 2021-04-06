Мы с Сытником понимаем, как произошла утечка информации по делу ПриватБанка, - Венедиктова

По результатам проверки обстоятельств утечки информации по делу ПриватБанка причастные к этому понесут уголовную или дисциплинарную ответственность

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Каким образом произошла утечка информации, и почему Яценко (экс-первый замглавы ПриватБанка Владимир Яценко. - Ред.) вылетел в понедельник – мне известно. Знаю, что Артему Сергеевичу Сытнику (директору НАБУ. – Ред.) тоже понятно. Мы об этом говорили. Есть понимание и общая позиция. Мы с Сытником понимаем, как, почему и кто это сделал", - сказала Венедиктова.

Вместе с тем она подчеркнула, что пока еще нет результатов проверки обстоятельств утечки информации.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о подозрении конкретным людям в связи с утечкой, генпрокрор сказала: "Мы посмотрим, на что это "потянет" – на уголовную ответственность или дисциплинарную".

Напомним, 23 февраля Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Одним из них был экс-первый замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, накануне планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

"Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", – сообщили в Бюро.

Спустя три дня задержанный Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

