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Новости Политика Украины
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Гриценко Анатолий (1408) Зеленский (13234) Катар (103) Россия (83318)

Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко

Если президент Владимир Зеленский действительно обеспокоен развертыванием российских войск вдоль границ Украины, то он как Верховный Главнокомандующий сейчас должен быть не в Катаре, а Генштабе.

Такое мнение экс-министр обороны Анатолий Гриценко выразил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Гриценко назвал официальный визит Зеленского в Катар "грубой ошибкой".

"Эта поездка-прогулка должна была быть отменена. Если Зеленский действительно обеспокоен маневрами/развертыванием российских войск вдоль границ Украины, то как Верховный Главнокомандующий он сейчас должен быть не в Катаре - в Генштабе! Заслушать руководителей разведок, генерала Хомчака - План обороны страны; внести необходимые коррективы; уточнить задачи военным и Кабмину - по финансовому и материальному обеспечению армии на случай агрессивных действий Путина. Нельзя взывать "волки, волки!", призывать партнеров активно включиться, помочь нам сдержать Путина - и тут же самому поехать за границу, без всякой на то серьезной необходимости",  - отметил Гриценко.

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По его словам, данное поведение дискредитирует президента и Украину в глазах международных партнеров. 

"Это дискредитирует самого Зеленского, дискредитирует Украину в глазах США, Великобритании, Канады, других партнеров по НАТО, фактически обнуляет усилия украинской дипломатии по формированию антипутинской платформы по поддержке Украины. Жаль, что такие очевидные вещи для руководства нашего государства terra incognita", - резюмировал Гриценко.

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Напомним, 5 апреля украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершила официальный визит в Катар.

