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Новости Политика Украины
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Шеремет (561) Венедиктова (720) Антоненко Андрей (258)

Мы не можем "наступать на горло" и "ломать" прокурора, потому что так хочет улица, - Венедиктова о деле Антоненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не можем "наступать на горло" и "ломать" прокурора, потому что так хочет улица, - Венедиктова о деле Антоненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает процессуальную независимость прокуроров, принимающих решение об обоснованности ходатайства о продлении ареста фигуранту "делу Шеремета" Андрею Антоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли у следствия доказательств вины Антоненко для содержания его под стражей более года, генпрокурор сказала: "Мы не можем разбивать треугольник правосудия: прокурор выходит с ходатайством, адвокат высказывает свою позицию, суд изучает и принимает решение. Если суд увидит, что обоснование адвоката более серьезное, то станет на позицию защиты. Или если прокурор изменит свою позицию. На сегодняшний день прокурор не меняет свою позицию".

При этом Венедкитова подчеркнула, что уважает независимость прокуроров. "Наступать на горло" прокурору, у которого есть своя позиция, "ломать" и говорить "нет" потому, что улица или политические группы прогибают нас в другую сторону, мы не можем", - отметила генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
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Топ комментарии
+37
"Улица" - это народ, граждане Украины.
Это первоисточник власти в стране, овца ты неделёкая.
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06.04.2021 15:45
+23
Поломайся уже сама упав с девятого этажа. Маруха чёртова.
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06.04.2021 15:43
+15
Да вроде суд у нас народный или все таки карманный?Хотелось бы услышать от Венедиктова конкретный ответ.Странно как-то получается если их избирать то это народ а если отстранять то улица.
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06.04.2021 15:53
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Поломайся уже сама упав с девятого этажа. Маруха чёртова.
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06.04.2021 15:43 Ответить
всему свое время.

мне кажется, после смены власти она - не жилец.
ну мне так кажется...... Мы не можем "наступать на горло" и "ломать" прокурора, потому что так хочет улица, - Венедиктова о деле Антоненко - Цензор.НЕТ 2720
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06.04.2021 16:07 Ответить
Хрестіться, як "кажется".
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06.04.2021 20:04 Ответить
На Ростов дёрнет? Она может... Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка - Цензор.НЕТ 6732
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06.04.2021 23:30 Ответить
В Молдову поїде! Просити політичного притулку!
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07.04.2021 00:01 Ответить
"Улица" - это народ, граждане Украины.
Это первоисточник власти в стране, овца ты неделёкая.
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06.04.2021 15:45 Ответить
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06.04.2021 15:52 Ответить
В бан, троль.
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06.04.2021 16:01 Ответить
Якщо влада фасифікує вибори, к Яник та Зеля, то вона відбирає в народу одне з головних прав, виборче.
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06.04.2021 16:01 Ответить
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06.04.2021 16:05 Ответить
Висновками спостерігачів від "Опори", відео, фактами втручання дупокрутів Коль-котлет у виборчий процес.
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06.04.2021 16:10 Ответить
Ця стерво вонядіктова сама наступила на горло закону -- без доказів вини тримає (С) за г'ратами 2 роки невинного. Мерзота.
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06.04.2021 20:07 Ответить
А чи не занадто вповільнено працює той прокурор? Коли закон не працює - працює вулиця (народ, якому належить влада).
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06.04.2021 15:50 Ответить
то за такої позиції генпрокурор має розглянути дії президента, який у 19-му році розпустив верховну раду, бо так хотіла вулиця?
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06.04.2021 16:20 Ответить
Прокурор(ша) свій в доску. Про що може бути мова.
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06.04.2021 16:22 Ответить
Да вроде суд у нас народный или все таки карманный?Хотелось бы услышать от Венедиктова конкретный ответ.Странно как-то получается если их избирать то это народ а если отстранять то улица.
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06.04.2021 15:53 Ответить
ви, 73/43%зебіли, навіть не знаєте, кого ви привели до влади - якого клоуна і яку клоунесу.
*****, наголосувади же "по приколу"...
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06.04.2021 16:21 Ответить
Немає жодної "справи Антоненко", є розслідування вбивства Шеремета, в якому є троє підозрюваних / обвинувачених в ролі виконавців і не встановлені замовники.
І наскільки мені відомо, сторона захисту сама затягує розгляд справи, а потім бідкається що її довго розглядають і тримають обвинуваченого під вартою.
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06.04.2021 15:53 Ответить
Чим саме сторона захисту затягує розгляд справи?
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06.04.2021 15:57 Ответить
Згідно з позицією суду, засідання не змогли провести, тому що Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів, ветерана Андрія Антоненка до зали суду зі слідчого ізолятора. Суд запропонував його участь у форматі відеоконференції, але Антоненко за порадою адвокатів відмовився.

