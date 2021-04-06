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Новости Политика Украины
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Оккупация Крыма и война на Донбассе - это попытки России затруднить вступление Украины в НАТО, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупация Крыма и война на Донбассе - это попытки России затруднить вступление Украины в НАТО, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что намерение Украины вступить в НАТО позволит остановить процесс оккупации Россией украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российские войска в стране, которая вступила в НАТО, - это, мягко говоря, нонсенс, потому что оккупировать страну североатлантического альянса Россия позволить себе не может. Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики", - отметил спикер украинской делегации.

Арестович также добавил, что "задача Российской Федерации ни при каких обстоятельствах не допустить вступления Украины в НАТО".

Напомним, ранее Зеленский в ходе разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что вступление в НАТО поможет справиться с проблемой войны на Донбассе.

Также читайте: "Пока это очень отдаленная перспектива", - Арестович о переносе консультаций ТКГ из Беларуси в другую страну
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Топ комментарии
+6
Люся Арестович, девочка ты наша, ну о чем ты кукарекаешь, мы и без тебя, петушок, все знаем. Вернись на свою работу на окружную, а то потеряешь всех своих клиентов.
Говорят, ты такая выдумщица, просто слов нет !
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06.04.2021 15:33
+3
Арестовичу, Кравчуку и Мендель - надо перестать говорить. А лучше - вообще не публиковать их высказываний.
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06.04.2021 15:36
+3
Это стремление захватить Украину, дура!
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06.04.2021 15:37
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Люся Арестович, девочка ты наша, ну о чем ты кукарекаешь, мы и без тебя, петушок, все знаем. Вернись на свою работу на окружную, а то потеряешь всех своих клиентов.
Говорят, ты такая выдумщица, просто слов нет !
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06.04.2021 15:33 Ответить
Арестовичу, Кравчуку и Мендель - надо перестать говорить. А лучше - вообще не публиковать их высказываний.
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06.04.2021 15:36 Ответить
Это стремление захватить Украину, дура!
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06.04.2021 15:37 Ответить
продаю гараж в Боярке недорого...+ бонус - велосипед Орленок в хорошем состоянии
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06.04.2021 15:39 Ответить
Скількі років знадобилося представнику ТКГ зрозуміти таку просту тему? Про це звісно мало-мальскі розумній людини вже років 30, після заяви Бджезинського (1997) про роль України у знищенні РФії. Росія не хотіла і зараз не хоче наближення НАТО до своїх кордонів! Через це й ворогами з братами стають. А він робить відкриття! Ось такі радники зараз і керують державою замість влади!
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06.04.2021 15:53 Ответить
яке ще наближення НАТО до кордонів?
Від українського кордону до Кремля - 455 км
Від кордону Естонії (НАТО) до С-Петербурга - 143 км

Куди вже ближче?
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06.04.2021 21:10 Ответить
Вступать нужно было когда рашка была занята войной в Чечне и дефолтом до начала 2000-х.Так сделала Прибалтика и Польша и у них все получилось.Но наши тупорылые любители многовекторности(Кучма,Кравчук,коммунисты и прочая ********) прощелкали этот исторический шанс.
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06.04.2021 16:46 Ответить
Ну кажуть, Кучмі і влаштували убивство Гонгадзе саме для того, щоб не пустити Україну в НАТО...

Бо тоді був реальний шанс. Ще один реальний шанс був при Ющі, але тоді Франція і Німеччина вперлися і не захотіли ПДЧ давати...
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06.04.2021 17:34 Ответить
Что никто не понял это наратив Путина ,что если бы мы не хотели идти в НАТО то он бы никогда бы на нас не напал. А то что они запланировали захватить Украину просто так без всякого вступления в НАТО никто об этом уже не будет говорить и появится веская причина блин что мы сами виноваты.Интересно ,почему ему Песков отвечает?
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06.04.2021 17:54 Ответить
да засуньте этого петушка куда подальше...)))- надоел нявкать глупости(((
дурило картонное, крым готовился больше 20-ти лет, тогда про нато и у господа Бога мысль ещё не зародилась...= идиот...)))
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06.04.2021 20:42 Ответить
кэп Очевидность.
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07.04.2021 02:33 Ответить
 
 