В то же время, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.
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Топ комментарии
+28
Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4052
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06.04.2021 15:05
+28
"грубой ошибкой" онотолия было агитировать за этого зеленого идиота. Отдых в катаре во время надвигающейся войны - это уже следствие выбора обезьяны на должность главнокомандующего
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06.04.2021 15:08
+25
Гриценко на горизонті з"явився. Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5701 Забув, як паплюжив справжнього головнокомандувача?
От тепер і маємо, усі маємо
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06.04.2021 15:04
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Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9471Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5920 Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5763
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06.04.2021 15:02 Ответить
ниже рояль ?
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06.04.2021 15:03 Ответить
пам'ятаєте як гріцацуй співав півнем, що моніка "не здасть Україну"!
щось з цього надувного пілковніка не те з передчуттям
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06.04.2021 15:19 Ответить
грцацуй сподівався, що йому якусь посаду хлібну вділять, а йому не те, що посади не дали, а взагалі несприймають, знову вилізло, щоб всякі игориЛ не забували
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06.04.2021 17:11 Ответить
Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4052
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06.04.2021 15:05 Ответить
та щаз.. в генштабе? а что вовка-шмаркля там делать станет - ройаля ведь нет Зеленський як Верховний Головнокомандувач має бути зараз не в Катарі, а в Генштабі, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8522
Да и в Катаре не так стремно, опять же - море, пальмы и офшоры для "Великого деребана"
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06.04.2021 16:22 Ответить
Вава просто первый "свалил из этой страны"
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06.04.2021 15:02 Ответить
Во ***! Он, может, забил на всех и останется в гостях навсегда? Хаха 2 раза
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06.04.2021 19:52 Ответить
Может это к лучшему ? Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1128
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06.04.2021 15:02 Ответить
Что к лучшему?! Что на нас болт положат?
Типа вы кричите "Караул на нас нападают...", а верховный главнокомандующий едет в Катар договариваться об строительстве окружной дороге (и то там даже не договор, а как всегда у Вовочки - меморандум)
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06.04.2021 15:05 Ответить
чем он тебе поможет ? Смотри "сватов" , не отвлекайся .
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06.04.2021 15:07 Ответить
Я из другой "секты". Не смотрел ни единой серии "Сватов", пару раз попадал, хватало минут на 10, та же хрень с 95 кварталом - уровень быдла
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06.04.2021 16:43 Ответить
Я думаю он знает где ему быть!
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06.04.2021 15:03 Ответить
Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1860
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06.04.2021 15:04 Ответить
Тільки туди ні карта, ні компас не можуть вказати йому шлях ....
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06.04.2021 15:13 Ответить
Гриценко на горизонті з"явився. Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5701 Забув, як паплюжив справжнього головнокомандувача?
От тепер і маємо, усі маємо
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06.04.2021 15:04 Ответить
комментарий отмечен как спам
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06.04.2021 15:09 Ответить
Ні, то Зєлєнскій - справжній! Він нє крадьот і такій Бубачька! З
Хай розвіється, дітьо! Він так устал!
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06.04.2021 15:16 Ответить
Яку тільки фігню цей Гриць не молов на Пороха, а сам раніше руйнував з подільниками армію.
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06.04.2021 18:56 Ответить
Четыреждыуклонист лучше знает куда "из этой страны валить" в сегодняшней ситуации.
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06.04.2021 15:04 Ответить
а еще лучше он должен приехать на периферию и поискать работу и узнать как реально обстоят дела с работой и с зарплатами. чмошник хренов..
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06.04.2021 15:04 Ответить
Нафіга? 😲Усьо харашо у 73-х відсотків зебілів.
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06.04.2021 15:18 Ответить
Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9688
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06.04.2021 15:04 Ответить
Да и толя гриценко как полковник вроде бы в действующей армии должен был побывать...в 14-15 годах...но отмазался что он типа ракетчик...и для него там работы нет...
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06.04.2021 15:05 Ответить
таки да ,а главное что коллеги полковника тоже в основной своей массе так решили и быстренько разбежались из района , кто на пенсию , кто куда нибудь по переводу. поэтому почти все ПВО в прифронтовой зоне тогда укомплектовали пиджаками...
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07.04.2021 13:24 Ответить
интересно есть у нашего президента план визитов, или его дёргают как шлюху в сауну, когда надо?
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06.04.2021 15:05 Ответить
А порноактрис у сауну, може, теж запрошують.
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06.04.2021 18:58 Ответить
"грубой ошибкой" онотолия было агитировать за этого зеленого идиота. Отдых в катаре во время надвигающейся войны - это уже следствие выбора обезьяны на должность главнокомандующего
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06.04.2021 15:08 Ответить
ОНОтоле зарабатывал денежку путём оттягивания голосов у проукраиских сил. Иудину денежку он зарабатывал.
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06.04.2021 15:09 Ответить
Нема там "отдиха", там чоловічі справи. Нам потрібні гроші, а їм харчі, бо на піску пшениця не росте.
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06.04.2021 19:02 Ответить
а вот у меня вопрос, к этому "бравому" полковнику - торговцу техникой и вооружением оперативного резерва ВСУ, - а тебя, ОНОтоле, на передовой с 2014 года ни разу не видели. Главнокомандующий конечно нужен в стране, а ГОВНОкомандующий пускай остаётся в Катаре, но вот ты бы, чмо воровито-трусливое, Зеленскому личный пример бы подал, а не своё вонючее хлебало раззевал.
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06.04.2021 15:08 Ответить
Он клоун и может быть везде
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06.04.2021 15:10 Ответить
Он не клоун. Зачем вы говорите неправду?
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06.04.2021 15:25 Ответить
, Вы правы, клоун- швец, жнец и на рояле игрец.
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06.04.2021 15:31 Ответить
Я бы охарактеризовал его одним словом, - говнец.
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06.04.2021 15:57 Ответить
А кто ?державний діяч?
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06.04.2021 15:51 Ответить
Клоун это тот человек, который учился в цирковом училище минимум 5 лет и имеет соответствующий диплом о цирковом образовании и профессионально выступает на арене цирка, а он, вот это криворожское чмо, с плохим средним образованием, просто фигляр дворовой самодеятельности зарабатывающим до мая 2019 года своим помойным юмором на умственно недоразвитых людях, и к благородной профессии "клоун" не имеет ни какого отношения, как и не имеет соответствующего образования и диплома.
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06.04.2021 15:56 Ответить
С таким пояснением согласен на все 101%
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06.04.2021 16:30 Ответить
И прошу вас, не обижайте более клоунов приравнивая к ним это лживое, сцикливое и воровитое чмо.
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06.04.2021 16:47 Ответить
Старий солдат, чи клоун.
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06.04.2021 19:05 Ответить
Я не учился в цирковом. Поэтому к профессии "клоун" отношения не имею, как и ваш любимый вор-фигляр из дворовой самодеятельности для недоразвитых в своём развитии членов социума. Ежели вы этого не поняли из моего предыдущего пояснения, то вы точно относитесь к электорату и зрителям фигляра Зеленского обожающим его помойный юмор.
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06.04.2021 19:28 Ответить
В истории есть двое великих полководцев, это Наполеон и Зеленский.
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06.04.2021 15:12 Ответить
Три. Наполеон, Зеленский и Гриценко.
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06.04.2021 15:26 Ответить
Вони в одній палаті?
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06.04.2021 15:32 Ответить
Таки да.
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06.04.2021 15:58 Ответить
о ..надувной полковник проснулся))
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06.04.2021 15:14 Ответить
Клоун ничего не решает и от него ничего не зависит
Он лишь (формально) имитирует роль президента
По факту, страной управляют совершенно другие люди
Что касается Катара (Омана), куда он сбежал с Авакяном, их туда вообще никто не приглашал
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06.04.2021 15:14 Ответить
Трусливое чмо свалило в Катар , испугавшись бомбёжки нашей столицы московитами !
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06.04.2021 15:15 Ответить
А шо такоє? Гівнокомандувач на те і гівнокомандувач, що робить усе через дупу.

