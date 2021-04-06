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Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Показания экс-сотрудника спецназа Беларуси Макара будут учтены

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: Показания экс-сотрудника спецназа Беларуси Макара будут учтены

Показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара будут учтены в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, с появлением "белорусского следа" к расследованию будет основательный подход.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания тоже… Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого "белорусского следа" – это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула: "Дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов, потому что, как вы знаете, было дело и по фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которая подавалась стороной защиты".

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. 19 января Макар дал показания в Киеве. МИД Беларуси после этого заявил, что располагает аудиоопровержением его показаний. В Нацполиции сообщили, что Макар предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета.

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Уже готовится экспертный отчёт где указывается что исходя из походки Антоненко был завербован белорусскими спец. службами.
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06.04.2021 15:22 Ответить
он еще и в росте набрал пока с ними работал, а потом опять сдулся )
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06.04.2021 15:50 Ответить
А що робити з тими потворами (прокурорськими, суддями, слідчими, ************ і авякіним, геращенком), котрі тримають трьох людей під вартою і арештом, майже два роки, бездоказово. Пропоную відрубати хвіст по саме **@ло і роги повідшибати. Так буде справедливо
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06.04.2021 16:04 Ответить
Предложение очень хорошее. Только вот как показывает практика, самое страшное наказание, которое их может ожидать, это жить в изгнании за границей на вилле за пару миллионов евро и с кучей бабла.
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06.04.2021 16:25 Ответить
МАБУТЬ БУДУТЬ СПАСАТЬ БАТЬКУ, ВИНОВАТИМ ЗРОБЛЯТЬ АНТОНЕНКА.
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06.04.2021 16:22 Ответить
Так це і є головна версія. Бувший співробітник розвовідає, що диктарор знищував своїх ворогів, які навіть щось трішечки про нього говорили. А кого знищували Дугарь, Кузьменко і Антоненко? Налякали потерпілого? Як будуте вибачатись перед невинними, чи будете і надалі фальшувати, підкидати "сліди" і готували лжесвідків?
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06.04.2021 16:23 Ответить
 
 