А також численними заявами про відвід суддів і присяжних.
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06.04.2021 16:04 Ответить
"численними заявами про відвід суддів і присяжних"

Скільки було таких заяв?
І скільки разів Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів?
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06.04.2021 16:12 Ответить
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06.04.2021 16:14 Ответить
Купа новин від різних видань про одне клопотання про відвід судді.
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06.04.2021 16:17 Ответить
І новини про відвід присяжного за клопотанням ПРОКУРОРА, а не адвокатів Антоненка.

Дуже переконливі посилання. Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка - Цензор.НЕТ 7982
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06.04.2021 16:20 Ответить
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06.04.2021 16:23 Ответить
Так порахуйте саме ті випадки, стосовно яких щось стверджуєте.
Я маю перебирати, сортувати, рахувати весь шлак, який ви вкидаєте?
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06.04.2021 16:31 Ответить
все! Тепер і І. Боцман мушу занести в своєму кондуїті до подлякових ботів. Переконав же!
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06.04.2021 16:28 Ответить
Вірно сказано.
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06.04.2021 15:55 Ответить
А може ти по факту Зонтов?
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06.04.2021 16:02 Ответить
Суд станет на позицию защиты только если дело касается татарова или другой шоблы
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06.04.2021 16:02 Ответить
Разве улица хочет "ломать прокурора через колено"?
Может, и стоило бы, честно говоря, но "улица" хоче правосудия!
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06.04.2021 16:04 Ответить
Это говорит та балаболка, которая меняла прокуроров и подследственность как перчатки по Привату и Татарову?
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06.04.2021 16:09 Ответить
Надо отдать правосудие в руки активистов. Это очевидно.
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06.04.2021 16:10 Ответить
Ага, а коли хоче бубочка і квакваков, то можна і прокурора "поламати"...
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06.04.2021 16:12 Ответить
Правосудие - это понятие. Нельзя егоотдать или забрать. Оно или есть, или его нет. У нас как раз второй вариант.
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06.04.2021 19:21 Ответить
Зато наступать на горло кому угодно мы можем ,если этого хочет Зеленский! Немного умолчала.
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06.04.2021 16:13 Ответить
Зачем "наступать на горло" и "ломать" прокурора ? Нужно просто повесить его на площади
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06.04.2021 16:15 Ответить
Стерненко волю!
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06.04.2021 16:18 Ответить
а Стерненко тут причём? Ми не можемо "наступати на горло" і "ламати" прокурора, тому що так хоче вулиця, - Венедіктова про справу Антоненка - Цензор.НЕТ 1810
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06.04.2021 16:34 Ответить
Не улица, а народ Украины!
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06.04.2021 16:20 Ответить
А шо там насчьот закона? Чи для мусорських закон - тайга
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06.04.2021 16:24 Ответить
До викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса причетний заступник керівника Офісу президента України Андрій Смірнов, який має замінити І.Венедіктову на посаді Генпрокурора України. Про це у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ. Він запевнив, що Андрій Смірнов наразі претендує на крісло генерального прокурора, але був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
Детальніше про обставини справи Олег Єльцов розповів у ефірі "Прямого". Дивіться відео за посиланням зверху:
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06.04.2021 16:27 Ответить
"За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри."- не факт, клоун собрал и собирает вокруг себя всякую нечесть.Умные честные люди с ним работать не будут.
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06.04.2021 19:35 Ответить
Зато ломать человека, потому что требует беззаконие - это вы можете.
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06.04.2021 16:38 Ответить
Тупая, алчная баба уважает независимость прокурора, но совершенно не уважает жизнь невиновного человека, априори он уже не человек, его можно не брать в расчет, для нее сейчас 37 год, и у руля власти, сталин 21 века и похоже, она права.
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06.04.2021 16:55 Ответить
..а пір'я б тобі в роті виросло, відьма чорнорота з язиком змії
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06.04.2021 17:03 Ответить
Желание улицы тут вторично.

