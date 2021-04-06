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Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партнеры Украины не верят российской пропаганде, которая всячески пытается навязать нашему государству образ агрессора.
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ агрессора уже провалилась. Остались только громкие заявления для телезрителей в РФ", - написал Кулеба.
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