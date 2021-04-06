Готовится специальное решение СНБО по ключевым мероприятиям на пути Украины в НАТО, - вице-премьер Стефанишина
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В настоящее время СНБО готовит решение относительно ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО.
Об этом сообщила сегодня на онлайн-конференции вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мероприятий, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления наших внутренней работы в этом направлении", - сказала она.
По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.
"Ведь речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.
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Они ни хрена не умеют, кроме как в пиар баловаться.
Очередная пропагандистская шумиха.
Когда будут сдаваться пуцькину, будут отбрехиваться:
- А вот смотрите, мы ж даже в НАТО хотели!!! мы не предатели, не надо нас к стенке!!!