У прокуратуры и ментов тупо нет доказательств. Есть только желание ЗЕ.
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06.04.2021 17:16 Ответить
мусора який вбив неповнолітнього пасажира вже судите 4 роки і він працює на своїй посаді, а Антоненка, який чи вбив чи не вбив **************** чи то агента чи не агента все тримаєте під вартою по сфальшованим обвинуваченням. Чи не ви утирки прокурорські обвинувачували що Антоненко яки-сь екстреміст-терорист і жидоненависний чи то нацист чи то фашист? Хто там у вас такий талановит ий придурок-обвитнувач понаписував такої херні, що після її оголошення прийшлось змінити такі мотиви, бо адвокати могли ВАМ вимагати призначити психолого-психіатричні експертизи?
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06.04.2021 17:22 Ответить
Вот тебе и "независимые суды". Одно горе от них.
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06.04.2021 17:25 Ответить
По делу Антоненко суд присяжных. Которых прокуроры и адвокаты полгода совместно подбирали и отбирали
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06.04.2021 20:04 Ответить
Смешной рассказ.
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06.04.2021 17:37 Ответить
Какую хрень несёт эта дура. Прокурор это власть государства и выносит он решения ни из своих хотелок, а координируется властью. Потому ссылки только на продажные суды это неправда, прокуратура же. Для Стерненко ведь прокурор просил семь лет, а в деле Антоненко ведь прокурор требует держать его в каталажке. Это всё одна шайка - лейка борющиеся с Украиной. Если всю эту свору проверить на детекторе лжи то там проросийских будет гораздо больше чем проукраинских. Кого нарід вибирае те він і получае.
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06.04.2021 19:29 Ответить
Чого робити наїзди на ген.прокурора? Все вірно вона говорить,вулиця тут нідочого!!!АЛЕ,я дуже і дуже хотів-би побачити ситуацію,коли буде доказано невинність **диверсантів** і неодмінно прнитягнення до кримінальної відповідальності ВСІХ причетних до фальсифікації!!!! ВСІХ,і ген.прокурора,і прокурорів,і суддів,і Авакова,і обов*язково,призидента,який наперед оголосив цих людей винними!!! Тоді я повністю підтримую Венедиктову,виговори тут не покатять!!!
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06.04.2021 19:57 Ответить
Приведите пример, хоть один, когда мент, прокурвор или судья понесли наказание за непровомерный арест?
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06.04.2021 21:27 Ответить
Это ты, 100% продажная прокурорка скомороха, ломаешь прокурора по указанию твоего пахана, зная , что посадила невиновного за решётку.....ломаешь из себя невинную....тебе цена , как прокурорке, 5 копеек в базарный день.....за сколько и в каком переходе метро купила диплом ?
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06.04.2021 22:09 Ответить
папа ей купил - в том же вузе преподавал
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06.04.2021 23:19 Ответить
Ах ти ж гадюка підколодна. Коли ви фабрикували справу, то "наступати на горло" могли, навіть Зе туди притягли, а як признатися, що справа сфабрикована від початку і до кінця, у вас бракне мужності, сміливості, порядності, розуму, та здорового глузду.
Хоча про що я?, який розум, порядність і сміливість у людей, які пісяються від жаху до того, що обзиває притомньіх громадян України "вуліцой".
Це у вас там у кабінетах "вуліци", кар'єристи та гопніки з ксівами прокурорів. Ганьба, ганьбиська. І цей неук вважається генеральним прокурором... генітальна потвора.
І вона ще отримує зарплатню з грошей платників податків, яких називає "уліцей"!
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07.04.2021 00:48 Ответить
Тому тупорилому прокурвору, як і його бандерші, нічого ламати не треба - у нього нічого міцного немає.
Достатньо написати іншу шпаргалку, по якій тупий прокурвор щось белькоче в суді.
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07.04.2021 08:14 Ответить
А по справі корифана сепара Татарова можете ламати?
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07.04.2021 08:55 Ответить
 
 