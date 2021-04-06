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Новости Политика Украины
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Готовится специальное решение СНБО по ключевым мероприятиям на пути Украины в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готовится специальное решение СНБО по ключевым мероприятиям на пути Украины в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

В настоящее время СНБО готовит решение относительно ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО.

Об этом сообщила сегодня на онлайн-конференции вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мероприятий, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления наших внутренней работы в этом направлении", - сказала она.

По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.

"Ведь речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом
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зеленые шуты - они все идиоты от рождения. Где решения снбо по поводу надвигающейся войны? Где решения снбо по поводу вакцинации? Где решения снбо по поводу катастрофической ситуации с короновирусом?! зебилы всю дорогу занимаются куйней и похоже их идиотизм не имеет дна.
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06.04.2021 15:14 Ответить
Зеля обещал контрактную армию . Весенний призыв продолжается .
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06.04.2021 15:14 Ответить
Чем скорее Украина будет в НАТО, тем лучше
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06.04.2021 15:14 Ответить
Готовится специальное решение СНБО по ключевым мероприятиям на пути Украины в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 446
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06.04.2021 15:16 Ответить
От количества лозунгов, коммунизм не настанет. НАТО тоже.
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06.04.2021 15:16 Ответить
Клоуны, как обычно, пестят.
Они ни хрена не умеют, кроме как в пиар баловаться.

Очередная пропагандистская шумиха.
Когда будут сдаваться пуцькину, будут отбрехиваться:
- А вот смотрите, мы ж даже в НАТО хотели!!! мы не предатели, не надо нас к стенке!!!
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06.04.2021 15:20 Ответить
Добре що хоч один дорослий Данілов є серед цієї зеленої шантрапи....
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06.04.2021 15:21 Ответить
Щеби "дорослого " генпрокурора, голову СБУ, антимономопольного комітету та дорослих міністрів кабміну.
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06.04.2021 16:05 Ответить
 
 