Зеленский как Верховный Главнокомандующий должен быть сейчас не в Катаре, а в Генштабе, - Гриценко

Если президент Владимир Зеленский действительно обеспокоен развертыванием российских войск вдоль границ Украины, то он как Верховный Главнокомандующий сейчас должен быть не в Катаре, а Генштабе.

Такое мнение экс-министр обороны Анатолий Гриценко выразил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Гриценко назвал официальный визит Зеленского в Катар "грубой ошибкой".

"Эта поездка-прогулка должна была быть отменена. Если Зеленский действительно обеспокоен маневрами/развертыванием российских войск вдоль границ Украины, то как Верховный Главнокомандующий он сейчас должен быть не в Катаре - в Генштабе! Заслушать руководителей разведок, генерала Хомчака - План обороны страны; внести необходимые коррективы; уточнить задачи военным и Кабмину - по финансовому и материальному обеспечению армии на случай агрессивных действий Путина. Нельзя взывать "волки, волки!", призывать партнеров активно включиться, помочь нам сдержать Путина - и тут же самому поехать за границу, без всякой на то серьезной необходимости", - отметил Гриценко.

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По его словам, данное поведение дискредитирует президента и Украину в глазах международных партнеров.

"Это дискредитирует самого Зеленского, дискредитирует Украину в глазах США, Великобритании, Канады, других партнеров по НАТО, фактически обнуляет усилия украинской дипломатии по формированию антипутинской платформы по поддержке Украины. Жаль, что такие очевидные вещи для руководства нашего государства terra incognita", - резюмировал Гриценко.

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Напомним, 5 апреля украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским совершила официальный визит в Катар.

В то же время, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.