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Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба

Партнеры Украины не верят российской пропаганде, которая всячески пытается навязать нашему государству образ агрессора.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ агрессора уже провалилась. Остались только громкие заявления для телезрителей в РФ", - написал Кулеба.

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Топ комментарии
+13
Партнеры то видят, а где наш Президент?
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06.04.2021 15:42
+9
как где??? с ленкой в очередном отпуске в Катаре....связи налаживает...эпистолярные...
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06.04.2021 15:44
+6
Да понятно, что Украинцы сами встанут и защитят свою Землю, без сопливых, как это было в том же 2014 м..
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06.04.2021 16:03
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Партнеры то видят, а где наш Президент?
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06.04.2021 15:42 Ответить
как где??? с ленкой в очередном отпуске в Катаре....связи налаживает...эпистолярные...
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06.04.2021 15:44 Ответить
Да зачем вам президент? Много толку от него. Если что, есть СНБО.
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06.04.2021 15:58 Ответить
Да понятно, что Украинцы сами встанут и защитят свою Землю, без сопливых, как это было в том же 2014 м..
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06.04.2021 16:03 Ответить
В Катарі "тучі разводил рукамі", але щось пішло не так.
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06.04.2021 15:59 Ответить
Российский самолет-разведчик засекли вблизи линии фронта на Донбассе

В небе над Мариуполем заметили новый самолет-разведчик РФ Ту-214ОН ("Открытое небо"), сообщает Телеграф.


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06.04.2021 15:55 Ответить
Руская железяка. Посмотрите какие красавцы из GB и USA сегодня над Крымом витки накручивали! Полные штаны фекалий по ту сторону фронта. Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8159
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06.04.2021 16:06 Ответить
Когда они будут бомбить наши города как в Сирии нам утешеньем будет что это шелезяки?
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06.04.2021 16:17 Ответить
И очень категорически сомнительно чтобы прямо над Крымом.
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06.04.2021 16:20 Ответить
раша сколько существует столько и врет Наконец то это стали понимать во всем мире.
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06.04.2021 16:12 Ответить
Да по децки у москалей вышло.Щоб Мир им поверил Гляйвица мало.Сегодня нужно,щоб убедить Мир в том,що Украина агрессор,привлекать Шахназарова с Михалковым и на Мосфильме снимать атаку танковых укроповских клиньев и авиационных армат на Донецк. Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9962
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06.04.2021 16:44 Ответить
 
 