Палковнік мадам Гріцацуєвой наче розчарований у своєму виборі на президентській виборах.
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06.04.2021 15:16 Ответить
эта сопля, выбранная идиотами уже давно себя дискредититровала...
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06.04.2021 15:22 Ответить
Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1329 тебе забули запитати!
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06.04.2021 15:23 Ответить
Ермак договорился с лубянскими, что без зели не начнут.
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06.04.2021 15:24 Ответить
Есть такая песня...... В Багдаде всё спокойно
В Багдаде всё спокойно
И спят седые воины
На золотых коврах ........а Зеля в Катаре все спокойно )))))
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06.04.2021 15:31 Ответить
хай зелена пліснява передасть все Порошенко П.О. і не приїзджає в Україну. тоді Україна буде в небезпеці.
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06.04.2021 15:39 Ответить
В безпеці.
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06.04.2021 19:08 Ответить
навіщо ця біда в Генштабі????
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06.04.2021 16:26 Ответить
А воно йому потрібно? Його там батьківщина де квартира, дім і бізнес. Квартира в Криму, а дім в Італії. Бізнгес в московії. Він тут на спецзавданні.
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06.04.2021 16:31 Ответить
краще де-сь у гибокій криворізьській сраці!
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06.04.2021 17:25 Ответить
Ну он же не лох...
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06.04.2021 17:56 Ответить
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, как проотвечавшийся петух, должен чрезвычайно увлекательно и содержательно совершать увеселительный полёт на "кукурузе" мышцатых пилотов Крыжопольских авиалиний.
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06.04.2021 19:04 Ответить
Це несправедливо. Зеля розуміє, що він не військовий, і він не просився на верховного, не одягає військову форму, і не керує армією. Армією займаються фахівці і уряд. У президента є інші функції.
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06.04.2021 19:19 Ответить
Не позорьте звание Главнокомандующий этим клоуном
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06.04.2021 20:58 Ответить
о, о, ещё один генералиссимус-советчик вылез.
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07.04.2021 02:38 Ответить
Как я понял полковник Портникова посмотрел и дословно его сплагиатил... Вообще то он прав я я бы поддержал бы пана Онотолия , если бы не одно но ... Будучи кадровым военным и даже экс-министром обороны это создание в 2014 отморозился и решил что его услуги ЗСУ не нужны , пусть типа пиджаки воюют , их не жалко . И если Зеленский просто уклонист , цивильна людына что откосила от армии , то пан Гриценко редкая конченная тварь , нарушившая присягу . Не ему критиковать президента , права морального не имеет. Сказал бы это Муженко или Забродский , слова бы не сказал , но место данного полковника где то около плинтуса
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07.04.2021 13:19 Ответить
Авианосная ударная группа флота США во главе с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в рамках операции Inherent Resolve вошла в восточную часть Средиземноморья, а авиагруппа авианосца уже начала выполнять полеты.

04.04.2021 14:23
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07.04.2021 13:45 Ответить
 
 