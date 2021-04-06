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Новости Экономика
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Шмыгаль обнародовал план повышения пенсий в 2021 году и анонсировал запуск накопительной системы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Шмыгаль обнародовал план повышения пенсий в 2021 году и анонсировал запуск накопительной системы

Индексация пенсий за март текущего года полностью завершена. Выплачены 43 млрд грн. Это на 20% больше, чем за март прошлого года. Средний размер повышения для одного человека составил чуть более 300 грн. В общем индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме этого, он уточнил, что с апреля также начали индексацию выплат для работающих пенсионеров. Она ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.

По информации Шмыгаля, с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

С октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

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"Эти шаги - важная часть социальной политики нашего правительства. При этом мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2-3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения. За 30 лет в Украине так и не запустили полноценную накопительную пенсию, когда человек в течение трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет. Такая система работает в большинстве богатых стран и такую ​​систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине", - добавил Шмыгаль.

Кабмин предлагает следующую модель:

  • 2% с уплаченных человеком налогов идут на личный пенсионный счет;
  • также на этот счет попадает еще 2% от ЕСВ, который платит работодатель;
  • человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать средства;
  • допускаются инвестиции исключительно в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;
  • украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;
  • накопительная пенсионная система ни в коем случае не отменяет солидарную, а будет осуществляться как дополнительная выплата.

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"Сейчас Кабинет Министров работает с экспертами и народными депутатами, чтобы учесть все детали и сформировать лучшую модель запуска накопительной пенсионной системы. Действительно, ее внедрение займет не один год. Но откладывать ее дальше - это просто преступление против людей и экономики страны", - подытожил премьер.
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Топ комментарии
+5
начисления пенсионерам в 75 долларов єто правительство назівает пенсией?! при ріночніх ценах на газ и европейских ценах на продукті питания в супермаркетах?! шоб ві и ваши дети так жили!!
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06.04.2021 15:54
+4
Накопительная пенсия видна в декларациях таких, как шмыгаль. И прочих чинушек. Кубики в сейфах с ойро, долларами, английскими фунтами,и прочими валютными резервами. Слитки золота, выиграши в лото-забава. Коллекции часов и брендовая одежка. Гектары и парки машин. Раритет и прочие антикварные забавы. Ну отнимите кусочек зарплаты у почти что нищих в накопительную. Для вашего полного счастья. Уроды.
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06.04.2021 16:02
+3
твари отдайте свои зарплаты пенсионерам а сами проживите на пенсию... ублюдки
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06.04.2021 15:29
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твари отдайте свои зарплаты пенсионерам а сами проживите на пенсию... ублюдки
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06.04.2021 15:29 Ответить
Шмигаль оприлюднив план підвищення пенсій в 2021 році і анонсував запуск накопичувальної системи - Цензор.НЕТ 3687
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06.04.2021 16:20 Ответить
вот интересно...с чего будут повышать пенсии если экономика идёт в минус? я не против повышения, но неужели сократят колличество чиновников-депутатов? может в вашей галактике с бизнесом получше?
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06.04.2021 15:32 Ответить
Отстаешь от жизни. Давно и по многу печатают купюры... Шмигаль оприлюднив план підвищення пенсій в 2021 році і анонсував запуск накопичувальної системи - Цензор.НЕТ 3729
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06.04.2021 17:07 Ответить
пройдисвіти при владі!
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06.04.2021 15:32 Ответить
План, кажете? Від зебілів, кажете? ну, ну...
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06.04.2021 15:36 Ответить
пилять.. опять поднятие пенсии на 20% , а цены на 50%.. как же вы заэпали! Нет что бы анонсировать проект поднятие реального сектора экономики, укрепления гривны до 4 грн за доллар, понижение зарплат чиновников и т.п... нееетт же оно объявляет, чуть ли не заслуга, очередной виток подъема цен, инфляции, грабежа работаюзего населения! а что же ты будешь делать когда все рабочие свалят отседова? С своего кармана и кармана чинушь пенсии повышать будешь? вот же тупые , хотя тупые у власти все 30 лет сидят, схема одна и та же.. займем спждим, нагнем, обворуем собственное население!
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06.04.2021 15:37 Ответить
Аххха! При зряплатні в 200 к і більше гривень доллар по 4 грн😂😂😂😂. Так Штати скуплять ці всі " роботяги".
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06.04.2021 15:57 Ответить
..................понижение зарплат чиновников и т.п.....................
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06.04.2021 17:05 Ответить
😂😂😂😂. Тобто тепер крали мільйонами і їх потрібно конвертувати😂😂😂😂. Логіка зашкалює!
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06.04.2021 21:00 Ответить
та я и вижу ваша логика зашкаливает)) не уж то вы думаете что те кто крали миллионами хранят украденное в гривнах? мдяяяя))) да вообще, на кой что то конвертировать с евро и долларов? когда спокойно они рассчитываются валютой при крупных покупках!!!
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07.04.2021 00:44 Ответить
когда - же эти ,так называемые,чиновники подумают о военных пенсионерах , или это не в преаритете у них???
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06.04.2021 15:48 Ответить
начисления пенсионерам в 75 долларов єто правительство назівает пенсией?! при ріночніх ценах на газ и европейских ценах на продукті питания в супермаркетах?! шоб ві и ваши дети так жили!!
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06.04.2021 15:54 Ответить
Индексация пройдет как у Попадопуло из "свадьба в Малиновке".
"Это - тебе…, это - мне…, это - тебе…, это - обратно тебе…Я себя не обделил"?
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06.04.2021 15:57 Ответить
Слуги вы долбаные лучше верните пенсии и цены какими они были до вашего прихода.Вы собаки пенсии через два-три месяца возможно будете поднимать а цены после вашего анонса станут подниматься уже сегодня.
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06.04.2021 15:59 Ответить
Накопительная пенсия видна в декларациях таких, как шмыгаль. И прочих чинушек. Кубики в сейфах с ойро, долларами, английскими фунтами,и прочими валютными резервами. Слитки золота, выиграши в лото-забава. Коллекции часов и брендовая одежка. Гектары и парки машин. Раритет и прочие антикварные забавы. Ну отнимите кусочек зарплаты у почти что нищих в накопительную. Для вашего полного счастья. Уроды.
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06.04.2021 16:02 Ответить
Короче,я понял,что простых пенсов будут отправлять на встречу с создателем более убыстренными темпами!
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06.04.2021 17:29 Ответить
по "фракциям" плиииъз - 2млн не получили ничего , 8 млн по 100грн от и вся индексация
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06.04.2021 18:07 Ответить
vse polu4at po e-balu
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06.04.2021 18:51 Ответить
 
 