Мы не можем "наступать на горло" и "ломать" прокурора, потому что так хочет улица, - Венедиктова о деле Антоненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает процессуальную независимость прокуроров, принимающих решение об обоснованности ходатайства о продлении ареста фигуранту "делу Шеремета" Андрею Антоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли у следствия доказательств вины Антоненко для содержания его под стражей более года, генпрокурор сказала: "Мы не можем разбивать треугольник правосудия: прокурор выходит с ходатайством, адвокат высказывает свою позицию, суд изучает и принимает решение. Если суд увидит, что обоснование адвоката более серьезное, то станет на позицию защиты. Или если прокурор изменит свою позицию. На сегодняшний день прокурор не меняет свою позицию".

При этом Венедкитова подчеркнула, что уважает независимость прокуроров. "Наступать на горло" прокурору, у которого есть своя позиция, "ломать" и говорить "нет" потому, что улица или политические группы прогибают нас в другую сторону, мы не можем", - отметила генпрокурор.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.