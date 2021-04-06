Мы не можем "наступать на горло" и "ломать" прокурора, потому что так хочет улица, - Венедиктова о деле Антоненко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает процессуальную независимость прокуроров, принимающих решение об обоснованности ходатайства о продлении ареста фигуранту "делу Шеремета" Андрею Антоненко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос о том, достаточно ли у следствия доказательств вины Антоненко для содержания его под стражей более года, генпрокурор сказала: "Мы не можем разбивать треугольник правосудия: прокурор выходит с ходатайством, адвокат высказывает свою позицию, суд изучает и принимает решение. Если суд увидит, что обоснование адвоката более серьезное, то станет на позицию защиты. Или если прокурор изменит свою позицию. На сегодняшний день прокурор не меняет свою позицию".
При этом Венедкитова подчеркнула, что уважает независимость прокуроров. "Наступать на горло" прокурору, у которого есть своя позиция, "ломать" и говорить "нет" потому, что улица или политические группы прогибают нас в другую сторону, мы не можем", - отметила генпрокурор.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
Пожалуйста, подождите...
мне кажется, после смены власти она - не жилец.
ну мне так кажется......
Это первоисточник власти в стране, овца ты неделёкая.
*****, наголосувади же "по приколу"...
І наскільки мені відомо, сторона захисту сама затягує розгляд справи, а потім бідкається що її довго розглядають і тримають обвинуваченого під вартою.
А також численними заявами про відвід суддів і присяжних.
Скільки було таких заяв?
І скільки разів Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів?
Дуже переконливі посилання.
Я маю перебирати, сортувати, рахувати весь шлак, який ви вкидаєте?
Может, и стоило бы, честно говоря, но "улица" хоче правосудия!
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого". Дивіться відео за посиланням зверху:
У прокуратуры и ментов тупо нет доказательств. Есть только желание ЗЕ.
Хоча про що я?, який розум, порядність і сміливість у людей, які пісяються від жаху до того, що обзиває притомньіх громадян України "вуліцой".
Це у вас там у кабінетах "вуліци", кар'єристи та гопніки з ксівами прокурорів. Ганьба, ганьбиська. І цей неук вважається генеральним прокурором... генітальна потвора.
І вона ще отримує зарплатню з грошей платників податків, яких називає "уліцей"!
Достатньо написати іншу шпаргалку, по якій тупий прокурвор щось белькоче в суді.